La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

A 34 años de la muerte de Doña Petrona, sigue el recuerdo imborrable de su carrera

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La difusión de una posible obra musical sobre Doña Petrona C. de Gandulfo abrió un conflicto con su familia. Marcela Massut, nieta de la mítica cocinera, aseguró que ni ella ni otros integrantes de su entorno fueron contactados por los encargados de producirlo. El conflicto se acrecentó cuando, hace unos días, Carmen Barbieri mencionó que ella interpretaría a la estrella de las recetas caseras de la televisión argentina.

“No tenemos nada que ver con todo eso”. Con esa frase, Marcela Massut describió en diálogo exclusivo con Teleshow el escenario que se abrió después de que la capocómica hablara públicamente de una eventual comedia musical inspirada en su abuela. La familia, según aseguró, desconoce quién le habría acercado el guion que ella dijo haber recibido.

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“Estoy hablando con medio país, pero nadie puede conectarse con Carmen para ver quién cuerno le ofreció lo que está diciendo que alguien le ofreció y le escribió para ella”, sostuvo Massut visiblemente enojada. La mujer afirmó que tanto su hermano, como una productora y otros contactos intentaron comunicarse con la conductora, aunque no recibieron respuesta.

La nieta de la cocinera cuestionó que Barbieri haya mencionado el proyecto sin detallar a qué producción se refería ni quiénes estarían detrás. “Imaginate lo irrespetuoso. No sé quién fue. No tenemos ni idea. Ella no contesta a nadie”, expresó. También señaló que, hasta el momento, no existió un contacto de nadie con los herederos de Doña Petrona para solicitar autorización o informarles sobre la iniciativa.

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Massut indicó que la actriz sabe quién es porque ambas coincidieron años atrás en América, cuando Barbieri reemplazó a Georgina Barbarossa en un ciclo matutino. Para la nieta de Doña Petrona, ese antecedente hace más llamativo que no hubiera existido una comunicación directa.

Doña Petrona y Juanita, en un momento de relax en su domicilio

“Ella sabe que existo. Estábamos en el mismo programa, ella fue como reemplazo de la conductora”, dijo. “Pero en su relato no menciona absolutamente a nadie de la familia. No dice que está trabajando con la familia o que se va a contactar con nosotros”, sostuvo.

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Massut explicó que ella y su hermano habían cedido los derechos sobre la historia de Doña Petrona a la directora y productora Sabrina Farji durante cinco años, en los que desarrolló un proyecto que podía tomar la forma de una obra o de un documental y trabajó durante cuatro años sobre la vida de la cocinera.

La productora llevó esa propuesta a España, donde la presentó en un encuentro vinculado con posibles contenidos para plataformas. Sin embargo, el proyecto no avanzó y los derechos volvieron a los herederos en mayo de este año.

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“Ella no consiguió nada y nos devolvió los derechos. O sea, los derechos volvieron a mi hermano y a mí en mayo de este año. Y ahora sale esto”, explicó la nieta de la cocinera. La aparición pública de Barbieri, según contó, también sorprendió a Farji, quien se comunicó con Massut al enterarse de las declaraciones.

“Me llama a mí, y fue la primera que me puso al tanto. Le dije: ‘No, nada que ver. No somos nosotros los que estamos atrás’. Esto salió por no sé dónde, no están en contacto con nosotros. No tenemos nada que ver con eso”, recordó.

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Juan Etchegoyen conversa con Marcela Massut. Se centra en una propuesta de comedia musical sobre la vida de Doña Petrona

En las últimas horas, también Massut habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y planteó que la información expuesta públicamente por Barbieri los tomó por sorpresa.

En un primer momento, la nieta de Doña Petrona indicó que la posibilidad de realizar una obra vinculada a la trayectoria de su abuela podía haber representado un reconocimiento. “Hubiera sido un honor que se arme esto en serio”, expresó. No obstante, dijo que la manera en la que tomó conocimiento del supuesto proyecto modificó su percepción.

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“Ahora no sé si me gustaría conectarme con ella porque no me parece correcta la forma en que habló”, manifestó. Luego, fue más directa al describir su reacción: “Me desilusionó Carmen Barbieri”.

Massut también cuestionó que, según su relato, la actriz hubiera hablado de la obra sin haber dialogado antes con los descendientes de la cocinera. “Ella largó esto así. Fue una información tan vacía y que encima no conteste es peor”, afirmó.

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La familia cuenta con abogados especializados en marcas y patentes, según detalló Massut. La mujer planteó que el objetivo es evitar conflictos legales alrededor de la figura de Doña Petrona y de los elementos asociados con su identidad pública. “La historia era no llegar a nada que sea legal”, expresó.

En ese marco, advirtió que la aparición de publicidad o cartelería relacionada con una obra podría generar una reacción mayor. “Si llego a ver algún cartel con la cara de mi abuela y esta obra me voy a desmayar”, dijo. También explicó que su hermano se comunicó con Barbieri por Instagram, aunque tampoco recibió contestación.

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¿Carmen Barbieri será Doña Petrona?

Para Massut, la falta de respuestas profundizó el malestar de la familia. “Lo que estoy segura es que a mi abuela no le gustaría en nada esta situación”, concluyó.

Estas declaraciones de Massut llegaron pocos días después de que la propia Carmen hablara sobre una comedia musical inspirada en la vida de la histórica cocinera. La actriz dio detalles de la propuesta durante una charla con el periodista Renzo Berecoechea en Radio con Vos.

Barbieri contó que tiene en sus manos un guion pensado especialmente para ella. Según explicó, el texto propone llevar al escenario la historia de la mujer que se convirtió en una referencia de la gastronomía doméstica y de la televisión argentina durante décadas.

“Es la vida de esta mujer que llevó la cocina a la televisión”, señaló la actriz al describir el eje de la obra. La propuesta, de acuerdo con lo que anticipó, tendría un formato de comedia musical y un elenco reducido, compuesto por seis personajes.

Entre las figuras centrales estarían Doña Petrona y Juanita, la asistente que acompañó a la cocinera en sus recordadas apariciones televisivas. Barbieri evocó ese vínculo durante la entrevista e imitó una frase asociada con el estilo de la conductora: “Juanita, le dije que esto no”.

Durante la conversación, Berecoechea recordó que el recetario de la cocinera suele ser mencionado entre los libros más vendidos de la Argentina. Barbieri recogió ese comentario y contó: “Yo tengo uno que me regalaron”.

El libro de Doña Petrona, un clásico de la literatura y la cocina (Gustavo Gavotti)

El libro de Doña Petrona tuvo su primera edición en 1934 y se transformó en una publicación de consulta habitual para numerosas familias. A lo largo de los años, la cocinera consolidó una presencia que excedió el ámbito de las recetas: su voz, sus explicaciones y su vínculo con Juanita quedaron asociados con una etapa de la televisión argentina.

Barbieri cerró su descripción del proyecto con una definición breve sobre la mujer a la que podría interpretar: “Una mujer con mucha historia”. Por el momento, no informó una fecha de estreno, el nombre de una productora, la identidad del autor del guion ni otros datos sobre la etapa de desarrollo de la obra.

Las declaraciones de Massut dejaron planteada una diferencia entre el entusiasmo expresado por la actriz y el desconocimiento que manifestó la familia de Doña Petrona. Mientras Barbieri presentó la iniciativa como una propuesta teatral posible, los descendientes de la cocinera reclaman información y respuestas antes de cualquier avance público vinculado con su figura.