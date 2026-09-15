Cuáles son las diferencias entre OLED, QLED o Micro RGB en un televisor SmartTV

Los Smart TV renuevan la tecnología de la imagen, pero varios usuarios todavía desconocen cómo operan. (Foto: LG)

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Al comprar un televisor muchos usuarios encuentran siglas y nombres que no siempre explican cómo funciona la pantalla. OLED, QLED y Micro RGB son tecnologías que influyen en la reproducción de color, el brillo, el contraste y la forma en que se ven las escenas oscuras o con alto nivel de luz, pero no responden al mismo principio técnico.

La elección no debería basarse solo en la denominación del electrodoméstico. El tamaño de la pantalla, la iluminación de la habitación, el tipo de contenido y el procesamiento de imagen inciden en el resultado.

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En este contexto, se explica todo lo que deben saber los usuarios en materia de la tecnología que integran los televisores, según claves de Sung Hwan Ma, CEO de LG Colombia.

Qué cambia entre una pantalla QLED y una OLED

“Tradicionalmente, la fuente de luz era blanca y se utilizaban filtros para reproducir los colores deseados”, explicó Hwan Ma, al referirse al mecanismo tradicional de representación de color en un televisor.

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OLED ilumina cada píxel de forma independiente, mientras que QLED usa una fuente de luz trasera y filtros o puntos cuánticos para generar la imagen. (Foto: LG)

El ejecutivo vinculó este sistema con tecnologías como QLED, que combinan un panel LCD, una fuente de luz trasera y capas que modifican esa iluminación para formar los distintos tonos de la imagen.

En una pantalla QLED, la retroiluminación aporta brillo y permite una reproducción intensa de colores. El nivel de negro, sin embargo, depende del control que el televisor tenga sobre las zonas iluminadas detrás del panel. Cuando aparece un objeto claro sobre un fondo oscuro, puede mantenerse algo de luz alrededor de esa zona.

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Por su parte, las pantallas OLED operan de otra manera: cada píxel emite su propia luz y puede apagarse cuando la imagen requiere negro. Esto permite un contraste más alto y una mayor definición en secuencias nocturnas, películas con poca iluminación o videojuegos con escenarios oscuros.

Micro RGB utiliza luces rojas, verdes y azules de tamaño reducido para emitir los colores primarios desde la retroiluminación y ajustar su precisión. (Foto: Europa Press)

Cómo funciona la tecnología Micro RGB en un televisor

La tecnología Micro RGB usa diodos rojos, verdes y azules de tamaño reducido como fuente de iluminación, en lugar de partir solo de luz blanca que luego pasa por filtros para formar los colores. “En esta tecnología cada foco ya expulsa la luz directamente con los tres colores colores originales de la naturaleza”, dijo Hwan Ma.

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Según el ejecutivo, este cambio busca reducir las pérdidas y alteraciones que pueden ocurrir durante el filtrado. Agregó que una mayor densidad de estas fuentes de luz permite un control más preciso del brillo y de los tonos que muestra la pantalla.

De qué forma se traduce la tecnología en una imagen cotidiana

El CEO de LG Colombia usó como ejemplo un partido de fútbol: “El avance tecnológico permite mayor nitidez al ver el color del césped y el del uniforme cada vez más se moja con el sudor”.

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Partidos de fútbol, películas oscuras y videojuegos permiten observar diferencias en la reproducción de verdes, tonos de piel, negros y áreas iluminadas. (Foto: Europa Press)

En esos casos, la capacidad de diferenciar verdes, rojos, tonos de piel y áreas oscuras depende de la fuente original, el panel, la retroiluminación y el procesador de imagen.

Según Hwan Ma, la promesa de las tecnologías de color y de iluminación consiste en acercar la imagen del televisor a la señal de origen, aunque el resultado final cambia entre dispositivos.

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Qué función cumple la inteligencia artificial en la imagen del televisor

La inteligencia artificial en los televisores cumple dos tareas. La primera consiste en ordenar aplicaciones, accesos y sugerencias según el usuario. La segunda se relaciona con el procesamiento de imagen: el sistema puede ajustar brillo, nitidez, contraste y color de acuerdo con el tipo de contenido o la iluminación de la escena.

La incorporación de inteligencia artificial en los televisores ofrece mayor personalización al usuario. (Foto: Europa Press)

El ejecutivo sostuvo que ese procesamiento puede ser útil en secuencias oscuras. “En peleas bajo la oscuridad tenemos que recalcar la parte del borde de la imagen para que se vea mejor el movimiento de los personajes”, explicó.

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Cuáles factores debe revisar una persona antes de elegir un televisor

Sumado a la tecnología del panel, conviene revisar el tamaño disponible para el ambiente, la distancia de visualización, la resolución, la frecuencia de actualización, los puertos de conexión y las políticas de actualización del sistema operativo.

Hwan Ma afirmó que las pantallas de 65 pulgadas se consolidaron como una medida habitual en el mercado, aunque el espacio físico y la instalación deben formar parte de la decisión.

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