Lo tiró a la lona, le bailó en la cara y terminó en ridículo: el nocaut de un boxeador argentino que da la vuelta al mundo

El boxeador argentino Braian Argüello ganó por KO en el sexto round al panameño Maximiliano Bonilla

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La pelea entre el boxeador argentino Braian Argüello y el panameño Maximiliano Bonilla que se llevó a cabo en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), tuvo un condimento especial. Durante el combate, que terminó con triunfo para el púgil nacido en Buenos Aires en el sexto round por nocaut técnico, su rival tuvo un gesto provocador que dio la vuelta al mundo.

Bonilla, conocido como The Hammer, llegaba a la pelea contra Argüello en la categoría peso pluma, invicto tras diez victorias, todas por la vía rápida, pero siendo su debut internacional. El boxeador centroamericano de 28 años se había forjado una reputación en Panamá como un pegador temible gracias a su potente mano izquierda. Todas sus victorias previas habían llegado por nocaut, un registro que buscaba mantener en su primera incursión fuera de su país.

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Frente a él se plantó Argüello, de 29 años, con un historial de 11 triunfos y 7 derrotas, cinco de ellas antes del límite, y con una particularidad que exhibía como carta de presentación: nunca había sido noqueado en su carrera profesional.

En el primer y segundo round, Argüello impuso condiciones y derribó en dos ocasiones al panameño. Bonilla, pese a avanzar de manera constante, no lograba conectar con la contundencia que lo había caracterizado hasta entonces en su carrera. El panorama cambió en el tercer asalto, cuando el panameño respondió con un golpe categórico que envió a la lona al propio a su rival. En medio de la cuenta de protección del árbitro, The Hammer realizó un baile en la cara del rival antes de dirigirse a su sector. Esto generó un comentario negativo de parte del relator de la transmisión, ya que notó un goce innecesario que carecía de caballerosidad deportiva.

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El boxeador argentino Braian Argüello ganó por KO en el sexto round al panameño Maximiliano Bonilla

Ese momento representó el único quiebre en el combate. A partir de ahí, la pelea se sostuvo con intercambios intensos de ambos boxeadores hasta que, en el sexto asalto, Bonilla mostró signos de agotamiento. Argüello aprovechó ese momento y lo derribó nuevamente con una serie de golpes de los que el panameño no logró recuperarse. El árbitro completó la cuenta de diez segundos y decretó el nocaut a favor del argentino, que cerró el combate con récord de 12 victorias y 7 derrotas, seis de ellas por la vía rápida.

El resultado se dio en el marco de una cartelera que tuvo como combate estelar la consagración de Baltazar Noria como campeón sudamericano mediano, tras vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto a Lorenzo Gerez, en la velada llevada a cabo el pasado 5 de septiembre en la FAB.

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Por su parte, Camilo Rodríguez, entrenador de Bonilla, admitió la caída de su pupilo en un video difundido tras la pelea. “Están conscientes de que hay que mejorar detalles”, señaló el entrenador, según recogió el diario panameño Crítica, y agregó que la carrera del boxeador “apenas inicia”. Con esta derrota, The Hammer cerró su primera experiencia internacional con marca de 10 victorias y una derrota, todos sus triunfos previos logrados por nocaut.