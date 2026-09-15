PlayStation repartirá 7.85 millones de dólares entre usuarios de EE. UU. tras acuerdo judicial

Algunos usuarios de PlayStation en Estados Unidos podrán recibir una compensación económica después de que Sony Interactive Entertainment acordara resolver una demanda colectiva relacionada con la venta de videojuegos digitales. El acuerdo contempla un fondo de 7,85 millones de dólares, aunque la cantidad que recibirá cada consumidor todavía no está definida y probablemente será de unos pocos dólares.
El pago tampoco llegará directamente como dinero en efectivo. Una vez que el acuerdo sea aprobado definitivamente por el tribunal, las personas que cumplan los requisitos recibirán la compensación en su billetera de PlayStation Network.
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La resolución forma parte del caso Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, un proceso en el que se acusa a la compañía de haber utilizado prácticas anticompetitivas para mantener el control sobre la venta de determinados juegos digitales para PlayStation.
Quiénes pueden recibir el dinero
El acuerdo establece varios requisitos para formar parte de la compensación. Los beneficiarios deben ser personas vivas que residan en Estados Unidos o alguno de sus territorios y que hayan comprado determinados videojuegos digitales a través de PlayStation Store.
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Además, las compras deben haberse realizado entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. Los consumidores que cumplen las condiciones deberían haber recibido una notificación relacionada con el acuerdo.
La compensación está vinculada a las compras realizadas después de que Sony dejara de vender determinados cupones de videojuegos que podían utilizarse para adquirir títulos en tiendas digitales alternativas.
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La demanda acusa a Sony de limitar la competencia
El origen del caso está en las acusaciones contra Sony por la manera en que gestiona la venta de videojuegos digitales para PlayStation. La demanda sostiene que la compañía habría restringido la posibilidad de comprar determinados títulos en otros mercados digitales, obligando a los consumidores a recurrir a PlayStation Store.
Según los demandantes, esta situación habría reducido la competencia y permitido a Sony ejercer un mayor control sobre los precios de los juegos digitales.
El proceso también acusa a Sony de monopolizar el mercado de videojuegos digitales de PlayStation y de infringir leyes federales antimonopolio, además de determinadas normas estatales.
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Entre los videojuegos mencionados en la demanda aparecen títulos exclusivos como The Last of Us, junto con producciones de terceros como Mass Effect Trilogy y Resident Evil 4.
Cuánto recibirá cada usuario
Aunque el acuerdo establece un fondo de 7,85 millones de dólares, esa cantidad no será distribuida íntegramente entre los consumidores. Hasta una cuarta parte del fondo podría destinarse a honorarios legales, impuestos y otros gastos administrativos relacionados con el proceso.
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El dinero restante se repartirá entre los miembros que cumplan los requisitos. Por este motivo, todavía no existe una cantidad definitiva para cada usuario, aunque las estimaciones apuntan a que los pagos individuales probablemente serán de unos pocos dólares.
Sony ha negado haber cometido alguna conducta indebida, pero aceptó alcanzar un acuerdo para poner fin a las reclamaciones. El proceso tampoco sostiene que los videojuegos digitales vendidos por PlayStation fueran defectuosos.
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Los usuarios con cuentas cerradas también pueden reclamar
Las personas que cumplan los requisitos y hayan desactivado posteriormente su cuenta de PlayStation Network todavía pueden solicitar su compensación.
En estos casos, deberán proporcionar información que permita demostrar que realizaron las compras elegibles. Para ello, pueden utilizar la dirección de correo electrónico establecida para el acuerdo: info@PSNDigitalGamesSettlement.com.
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No obstante, los créditos todavía no serán entregados. El acuerdo debe completar primero el proceso judicial correspondiente.
La audiencia de aprobación definitiva está prevista para el 15 de octubre de 2026. Si el tribunal aprueba el acuerdo, comenzará posteriormente el proceso para distribuir las compensaciones entre los consumidores que cumplan las condiciones establecidas.
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