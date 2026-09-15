La decisión que tomó Boca Juniors en el mercado de pases tras el interés por Matías Galarza

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En las últimas horas, corrió el fuerte rumor de la posible incorporación de Matías Galarza a Boca Juniors. Como el Xeneize dispone de un cupo por la lesión de Tomás Aranda, quien se fracturó el peroné y estará inactivo hasta 2027, en la Ribera evaluaron alternativas sobre el cierre del mercado e incluso pasado el límite amparados en la cuestión reglamentaria de la mencionada baja por lesión. A esta hora, a Infobae le confirmaron desde el club que no irán a la carga por el mediocampista de Talleres.

“Estamos al tanto de lo de Mati, vamos a ver qué es lo que se resuelve. Yo quiero que se quede, pero hay un montón de cuestiones, como el futuro de los chicos... Es un jugador que me gustaría contar con él, pero si él y la dirigencia resuelven que se tiene que ir, listo, es el futuro de muchos de estos chicos que tienen ilusiones”, fue la declaración de Omar De Felippe, técnico de Talleres de Córdoba, quien dejó entrever que existía una tratativa entre las partes.

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A esa altura, desde el Boca Predio le habían asegurado a este medio que la directiva liderada por el presidente Juan Román Riquelme y el manager Marcelo Delgado no tenían intenciones de sumar otro nombre al plantel más allá de las últimas bajas por lesión y la venta de Kevin Zenón, quien fue transferido la última semana a Atlas de México en una suma cercana a los 5 millones de dólares. Existe la chance de que algunos intermediarios hayan acercado la posibilidad, pero la realidad es que nunca terminó de tomar forma real.

El Vasco Arruabarrena se habría mostrado expectante respecto a la posibilidad de tener a disposición una variante más en el mediocampo con un futbolista de 24 años que ya había sido sondeado por Boca en el pasado y hasta incluso elogiado por una ex estrella internacional como el francés Robert Pires, quien lo había visto en cancha de Argentinos Juniors cuando daba sus primeros pasos en primera. “El 15 de Argentinos. Galarza. Marcó el segundo gol. Es un poco parecido a Riquelme, por la manera de correr y manejar el balón. Tiene buena técnica”, había declarado Pires en 2022.

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El plazo que la AFA le había otorgado a Boca para incorporar un quinto refuerzo venció este lunes 14 de septiembre a las 20 horas y, aunque desde la Ribera podrían haber exigido una prórroga para negociarlo, a Infobae le confiaron desde Brasil, donde Boca se concentra pensando en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, que no habrá movimientos y están retirados del mercado.

Galarza, nacido en San Isidro el 4 de marzo de 2002, surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y fue transferido al Genk por 6 millones de dólares a mediados de 2022. Regresó al fútbol argentino en 2024 para sumarse a Talleres a cambio de 3,6 millones de euros y mantiene contrato con el club cordobés hasta diciembre de 2028.

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De esta manera, Boca cerrará el 2026 con los cuatro refuerzos que incorporó durante la ventana invernal: Álvarlo Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia. Los dirigidos por Arruabarrena pelean en varios frentes en la recta final del año, incluida la Sudamericana, la Copa Argentina (disputará cuartos de final contra Racing siempre y cuando la AFA ratifique su presencia más allá del reclamo de Vélez de impugnar su triunfo en la fase anterior), el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

Al margen de los lesionados Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro, quienes no tendrán actividad hasta el año próximo, de la institución azul y oro también se fueron varios nombres importantes como Edinson Cavani, Ander Herrera, Exequiel Zeballos, Marcelo Saracchi y el mencionado Zenón, entre otros. La buena para el cuerpo técnico es que en las próximas semanas podrán contar nuevamente con Rodrigo Battaglia, quien ya realiza trabajos en campo e ingresó en la etapa final de su rehabilitación de rotura de tendón de Aquiles.

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