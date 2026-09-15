Qué es mejor sustituir o reparar un electrodoméstico cuando se daña

La decisión entre reparar o sustituir un electrodoméstico depende de la antigüedad, el coste de la reparación, los repuestos y el rendimiento del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reparar o sustituir un electrodoméstico no es una decisión que dependa solo de la edad del aparato. Dos frigoríficos con los mismos años y el mismo síntoma pueden llevar a conclusiones opuestas si la pieza dañada, el historial de averías o el presupuesto son distintos.

La antigüedad sirve de guía, pero no basta por sí sola. Hace falta cruzarla con el coste de la reparación, la disponibilidad de repuestos y el rendimiento actual del equipo antes de resolver si conviene arreglarlo o comprar uno nuevo.

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Por qué la vida útil es una referencia y no una fecha límite

La empresa Upper Appliance Repair calcula promedios de los dispisitivos: los refrigeradores duran entre 10 y 14 años, las lavadoras y secadoras entre 10 y 13, los lavavajillas entre 9 y 12, los hornos entre 13 y 16 y los microondas entre 7 y 10.

Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios de Espala (OCU) entre casi 40.000 consumidores europeos calculó 12 años de promedio para las lavadoras, aunque algunas marcas superaron los 16. El uso y el mantenimiento cambian mucho el resultado final.

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Upper Appliance Repair estima que los frigoríficos duran entre 10 y 14 años, las lavadoras entre 10 y 13 y los microondas entre 7 y 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad pesa cuando coincide con una avería costosa, desgaste general o varias reparaciones seguidas. Por debajo de la mitad de la vida esperada, arreglar suele ser la opción correcta casi siempre.

Cómo una pieza dañada puede cambiar la decisión

Juntas, termostatos, correas, bombas de desagüe, resistencias y cierres de puerta admiten reparaciones baratas y duraderas, incluso en aparatos con muchos años encima. Cambiar una correa en una secadora de 15 años rara vez se justifica descartar el equipo completo.

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La cuenta cambia con un compresor de nevera, un rodamiento de tambor en una lavadora vieja o ciertas placas electrónicas: piezas caras, mano de obra extensa y un resto del aparato con el mismo desgaste.

Un diagnóstico profesional resulta necesario antes de decidir. La edad dice poco si no se conoce el componente averiado, el precio del repuesto, la mano de obra y la garantía que ofrece la reparación.

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Las averías en juntas, termostatos, correas, bombas de desagüe o cierres de puerta suelen permitir una reparación barata y duradera del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la regla del gasto que ayuda a tomar la decisión

La reparación conviene sustituirse cuando su coste supera la mitad del precio de un aparato nuevo equivalente y, además, el equipo ya superó dos tercios de su vida esperable. Ambas condiciones deben cumplirse juntas: una reparación cara en una máquina joven suele seguir siendo la mejor opción.

La comparación debe hacerse contra un sustituto equivalente, sumando entrega, instalación y retirada del aparato viejo. En equipos empotrados, además, hay que contar los ajustes de mueble que exige un reemplazo.

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El historial también decide. Un primer fallo después de una década no es lo mismo que tres averías en dos años, señal que suele inclinar la balanza hacia la sustitución.

Según cifras de referencia en Estados Unidos, reparar un frigorífico cuesta entre 200 y 300 dólares en promedio, aunque puede llegar a 1.000 según la pieza. Un microondas ronda los 175 dólares, un horno cerca de 220 y un lavavajillas entre 160 y 300 dólares.

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La regla del gasto indica sustituir el electrodoméstico cuando la reparación supera la mitad del precio de uno nuevo y el equipo ya pasó dos tercios de su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo nuevo puede gastar menos energía, aunque esa diferencia no siempre recupera pronto el costo de compra. Conviene multiplicar los kWh anuales de diferencia por el precio real de la electricidad, y sumar el agua en lavadoras y lavavajillas.

En la Unión Europea, las normas de ecodiseño obligan a mantener disponibles ciertos repuestos de lavadoras (puertas, bisagras, juntas y cierres) durante diez años desde que se deja de fabricar el modelo. Los lavavajillas tienen obligaciones similares, aunque algunos componentes quedan reservados a profesionales.

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Si el aparato sigue en garantía legal, el vendedor debe responder por la falta de conformidad. Fuera de ese plazo, conviene comprobar el precio y el tiempo de entrega del repuesto antes de pagar una visita técnica.

En Francia, el dispositivo QualiRépar reduce el coste de determinadas reparaciones fuera de garantía, lo que vuelve más atractiva la opción de arreglar cuando resulta técnicamente viable.

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