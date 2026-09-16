Los futuros aumentos de la AUH y lo que pide el Presupuesto: qué pasará con las subas automáticas y el compromiso con el FMI

El artículo 17 del Presupuesto propone que la AUH y otras asignaciones dejen de actualizarse automáticamente mediante la movilidad vigente (Télam)

Guardar

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió este martes al Congreso volvió a incluir una modificación relevante para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares: la eliminación del mecanismo legal que establece su actualización automática.

La propuesta aparece en el artículo 17° de la iniciativa y plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. En particular, el primero establece la movilidad de las asignaciones familiares, entre ellas la AUH, y vincula su actualización con la movilidad jubilatoria.

PUBLICIDAD

Si el Congreso aprueba ese artículo tal como ingresó, la AUH y las asignaciones familiares quedarían desenganchadas del actual mecanismo de actualización por inflación. Las subas dejarían de producirse de manera automática bajo ese esquema.

Sin embargo, frente a las dudas sobre qué ocurriría con los montos, desde el Gobierno aseguraron que los aumentos están garantizados. Fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron a Infobae que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

PUBLICIDAD

La CBA mide el ingreso necesario para cubrir un conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales básicos. Su valor determina la línea de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrirla son considerados indigentes. De acuerdo con el último dato oficial del Indec, la CBA de agosto alcanzó a $726.469,38 para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos de 6 y 8 años) y $235.103,36 para un adulto equivalente.

El cambio alcanzaría a un universo amplio de prestaciones. Además de la Asignación Universal por Hijo, comprende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo, discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.

PUBLICIDAD

Para 2027, el proyecto presupuestario contempla 4.143.930 beneficiarios de la AUH.

Qué cambiaría con la actualización de la AUH

La Ley 27.160, de 2015, estableció la movilidad de las asignaciones familiares y determinó que distintas prestaciones, incluida la AUH, se ajustaran según el mecanismo de movilidad jubilatoria.

PUBLICIDAD

En 2024, el Gobierno modificó el esquema previsional y estableció que la movilidad jubilatoria fuera mensual y se ajustara por inflación, con un rezago de dos meses. Es decir, para determinar la actualización se utiliza el último dato de inflación disponible, correspondiente a dos meses antes del pago de las jubilaciones.

El Gobierno sostiene que existe un compromiso con el FMI para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria

Por la vinculación que estableció la Ley 27.160, ese mecanismo también determina actualmente las actualizaciones de las asignaciones alcanzadas por esa norma.

El artículo 17 del Presupuesto 2027 busca eliminar esa vinculación. Si se aprueba la derogación, las asignaciones familiares y la AUH dejarían de estar atadas automáticamente al mecanismo de ajuste por inflación.

PUBLICIDAD

El proyecto no establece en ese artículo una nueva fórmula de movilidad que reemplace a la vigente ni determina una periodicidad específica para las actualizaciones. De aprobarse en esos términos, quedaría en manos del Gobierno determinar cuánto y cuándo aumentar las prestaciones.

La iniciativa distingue así dos cuestiones: por un lado, el mecanismo automático establecido por ley y, por otro, la decisión sobre los montos que tendrán las asignaciones. Es en este segundo punto donde el Ejecutivo sostiene que existen compromisos que garantizan la cobertura.

PUBLICIDAD

El compromiso con el FMI

Desde Capital Humano aseguran que existe un compromiso con el FMI para que la cobertura de las asignaciones se mantenga en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

El Gobierno sostiene, además, que la AUH aumentó casi 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, cubre más del 95% de las necesidades básicas de alimentación.

PUBLICIDAD

La referencia al Fondo aparece así en medio de la discusión que abre el artículo 17. La modificación propuesta por Economía apunta al mecanismo mediante el cual se producen actualmente los incrementos, mientras que el compromiso señalado por Capital Humano se refiere al nivel de cobertura de la asistencia.

El tercer intento del Gobierno

La propuesta incluida en el Presupuesto 2027 no constituye el primer intento del Gobierno de modificar este esquema. Economía incorporó la misma derogación en los tres últimos proyectos presupuestarios.

PUBLICIDAD

En el proyecto de Presupuesto 2025, la eliminación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160 apareció en el artículo 68. Sin embargo, ese proyecto de Presupuesto no se aprobó. El Ejecutivo volvió a incluir el cambio al año siguiente. En el proyecto de Presupuesto 2026, la derogación apareció en el artículo 73. En esa oportunidad, el Congreso aprobó el Presupuesto, pero ese artículo quedó afuera del texto durante el tratamiento legislativo.

Ahora, Economía volvió a impulsar la misma modificación a través del artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027. Pero, como pasó en las oportunidades anteriores, este año tampoco se espera que sea avalado por el Parlamento.