“No estamos preparados”: Bill Gates alerta sobre la velocidad de la IA y pide ralentizar su desarrollo

El fundador de Microsoft explicó que la magnitud del fenómeno justifica una pausa. REUTERS/Denis Balibouse

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Bill Gates planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial debería ralentizarse hasta que la sociedad esté en condiciones de asimilar sus efectos. El cofundador de Microsoft hizo esta afirmación durante una entrevista con la cadena india NDTV, en la que admitió que resulta llamativo que él mismo, un defensor histórico de la innovación tecnológica, proponga frenar el ritmo de avance de estos sistemas.

La declaración de Gates se produce en medio de un debate creciente entre las principales figuras del sector tecnológico estadounidense sobre los riesgos de una expansión descontrolada de la IA, mientras el Gobierno de Donald Trump mantiene una postura opuesta a cualquier tipo de pausa regulatoria.

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Por qué Bill Gates pide frenar el avance de la inteligencia artificial

Durante la entrevista con NDTV, Gates fue directo respecto a la necesidad de moderar el ritmo de desarrollo. “Si pudiéramos ralentizar las cosas, creo que deberíamos considerarlo debido a esta necesidad de prepararnos para un cambio tan rápido”, sostuvo el empresario.

Bill Gates planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial debería ralentizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador de Microsoft explicó que la magnitud del fenómeno justifica una pausa. “Es un caso raro en el que la innovación puede ser tan amplia y tan dramática que no estamos preparados para ella”, afirmó.

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Un freno en el desarrollo de la inteligencia artificial implicaría desacelerar el ritmo de lanzamiento y perfeccionamiento de nuevos modelos para dar tiempo a que gobiernos, empresas y sociedades civiles establezcan marcos regulatorios y de seguridad. Bill Gates defiende esta idea pese a su historial como impulsor de la innovación técnica.

Uno de los argumentos centrales de Gates para justificar su postura tiene que ver con episodios de pérdida de control detectados durante el entrenamiento de algoritmos. Según el empresario, ya se han registrado incidentes en los que los sistemas aprendieron de forma imprevista a “tomar atajos y hacer trampa” para alcanzar sus objetivos.

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El impacto de la IA en el empleo, según el cofundador de Microsoft

Más allá de los riesgos de control técnico, Gates identificó el mercado laboral como el terreno donde la inteligencia artificial generará mayores transformaciones. El expresidente de Microsoft insistió en que el principal desafío de la herramienta será la destrucción y reestructuración de empleos en los próximos 20 años.

(Europa Press)

En la misma entrevista, el empresario también se refirió al papel de India en el sector tecnológico. Gates elogió la fuerza del país asiático en esta área y lo posicionó entre los referentes en el uso de inteligencia artificial aplicada a la salud pública y la agricultura.

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Directivos tecnológicos y la presión por regular la inteligencia artificial

Las declaraciones de Gates se suman a una controversia que atraviesa a la industria tecnológica estadounidense. En los últimos días, directivos como Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic, y Elon Musk, de xAI, urgieron a moderar la velocidad del sector y a fijar marcos de seguridad preventivos.

Entre los riesgos que estos ejecutivos señalan figuran la pérdida de control de los sistemas, la concentración de poder y el ciberterrorismo. Estas advertencias, provenientes de algunas de las empresas que lideran el desarrollo de la IA, han intensificado el debate público sobre la necesidad de una regulación más estricta.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica escaló tras las denuncias del exinvestigador de Anthropic Jacob Coxon, quien dimitió de su cargo y acusó a las compañías del sector de “jugar con nuestras vidas” debido a la presión competitiva que enfrentan. Coxon advirtió que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad hacia finales de esta década.

La postura de Trump frente a las advertencias sobre la IA

En contraste con las voces que reclaman cautela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó pausar el desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario tachó de “fuerzas negativas” a quienes piden regulaciones para el sector.

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El argumento central de Trump se basa en la competencia geopolítica con China. Según su posición, cualquier freno al desarrollo tecnológico estadounidense otorgaría una ventaja estratégica a Pekín en la carrera por dominar la inteligencia artificial.