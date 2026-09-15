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Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en los partidos se disputarán en el país en la ventana FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre

El anuncio de la AFA sobre los amistosos que jugará Argentina tras el Mundial con Scaloni, Nico González y Enzo Fernández en el afiche oficial
El anuncio de la AFA sobre los amistosos que jugará Argentina tras el Mundial con Scaloni, Nico González y Enzo Fernández en el afiche oficial
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Después del subcampeonato en el Mundial 2026 y el retiro de Lionel Messi, la selección argentina anunció de manera oficial cuáles serán los próximos amistosos que disputará en la ventana FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el equipo que dirige Lionel Scaloni jugará el próximo 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Por otro lado, el Monumental de Núñez será el escenario de los duelos ante los seleccionados africanos de Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre).

Este martes, la cuenta de la Albiceleste dio a conocer a los rivales de los amistosos en Argentina con un afiche en el que se encuentra el entrenador Lionel Scaloni y dos jugadores: Nicolás González y Enzo Fernández. La ausencia de Messi es lógica tras su anuncio de dejar la Selección, aunque en las últimas horas surgieron rumores sobre una última convocatoria. La intención de parte del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, de invitar a Messi a Buenos Aires para darle una despedida acorde a su gigantesca figura tras su decisión de dar un paso al costado del combinado nacional. Esto aún no está confirmado.

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La definición de la FIFA determinará si los tres duelos computan para el ranking mundial y para las estadísticas individuales de los futbolistas con la camiseta argentina. La clasificación también incidirá sobre las sanciones que recibieron tras la final de la Copa del Mundo en Norteamérica contra España. Hay que recordar que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes podrán cumplir sus fechas de suspensión si los partidos son reconocidos de categoría A.

Otro tema a resolver será el de los citados por Scaloni. Seguramente llamará a la base de la lista mundialista y podría sumar a varios jóvenes que tiene en la órbita desde antes de la Copa del Mundo. También es una incógnita el futuro del DT, al que se le vence su vínculo a fin de año. La dirigencia pretende que conduzca al equipo hasta el Mundial 2030. La AFA ya le transmitió esa intención al entrenador, pero aún espera su respuesta.

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Messi y Scaloni en una de las últimas prácticas juntos en la Selección (REUTERS/Lee Smith)
Messi y Scaloni en una de las últimas prácticas juntos en la Selección (REUTERS/Lee Smith)

La inquietud creció a poco más de tres meses del vencimiento del contrato. Cuatro días antes, los dirigentes mantenían una visión optimista sobre la continuidad del entrenador que condujo a Argentina al título mundial en Qatar 2022, pero la falta de señales desde su entorno modificó ese clima, según Infobae.

Scaloni debe reunirse con el presidente de la AFA y con su representante, Matías Aldao, para intentar destrabar la negociación. Dentro de la dirigencia persiste la expectativa de que las partes alcancen un entendimiento antes de que expire el vínculo vigente.

Un gesto de Tapia fue interpretado como una señal de las tensiones internas. El presidente no publicó mensajes en sus redes sociales cuando se cumplieron ocho años del debut de Scaloni como técnico de Argentina, un silencio que en el entorno del seleccionado asociaron con las dificultades para cerrar la renovación.

La derrota en la definición mundialista había dejado expuestas las dudas del entrenador. En la conferencia de prensa posterior, Scaloni expresó: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar”.

El ex técnico de Newell’s y Estudiantes también había anticipado que cumpliría los compromisos de 2026 y que después “ya está”. Luego del regreso del plantel a Buenos Aires, recibió muestras masivas de respaldo y los hinchas llegaron hasta su casa en Pujato con regalos.

La continuidad de Scaloni no es la única cuestión pendiente para el ciclo que podría extenderse hasta 2030. Walter Samuel, ayudante de campo y una de las figuras del cuerpo técnico, habría decidido iniciar su carrera como entrenador principal. El ex defensor de Boca Juniors e Inter de Milán tuvo participación en las variantes de pelota parada durante el último Mundial. Si se confirma su partida, la AFA y Scaloni deberán acordar también cómo reorganizarán el grupo de trabajo que acompañó al entrenador durante los últimos años.

El oriundo de Pujato tiene 48 años y debutó al frente de la selección el 8 de septiembre de 2018, en el Los Ángeles Memorial Coliseum. Argentina venció 3-0 a Guatemala en ese amistoso, con goles de Lucas Pratto, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. El santafesino asumió tras la salida de Jorge Sampaoli, posterior al Mundial de Rusia, y llevó a la Albiceleste a obtener cuatro títulos: dos Copas América, una Copa del Mundo y la Finalissima. En su recorrido dirigió 104 partidos, con 76 victorias, 18 empates y 10 derrotas, además de superar la marca de Alfio “Coco” Basile con 36 encuentros sin perder.

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