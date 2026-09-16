Liam McIntyre, el actor que pasó más de 4 años interpretando a Wolverine: “No necesito nada más”

Marvel’s Wolverine presenta un nuevo tráiler.

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Liam McIntyre describió Marvel’s Wolverine como el proyecto más largo y exigente de su carrera, y reveló detalles sobre el proceso de construcción del personaje en el podcast Pause for Thought, de Game Rant.

El actor australiano, que pasó más de cuatro años dando vida a Logan Howlett, confesó que durante ese tiempo se obligó a sí mismo a no pensar en la dimensión del personaje. “Solo sé Logan Howlett y hazlo lo mejor que puedas”, fue la instrucción que se repitió a diario.

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La estrategia, dijo, funcionó hasta que el juego salió al mercado y las preguntas de la prensa lo confrontaron con la realidad: “¿Cómo es seguirle los pasos a este tipo? ¿Cómo es hacer este personaje tan icónico? Ahí te das cuenta de que es un trabajo bastante grande”.

“Si esto es lo último que puedo hacer, ser Wolverine con este equipo, estoy conforme. No necesito nada más”, declaró McIntyre en la entrevista con la conductora Naomi.

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Insomniac logró un nivel que el actor no esperaba

Liam McIntyre definió Marvel's Wolverine como el proyecto más largo y exigente de su carrera tras más de cuatro años como Logan Howlett (@liam.j.mcintyre)

McIntyre contó que probó una versión del juego unos ocho meses antes del lanzamiento: “Jugué una versión más cruda y pensé: ¿por qué seguimos trabajando? Mándenlo así”. Cuando accedió a la build de prensa, su reacción fue otra: “Dios mío. No sabía que esto era posible”.

El actor subrayó que la capacidad de Insomniac Games para mejorar un título entre versiones lo sorprende de manera constante, y que ese salto de calidad es lo que hace que el juego final supere ampliamente lo que él mismo había experimentado durante la producción.

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Además de la actuación de voz, McIntyre participó en sesiones de captura de movimiento junto a un equipo de especialistas, entre ellos Seth, Austin, Jasiri, Amy, Tyler y Nikita, cuya contribución consideró central para definir al personaje. Fue uno de esos colaboradores quien propuso el gesto de sacudir las garras para desprenderles la sangre, en referencia al espíritu samurái de Wolverine, un detalle que quedó registrado en el tráiler de jugabilidad.

La exigencia del proyecto fue ante todo emocional

A diferencia de su época en Spartacus, donde el trabajo físico era la demanda principal, en Marvel’s Wolverine el peso recayó sobre la intensidad emocional de las sesiones. “Escena dramática, escena de acción, escena emotiva, sin pausas entre una y otra. Al final del día llegabas a casa hecho polvo”, describió.

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McIntyre afirmó que Insomniac Games llevó Marvel's Wolverine a un nivel que no esperaba entre las versiones previas y la build de prensa (Difusión)

El intérprete destacó que, pese al agotamiento, hacer prensa por ser Wolverine es difícil llamarlo trabajo: “Si no me puedo emocionar con esto, probablemente debería buscarme otro empleo”.

El juego tendrá una historia que el actor calificó de inesperada

McIntyre anticipó que el apartado narrativo puede sorprender a los jugadores. “No sé si están preparados para lo que creo que es una de las mejores historias que leí para Wolverine”, dijo, y aclaró que no quería sobreprometer, pero que su experiencia con el material lo dejó con la historia “absolutamente en la cabeza”.

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El actor señaló que, si bien conoce el desenlace por haber participado en la producción, planea completar el juego desde el principio una vez disponible la versión final, porque la diferencia respecto a las versiones anteriores hace que la experiencia se sienta prácticamente nueva.

El Hall H del Comic-Con, un momento que todavía le cuesta procesar

La presentación del juego en el Hall H del San Diego Comic-Con fue otro de los momentos que McIntyre describió como difíciles de asimilar. Garras que marcaban el lateral de un edificio completo, una estatua de Wolverine con su cara y una fotografía de Ryan Reynolds junto a ella compusieron un escenario que el actor calificó de irreal.

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Antes de Marvel's Wolverine, Liam McIntyre participó en Star Trek Online y en Gears of War, una experiencia que le dio herramientas para el nuevo proyecto (Insomniac Games/Marvel)

“Todavía me parece que fue imaginado. Me alegra que estuvieras ahí para confirmarme que sí ocurrió”, le dijo a la conductora. Subir al escenario junto al equipo de Insomniac, ver la reacción del público ante algo que llevaban años construyendo en silencio, fue lo que el actor describió como uno de los recuerdos que uno se lleva para siempre.

McIntyre también llevó a sus hijos al evento por primera vez, aunque reconoció que tuvo que caminar hasta el extremo opuesto del recinto antes de que su esposa le avisara que era hora de cenar.

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Antes de Wolverine, el actor ya había pasado por Gears of War

La trayectoria de McIntyre en los videojuegos comenzó con un papel de voz en Star Trek Online, antes de llegar a lo que se convertiría en Gears of War. El proceso de casting fue inusual: tras meses de reuniones informales con el equipo creativo de The Coalition en Vancouver, el proyecto original no prosperó.

Poco después lo contactaron para revelarle que ese proyecto descartado era precisamente Gears of War, y que le ofrecían el papel del hijo de Marcus Fenix. “Es una frase ridícula de decir. ¿Quieres ser el hijo de Marcus Fenix? Por supuesto”, recordó.

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Esa experiencia, según dijo, fue una de las razones por las que pudo afrontar Marvel’s Wolverine con las herramientas necesarias.