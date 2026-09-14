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Ver Inter de Milán vs Torino en Fútbol Libre o Tarjeta Roja es ilegal y peligroso para tus datos

Seguir los partidos de la Serie A italiana en páginas fraudulentas expone contraseñas, fotos y archivos a ciberdelincuentes

Un futbolista del Inter de Milán a la izquierda y dos futbolistas del Torino celebrando a la derecha con un balón de fútbol al centro
Las plataformas ilegales transmiten encuentros de los clubes europeos más populares. (Fotocomposición Infobae)
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Ver partidos de la Serie A italiana a través de páginas piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja puede implicar riesgos legales y exponer datos privados de los usuarios.

Estos sitios suelen ofrecer enlaces a encuentros como Inter de Milán vs Torino fuera de las plataformas con derechos de emisión, con ventanas emergentes, redireccionamientos y pedidos de descarga.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los dispositivos almacenan una cantidad creciente de información sensible y se han convertido en un objetivo para aplicaciones maliciosas. Los riesgos incluyen robo de datos, publicidad invasiva, cobros no autorizados y el cifrado de archivos para exigir pagos.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las apps piratas no se pueden conseguir en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Qué riesgos en ciberseguridad existen al ver partidos en apps piratas

Las transmisiones no autorizadas suelen derivar a repositorios no oficiales, páginas de descarga directa o enlaces que prometen una mejor señal. En muchos casos, el acceso al partido queda condicionado a instalar una aplicación, una extensión del navegador o un supuesto reproductor de video.

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Ese mecanismo puede abrir la puerta a una aplicación maliciosa. El programa puede aparentar una función legítima, pero solicitar permisos que no necesita para reproducir un encuentro de fútbol. Si el usuario los concede, el software puede acceder a información almacenada en el dispositivo o alterar su funcionamiento.

Cuáles datos personales quedan expuestos a ciberdelincuentes

Un celular concentra fotografías, contactos, correos, contraseñas, datos bancarios y conversaciones privadas. Una app instalada desde una fuente desconocida puede buscar parte de esa información, enviarla a extraños o usarla para cometer fraudes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Atacantes pueden registrar movimientos para robar cuentas personales y financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro aumenta cuando la aplicación solicita acceso a la cámara, el micrófono, la ubicación, los archivos o la agenda de contactos sin una razón clara.

Los permisos excesivos pueden dar a un atacante control sobre funciones sensibles del dispositivo, según las advertencias difundidas por el INCIBE sobre descargas fuera de tiendas oficiales.

Cómo pueden robar contraseñas y códigos bancarios de verificación

Entre las amenazas señaladas por el organismo español figura el uso de programas que registran las pulsaciones realizadas en pantalla. Este tipo de software, conocido como keylogger, puede capturar credenciales de correo, redes sociales, plataformas bancarias y otros servicios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Programas maliciosos pueden registrar las pulsaciones en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existe el riesgo de que una aplicación lea los mensajes de texto. Ese permiso permite visualizar códigos de verificación enviados por SMS, que varias entidades usan para confirmar operaciones. De ese modo, un ciberdelincuente puede obtener una contraseña y el segundo factor de autenticación desde el mismo teléfono.

Qué pasa si el dispositivo se vuelve lento o muestra anuncios

La aparición repentina de publicidad, pestañas que se abren solas y redireccionamientos a páginas desconocidas puede ser una señal de software no deseado. Algunas apps utilizan el dispositivo para mostrar anuncios de forma constante o llevar a los usuarios hacia sitios destinados a recopilar más datos.

El problema no se limita a una experiencia de navegación incómoda. La publicidad invasiva puede ocultar enlaces fraudulentos y nuevas descargas, aparte de consumir batería, datos y capacidad de procesamiento.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Se debe optar por aplicaciones de empresas con derechos de transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir los riesgos al buscar un partidos en vivo

La principal medida consiste en evitar portales de transmisión sin autorización, enlaces difundidos por redes sociales y descargas asociadas a supuestos reproductores.

Asimismo, conviene descargar aplicaciones solo desde Google Play o App Store, revisar los permisos antes de aceptarlos y mantener actualizado el sistema operativo. Un antivirus de confianza puede detectar amenazas, aunque no reemplaza la precaución ante enlaces sospechosos.

Si una aplicación pide acceso a mensajes, contactos o cámara sin relación con su función, la opción más segura es denegar el permiso o eliminarla.

INCIBE sugiere no confiar en esas exigencias y mantener copias de seguridad de datos claves. Una copia almacenada en la nube o en un dispositivo externo permite recuperar archivos si el celular resulta afectado por malware, se pierde, es robado o deja de funcionar.

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