Guatemala

Guatemala: El concejal William Ramírez murió en Zacapa tras permanecer tres días hospitalizado por un ataque armado en la ruta CA-10

La víctima, de 36 años y electa por el partido Vamos en Usumatlán, falleció la madrugada del 16 de septiembre después de tres días en estado crítico en el Hospital Regional

El atentado ocurrió en el kilómetro 138,5 de la ruta CA-10, en Chispán, Estanzuela, cuando el concejal salía de un evento deportivo.
El concejal de la Municipalidad de Usumatlán, William Alberto Ramírez Ramírez, sufrió un ataque armado en una emboscada en Zacapa, Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)
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William Alberto Ramírez Ramírez, concejal de Usumatlán electo por el partido Vamos, murió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre tras permanecer tres días hospitalizado en estado crítico por un ataque armado ocurrido en Zacapa.

Tenía 36 años y se convirtió en una de las al menos 19 figuras políticas atacadas en Guatemala desde abril de 2024.

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El funcionario fue baleado el domingo 13 de septiembre mientras conducía por el kilómetro 138.5 de la ruta CA-10, en la aldea Chispán, municipio de Estanzuela. El atentado ocurrió después de que asistiera a un partido de fútbol de tercera división en el estadio municipal de Río Hondo.

Más de 25 impactos de bala perforaron el picop en el que viajaba Ramírez. El vehículo salió de la carretera y terminó encunetado luego de que el concejal perdiera el control durante la agresión.

La Delegación de la División Especializada en Investigación Criminal, Deic, de Zacapa estableció de forma preliminar que otro vehículo siguió al funcionario y le cerró el paso antes de que sus ocupantes abrieran fuego. Personas que circulaban por el sector señalaron que los disparos fueron realizados de frente desde otro automóvil.

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Integrantes de cuerpos de socorro con casco mueven a un paciente en la parte trasera de una ambulancia junto a la carretera
El ataque contra William Ramírez ocurrió cuando el concejal de Vamos circulaba por el kilómetro 138,5 de la CA-10, en la aldea Chispán de Estanzuela. (Bomberos Municipales Departamentales)

Tres días en estado crítico en el Hospital Regional de Zacapa

Los Bomberos Municipales Departamentales, Asonbomd, recibieron varias llamadas de alerta y encontraron al concejal dentro del vehículo, todavía con signos vitales. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Zacapa.

Ramírez ingresó inconsciente y fue llevado directamente al área de shock. Tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo, incluidas varias perforaciones en el estómago, por lo que los médicos debieron intubarlo.

El alcalde de Usumatlán, Andi Natanael Pacheco Vásquez, también electo por Vamos, confirmó el ataque durante una actividad por las celebraciones del Día de la Independencia. En ese momento definió el estado de su compañero de corporación municipal como “muy delicado”.

Un día después del atentado, Pacheco pidió a los vecinos que rezaran por la recuperación del concejal, quien permanecía en cuidados intensivos. Finalmente, las lesiones sufridas durante la emboscada provocaron su muerte en la madrugada del miércoles.

La Policía Nacional Civil no había determinado una hipótesis clara sobre el motivo de la agresión hasta el fallecimiento de Ramírez. Aunque las primeras versiones apuntaban a una camioneta como el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos, las autoridades mantuvieron las diligencias bajo reserva.

Doce muertes entre 19 ataques contra figuras políticas

De acuerdo con un reporte del Diario Prensa Libre, el asesinato de Ramírez se incorporó a una secuencia de agresiones armadas contra alcaldes, concejales, exalcaldes y excandidatos registrada desde abril de 2024. De las 19 víctimas, 12 murieron, tres resultaron heridas y cuatro salieron ilesas.

Nueve de las personas atacadas, incluido el concejal de Usumatlán, tenían vínculos electorales con Vamos. Entre ellas figura Francis Daniel Chavajay Herrera, alcalde de San Juan La Laguna, quien fue hallado muerto con heridas de bala en abril de 2024.

También fueron asesinados Gerson Saúl Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, después de una reunión oficial en febrero de 2025, y Nelson Luciano Marroquín Marroquín, alcalde de Masagua, quien murió por heridas de bala durante un desfile navideño en diciembre de 2025.

Las restantes víctimas tenían relaciones electorales con la Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Azul, Partido Humanista, Podemos, Cabal, Valor, Partido Unionista y Visión con Valores.

En el caso de la concejal Ana Graciela Valdes Vásquez, de San Cristóbal Verapaz, la Deic señaló como línea principal la rivalidad política en contienda electoral y la eliminación de contrincantes.

Las autoridades no han establecido un patrón común entre los ataques. Algunas pesquisas consideran móviles políticos, mientras otras evalúan venganzas personales, conflictos internos o ajustes de cuentas sin vínculo directo con la actividad partidaria de las víctimas.

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