Obtener 15 GB gratis en Google: Guía paso a paso y trucos de limpieza

Google permite recuperar los 15 GB gratuitos con una limpieza de la cuenta

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Cada cuenta de Google incluye 15 GB gratis de almacenamiento, pero ese espacio se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Cuando la cuota se llena, pueden bloquearse la recepción de correos, la carga de archivos y las copias de seguridad, aunque muchos usuarios crean que el problema está limitado a una sola aplicación.

La solución no depende de un cupón ni de una promoción. El método para recuperar los 15 GB consiste en identificar qué servicio ocupa más espacio, eliminar contenido que ya no sea necesario y vaciar las carpetas que retienen archivos borrados. Una limpieza periódica permite mantener operativa la cuenta sin contratar almacenamiento adicional.

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Google Drive, Gmail y Fotos comparten el mismo espacio disponible - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Drive, Gmail y Fotos usan la misma cuota

El espacio de Google funciona como un único depósito. Un video guardado en Google Fotos, una carpeta con documentos en Drive o años de mensajes con archivos adjuntos pueden consumir la misma capacidad disponible.

Por eso, eliminar unos pocos documentos en Drive no siempre resuelve el aviso de almacenamiento lleno. Si Gmail conserva archivos pesados o Fotos mantiene videos en calidad original, el espacio libre puede seguir siendo insuficiente.

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El primer paso es revisar el consumo total y localizar el servicio que concentra los archivos más grandes. Esta comprobación evita borrar contenido a ciegas y permite actuar sobre los elementos que realmente ocupan la cuota.

Los archivos borrados siguen ocupando espacio hasta vaciar la papelera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para borrar archivos pesados en Google Drive

Los videos, copias de seguridad antiguas, archivos comprimidos y documentos extensos suelen ser los principales responsables del espacio ocupado en Drive. Para encontrarlos, siga estas indicaciones:

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Abra Google Drive desde el navegador o la aplicación. Entre en la sección de almacenamiento o uso de espacio. Ordene los archivos por tamaño, de mayor a menor. Revise los documentos, videos, instaladores, copias de seguridad y PDF que ya no necesite. Elimine los elementos seleccionados y compruebe que pasen a la papelera. Abra la papelera y vacíela para que el espacio quede liberado.

Enviar archivos a la papelera no siempre libera la cuota de inmediato. El almacenamiento puede continuar ocupado hasta que se eliminen de forma definitiva. Tras vaciarla, la actualización suele aparecer en pocos minutos, aunque puede tardar según el volumen de contenido retirado.

Gmail puede bloquearse por acumular correos con archivos adjuntos - (Foto: Google)

Gmail puede ser el principal origen del problema

Los correos electrónicos ocupan poco espacio cuando contienen solo texto, pero los mensajes con fotografías, videos, contratos, facturas o archivos comprimidos pueden acumular varios gigabytes con el paso de los años.

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Gmail permite localizar adjuntos grandes mediante búsquedas específicas. Una de las más útiles es has:attachment larger:15M, que muestra mensajes con archivos superiores a 15 MB. También es posible buscar términos como “factura”, “contrato”, “video”, “zip” o “adjunto” para identificar conversaciones antiguas.

Después de borrar los correos, debe vaciar la papelera y la carpeta de spam. Los mensajes retenidos en estas secciones también ocupan almacenamiento mientras no se eliminen de forma definitiva. Antes de borrar, conviene descargar en otro dispositivo los documentos que puedan ser necesarios más adelante.

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Fotos y videos requieren una revisión distinta

Google Fotos puede convertirse en el mayor consumidor de espacio, sobre todo cuando la cuenta guarda videos largos, capturas repetidas o imágenes en máxima calidad. En este caso, no siempre es necesario eliminar todos los archivos.

Una opción es activar el modo “Ahorro de almacenamiento”, que reduce el tamaño de las fotos y los videos guardados. Otra alternativa consiste en descargar los recuerdos relevantes a un disco externo o a otro servicio antes de borrarlos de la cuenta.

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También es útil revisar capturas de pantalla, imágenes borrosas, fotos duplicadas y videos que ya no tienen valor. Esta tarea puede requerir más tiempo que la limpieza de Drive o Gmail, pero suele producir una liberación considerable de espacio.

Mantener el almacenamiento bajo control evita nuevos bloqueos

La limpieza funciona mejor si se convierte en una rutina. Revisar Drive cada mes o trimestre ayuda a localizar versiones obsoletas, archivos temporales, carpetas duplicadas y copias que ya no cumplen una función.

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Las acciones más útiles son:

Borrar adjuntos grandes que ya estén guardados en otro lugar.

Vaciar periódicamente las papeleras de Drive, Gmail y Fotos.

Eliminar duplicados y versiones antiguas de documentos.

Descargar videos importantes antes de retirarlos de la nube.

Evitar subir archivos de uso puntual que no sea necesario conservar.

Recuperar los 15 GB gratuitos de Google depende de administrar el espacio que ya está incluido en la cuenta. La revisión de archivos pesados, adjuntos acumulados y contenido multimedia permite mantener activos Drive, Gmail y Google Fotos sin que el almacenamiento lleno interrumpa las tareas diarias.

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