Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

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La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 3: Argentina buscará más medallas en natación, esgrima y gimnasia artística En la tercera jornada de actividad en Rosario, Santa Fe y Rafaela también se dará el debut del voleibol y el golf

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte” En 1956, el australiano John Landy sacrificó su oportunidad de marcar un hito histórico para socorrer a Ron Clarke, al que había lastimado accidentalmente, y luego remontó 30 metros de desventaja para cruzar primero la meta

De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino Con 17 años, Agustina Maldonado lidera al combinado juvenil en los octavos de final ante Corea del Sur, en una histórica búsqueda por alcanzar por primera vez los cuartos de final del certamen mundialista

La ruta de los campeones: un viaje por la identidad deportiva de Santa Fe La provincia que es sede de los Juegos Suramericanos 2026 ofrece un recorrido para descubrir la historia de algunas figuras que pusieron a la Argentina en lo más alto en diferentes disciplinas