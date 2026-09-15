Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

11:03 hsHoy
Posibles formaciones:
San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Junior.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
11:02 hsHoy
A qué hora jugarán San Pablo-Boca:
El duelo, que se jugará en el estadio Morumbí, comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por la pantalla de DSports.
11:01 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta por la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana que jugarán San Pablo y Boca Juniors.