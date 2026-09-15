Centroamérica da prórroga a etiquetas con colorante prohibido por nexo con el cáncer

Centroamérica tendrá seis meses más para agotar etiquetas impresas que aún mencionan la eritrosina Rojo No. 3 (Imagen ilustrativa Infobae)

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Centroamérica tendrá seis meses adicionales para agotar las etiquetas y empaques que aún declaran la presencia de eritrosina o Rojo No. 3, un colorante que dejó de figurar entre los aditivos permitidos para determinados alimentos procesados en la normativa regional.

La medida consta en la Resolución No. 503-2026 del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), publicada en el Diario Oficial de El Salvador el 31 de agosto de 2026. La norma establece que el plazo excepcional para utilizar el inventario remanente de etiquetas vencerá el 15 de enero de 2027.

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La prórroga se limita a los materiales de etiquetado ya impresos. No implica una habilitación nueva para incorporar el colorante a las recetas ni revierte su eliminación de las listas regionales de aditivos autorizados.

La medida fue suscrita por El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá.

La eritrosina fue retirada de la lista regional de aditivos permitidos

La eritrosina, identificada también como Rojo No. 3 o INS 127, es un colorante artificial. Su situación cambió con la Resolución No. 497-2025, aprobada por el COMIECO el 26 de junio de 2025.

Esa resolución sustituyó los anexos del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.54:18, aplicable a alimentos y bebidas procesadas. Entre las modificaciones, se eliminó el Rojo No. 3 como aditivo alimentario permitido en las categorías alcanzadas por la regulación.

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El reglamento regional fijó su entrada en vigencia para el 15 de julio de 2025. Desde esa fecha, los titulares de registros sanitarios recibieron un plazo de 12 meses, hasta el 15 de julio de 2026, para adecuar la formulación de los productos, actualizar las declaraciones de sus envases y consumir el inventario de etiquetas que informaba la presencia del colorante.

Diversos dulces, refrescos y medicamentos ilustran la presencia del colorante eritrosina en productos consumidos en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo plazo alcanza solo a empaques y etiquetas ya existentes

La Resolución No. 503-2026 precisa que el sector privado regional solicitó tiempo adicional para terminar de utilizar los materiales de empaque que ya tenían impresos. Las autoridades de integración económica aceptaron el pedido y autorizaron la extensión.

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La disposición señala que la prórroga alcanza “las existencias de las etiquetas” en alimentos cuya información todavía indica que contienen el aditivo Eritrosina (Rojo 3). El nuevo límite se fijó el 15 de enero de 2027, seis meses después de la finalización del período original.

La decisión se apoya en el procedimiento de actualización del RTCA, que contempla un período de 12 meses cuando se modifica la dosis máxima o se excluye un aditivo de sus anexos. Ese mismo mecanismo permite a la autoridad competente conceder hasta seis meses más para agotar las etiquetas disponibles.

Las recetas debían ajustarse antes del 15 de julio de 2026

Una variedad de alimentos dulces, refrescos y productos farmacéuticos teñidos de rojo ilustra la presencia de eritrosina en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión no modifica el plazo que la industria tenía para retirar la eritrosina de los productos alcanzados por la normativa. La Resolución No. 497-2025 estableció que los cambios en la formulación y el etiquetado debían realizarse durante los 12 meses posteriores a su entrada en vigencia.

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El período adicional se concentra en el uso de los envases y rótulos remanentes, no en la permanencia del colorante dentro de las fórmulas. La resolución publicada en San Salvador mantiene vigentes las demás disposiciones de la norma anterior desde el 15 de julio de 2026.

¿Asociado al cáncer?

La FDA de Estado Unidos, es decir The Food and Drug Administration, prohibió desde 2024 la eritrosina de los productos alimenticios y medicamentos luego que comprobara que este ingrediente estaba relacionado con la aparición de cáncer en ratas machos.

Si bien no se comprobó la aparición de cáncer en humanos, y más estudios están pendientes, la FDA tiene entre sus medidas prohibir aditivos en tanto se pruebe cáncer en animales o humanos. Por ende, se tomo esta decisión, la cual fue replicada en mayor medida por los países en todo el mundo.

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