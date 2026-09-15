Deportes

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó 1-0 en la ida en La Bombonera y ahora deberá mantener la ventaja en el mítico Morumbí. Transmite DSports desde las 21.30

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11:03 hsHoy

Posibles formaciones:

San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Junior.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

11:02 hsHoy

A qué hora jugarán San Pablo-Boca:

El duelo, que se jugará en el estadio Morumbí, comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por la pantalla de DSports.

11:01 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta por la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana que jugarán San Pablo y Boca Juniors.

San Pablo y Boca definen el pase a semis de la Copa Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)
San Pablo y Boca definen el pase a semis de la Copa Sudamericana (REUTERS/Rodrigo Valle)

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