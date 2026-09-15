Tecno

Qué es mejor sustituir o reparar un electrodoméstico cuando se daña

La antigüedad del dispositivo no es el único factor que se debe tener en cuenta para tomar la decisión

Un hombre agachado frente a una lavadora abierta, con destornilladores, alicates y una caja de herramientas en el suelo.
La decisión entre reparar o sustituir un electrodoméstico depende de la antigüedad, el coste de la reparación, los repuestos y el rendimiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Reparar o sustituir un electrodoméstico no es una decisión que dependa solo de la edad del aparato. Dos frigoríficos con los mismos años y el mismo síntoma pueden llevar a conclusiones opuestas si la pieza dañada, el historial de averías o el presupuesto son distintos.

La antigüedad sirve de guía, pero no basta por sí sola. Hace falta cruzarla con el coste de la reparación, la disponibilidad de repuestos y el rendimiento actual del equipo antes de resolver si conviene arreglarlo o comprar uno nuevo.

PUBLICIDAD

Por qué la vida útil es una referencia y no una fecha límite

La empresa Upper Appliance Repair calcula promedios de los dispisitivos: los refrigeradores duran entre 10 y 14 años, las lavadoras y secadoras entre 10 y 13, los lavavajillas entre 9 y 12, los hornos entre 13 y 16 y los microondas entre 7 y 10.

Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios de Espala (OCU) entre casi 40.000 consumidores europeos calculó 12 años de promedio para las lavadoras, aunque algunas marcas superaron los 16. El uso y el mantenimiento cambian mucho el resultado final.

PUBLICIDAD

Una nevera gris con imanes, una lavadora blanca con un cesto encima, muebles de madera con fregadero y suelo de baldosas rojas.
Upper Appliance Repair estima que los frigoríficos duran entre 10 y 14 años, las lavadoras entre 10 y 13 y los microondas entre 7 y 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad pesa cuando coincide con una avería costosa, desgaste general o varias reparaciones seguidas. Por debajo de la mitad de la vida esperada, arreglar suele ser la opción correcta casi siempre.

Cómo una pieza dañada puede cambiar la decisión

Juntas, termostatos, correas, bombas de desagüe, resistencias y cierres de puerta admiten reparaciones baratas y duraderas, incluso en aparatos con muchos años encima. Cambiar una correa en una secadora de 15 años rara vez se justifica descartar el equipo completo.

La cuenta cambia con un compresor de nevera, un rodamiento de tambor en una lavadora vieja o ciertas placas electrónicas: piezas caras, mano de obra extensa y un resto del aparato con el mismo desgaste.

Un diagnóstico profesional resulta necesario antes de decidir. La edad dice poco si no se conoce el componente averiado, el precio del repuesto, la mano de obra y la garantía que ofrece la reparación.

Un hombre de espaldas con la mano en la cabeza contempla un refrigerador abierto y completamente vacío en una cocina.
Las averías en juntas, termostatos, correas, bombas de desagüe o cierres de puerta suelen permitir una reparación barata y duradera del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la regla del gasto que ayuda a tomar la decisión

La reparación conviene sustituirse cuando su coste supera la mitad del precio de un aparato nuevo equivalente y, además, el equipo ya superó dos tercios de su vida esperable. Ambas condiciones deben cumplirse juntas: una reparación cara en una máquina joven suele seguir siendo la mejor opción.

La comparación debe hacerse contra un sustituto equivalente, sumando entrega, instalación y retirada del aparato viejo. En equipos empotrados, además, hay que contar los ajustes de mueble que exige un reemplazo.

El historial también decide. Un primer fallo después de una década no es lo mismo que tres averías en dos años, señal que suele inclinar la balanza hacia la sustitución.

Según cifras de referencia en Estados Unidos, reparar un frigorífico cuesta entre 200 y 300 dólares en promedio, aunque puede llegar a 1.000 según la pieza. Un microondas ronda los 175 dólares, un horno cerca de 220 y un lavavajillas entre 160 y 300 dólares.

Hombre arrodillado frente a un refrigerador abierto con cables y herramientas en el suelo de la cocina junto a un perro echado.
La regla del gasto indica sustituir el electrodoméstico cuando la reparación supera la mitad del precio de uno nuevo y el equipo ya pasó dos tercios de su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo nuevo puede gastar menos energía, aunque esa diferencia no siempre recupera pronto el costo de compra. Conviene multiplicar los kWh anuales de diferencia por el precio real de la electricidad, y sumar el agua en lavadoras y lavavajillas.

En la Unión Europea, las normas de ecodiseño obligan a mantener disponibles ciertos repuestos de lavadoras (puertas, bisagras, juntas y cierres) durante diez años desde que se deja de fabricar el modelo. Los lavavajillas tienen obligaciones similares, aunque algunos componentes quedan reservados a profesionales.

Si el aparato sigue en garantía legal, el vendedor debe responder por la falta de conformidad. Fuera de ese plazo, conviene comprobar el precio y el tiempo de entrega del repuesto antes de pagar una visita técnica.

En Francia, el dispositivo QualiRépar reduce el coste de determinadas reparaciones fuera de garantía, lo que vuelve más atractiva la opción de arreglar cuando resulta técnicamente viable.

Temas Relacionados

ElectrodomésticosLavadoraRefrigeradorHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Christina Koch, astronauta de Artemis II estuvo con Google: “la IA mplía las capacidades de la mente humana”

La ingeniera y científica de la NASA propuso combinar el criterio humano con la automatización de la IA y la robótica

Christina Koch, astronauta de Artemis II estuvo con Google: “la IA mplía las capacidades de la mente humana”

PlayStation repartirá 7.85 millones de dólares entre usuarios de EE. UU. tras acuerdo judicial

Sony aceptó resolver la demanda colectiva, que la acusa de limitar la competencia al impedir que los usuarios compraran determinados juegos digitales fuera de PlayStation Store

PlayStation repartirá 7.85 millones de dólares entre usuarios de EE. UU. tras acuerdo judicial

Cuáles son las diferencias entre OLED, QLED o Micro RGB en un televisor SmartTV

Según LG, cada tecnología reproduce de forma distinta una película o partido de fútbol: algunas mejoran los negros, otros elevan el brillo o ajustan los colores desde la luz de fondo

Cuáles son las diferencias entre OLED, QLED o Micro RGB en un televisor SmartTV

Obtener 15 GB gratis en Google: Guía paso a paso y trucos de limpieza

Revisar documentos voluminosos, mensajes con adjuntos y contenido multimedia ayuda a liberar capacidad en Drive, Gmail y Fotos sin contratar almacenamiento adicional

Obtener 15 GB gratis en Google: Guía paso a paso y trucos de limpieza

Ver Real Madrid vs Elche en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a publicidad y fraudes

Buscar los partidos de La Liga española en portales ilegales aumenta el riesgo de robo de contraseñas y sanciones legales

Ver Real Madrid vs Elche en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a publicidad y fraudes

DEPORTES

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Lo tiró a la lona, le bailó en la cara y terminó en ridículo: el nocaut de un boxeador argentino que da la vuelta al mundo

La decisión que tomó Boca Juniors en el mercado de pases tras el interés por Matías Galarza

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

Una liga evalúa trasladar su temporada ante el calor extremo

TELESHOW

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

Paz Martínez repasó sus hits y recordó cómo obtuvo su primer Martín Fierro: “Competía contra Gustavo Cerati”

El doble festejo de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti: globos, pelotero y temática animal

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica celebra 205 años de independencia entre desfiles, actos cívicos y una jornada cargada de fervor patrio

Costa Rica celebra 205 años de independencia entre desfiles, actos cívicos y una jornada cargada de fervor patrio

Congreso de Honduras espera decisión sobre un posible estado de excepción focalizado contra la criminalidad

Sequía golpea al sur de Honduras: pozos y ríos se secan y crece el riesgo de inseguridad alimentaria

El costo de vida en Panamá volvió a subir en agosto

Centroamérica da prórroga a etiquetas con colorante prohibido por nexo con el cáncer