Sociedad

Video: así fue la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor

El caso que conmocionó a la pequeña localidad de Pilo Lil sigue avanzando y se conoció la secuencia que mostró el enfrentamiento entre los dos hombres. En las imágenes, se ve cómo el agresor sacó un cuchillo y amenazó al jefe comunal

El caso que conmocionó a la pequeña localidad de Pilo Lil sigue avanzando y se conoció la secuencia que mostró el enfrentamiento entre los dos hombres (Gentileza LM Neuquén)
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El violento episodio que conmocionó a la pequeña localidad de Pilo Lil, en el sur de la provincia de Neuquén, sigue avanzando y ahora se conoció el video de la violenta pelea entre el intendente del pueblo y su antecesor. En las imágenes, se ve claramente cómo uno de los involucrados sacó un cuchillo y amenazó al otro, mientras una mujer se interponía.

El video fue publicado por el medio local LM Neuquén, en el cual se ve a los dos hombres que fueron protagonistas de este enfrentamiento. Por un lado, estaba el presidente de la Comisión de Fomento de este pueblo, que apenas supera los 200 habitantes, llamado Andrés Avelino Infante, quien presentó una denuncia. Del otro lado estaba Eliseo Díaz, hombre que gobernó este territorio durante 12 años.

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De acuerdo a las versiones que circularon, todo habría comenzado cuando, durante la cumbre de trabajo, Infante le habría pedido a Díaz la rendición de cuentas del combustible que utilizó la camioneta de la comuna que el propio ex intendente pidió para mover fardos de pasto.

Las Comisiones de Fomento de la provincia de Neuquén funcionan como el órgano de gobierno local en parajes rurales y operan con aportes de combustible que deben ser rendidos de forma obligatoria. Ese mecanismo administrativo, en apariencia rutinario, fue el punto de partida del conflicto.

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Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor
El video de la pelea en Pilo Lil mostró el enfrentamiento entre el presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Avelino Infante, y el ex intendente Eliseo Díaz.

Lo que siguió duró casi 20 minutos. Gritos, insultos y empujones se sucedieron dentro del Parador Turístico, el salón donde se desarrollaba la mesa de trabajo. Según el testimonio del propio Infante recogido por LM Neuquén, la reacción de Díaz fue inmediata: “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, declaró el actual presidente de la Comisión.

El registro que hoy circula tiene una duración de 39 segundos y arranca en pleno forcejeo cuerpo a cuerpo en el medio del salón. Infante tiene agarrado del pecho a Díaz. De fondo se escuchan gritos desesperados de una mujer: “¡No, no, no! ¡Basta, basta!”. A los 3 segundos ambos se separan y ahí aparece el momento más grave de la secuencia: Díaz retrocede hacia las mesas de madera, se agacha y cuando se incorpora ya tiene en su mano derecha un cuchillo tipo verijero.

Fue entonces cuando Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación del paraje, tomó una decisión que el propio funcionario describió como determinante. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató el presidente de la Comisión. Y añadió: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Tres personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa redonda de madera con papeles, frente a una chimenea y una planta
Según la denuncia de Andrés Avelino Infante, Eliseo Díaz lo amenazó de muerte durante la pelea en el Parador Turístico. (LM Neuquén)

Quien registró toda la secuencia fue Eliana Rivera, delegada de la Región Sur del gobierno de la provincia de Neuquén, quien se encontraba en el lugar en carácter de funcionaria y presenció el enfrentamiento desde el inicio. Al advertir que la situación se descontrolaba, comenzó a filmar.

El video fue entregado a la Fiscalía, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad provincial. Aún no se confirmó oficialmente si esa es la totalidad de la secuencia filmada o si existen otras grabaciones incorporadas al expediente. “Gracias a Dios se filmó. Todo está registrado y está puesto como prueba. No lo queremos hacer público porque tiene que actuar la Justicia”, afirmó Infante en declaraciones al medio local.

Alertada por Rivera, la Policía intervino. Personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes se presentó en el parador, donde se tomaron declaraciones a las dos mujeres presentes. Díaz, que había intentado llegar al destacamento para radicar su propia denuncia, fue interceptado en el camino y trasladado a la comisaría de Junín. Quedó imputado por agresión con una restricción de acercamiento de cuatro meses que le impide aproximarse tanto al predio comunal como a Infante.

Tres personas sonrientes sentadas alrededor de una mesa redonda de madera con papeles, frente a una chimenea y una planta
La Fiscalía de Junín de los Andes investiga la agresión en Pilo Lil, mientras Eliseo Díaz quedó imputado y con restricción de acercamiento por cuatro meses. (LM Neuquén)

La causa tramita en la Fiscalía de Junín de los Andes de la IV Circunscripción Judicial, que deberá analizar el video de Rivera, las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas frente al Destacamento de Pilo Lil —que también habrían captado a Díaz lanzando amenazas una vez fuera del parador— y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para determinar las responsabilidades penales.

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