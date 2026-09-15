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El doble festejo de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti: globos, pelotero y temática animal

La pareja celebró el segundo año de vida de la pequeña con familia y amigos y la modelo compartió las postales de la celebración

La pareja festejó junto a su familia el segundo año de vida de la pequeña (Video: Instagram)
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Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero siguen viendo crecer a Olivia, la pequeña cumplió dos años de vida y decidieron celebrarlo con una fiesta pensada para guardar en la memoria, entre globos, peluches y una casa transformada en un mundo de animales, con toda la familia reunida, incluido Benjamín, el hijo del exfutbolista con Gianinna Maradona. Para Calzetti, la fecha fue también la ocasión de poner en palabras el vínculo con su hija.

La modelo compartió una serie de fotografías del festejo en sus redes sociales junto a un mensaje extenso dedicado a su hija. “Hijita mía, feliz cumpleaños. Vivo perdidamente enamorada de vos y profundamente orgullosa de la personita que sos. Me emociona y me genera ansiedad pensar en todo lo que nos queda por vivir juntas”, escribió.

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En el mismo posteo, la modelo extendió la dedicatoria con una promesa de acompañamiento: “Deseo que seas inmensamente feliz. Que elijas tu propio camino sabiendo que voy a estar siempre en primera fila acompañándote y apoyándote en cada decisión”. Cerró el texto con una definición sobre su rol como madre: “Mi mayor deseo es ser siempre lo mejor que pueda para vos. Felices 2 años, amor de mi vida”.

Una niña con vestido blanco camina de espaldas en una sala decorada con globos rosados y beige, juguetes de peluche y cubos con letras
"Mi mayor deseo es ser siempre lo mejor que pueda para vos", confesó la empresaria en el posteo que le dedicó a su hija
Un hombre con camiseta oscura sostiene a una niña con un peluche de vaca junto a un pastel decorado con figuras de animales y globos
La tierna foto de los hermanos Agüero
Una niña con vestido blanco y zapatillas rosadas se apoya sobre un pelotero con pelotas rosadas y blancas junto a varios globos
La pequeña amaneció con una sorpresa en la casa familiar

Ese texto acompañó las imágenes de la casa familiar, ambientada con globos rosas, beige y blancos que colgaban desde el techo. En el centro del living se montó una piscina de pelotitas blancas y rosas, flanqueada por cubos con letras del abecedario y una casita de tela en tonos rosa y gris. Alrededor, peluches de granja—un león, un cerdo, una vaca, una cebra, un elefante y una jirafa— terminaron de definir la paleta visual de la fiesta.

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Con un vestido blanco de encaje y zapatillas rosas con brillos, Olivia recorrió cada rincón del festejo: trepó el borde de la piscina junto a un peluche gigante con forma de gato, se subió a un auto de juguete blanco de estilo vintage y posó con un dragón de peluche celeste, con globos dorados y rosas de fondo. Uno de los registros más íntimos la muestra recostada junto a Calzetti sobre el borde de la piscina, en un momento de cercanía entre madre e hija.

Esa misma estética de safari se trasladó a la torta principal: dos pisos de color blanco, con el nombre “Olivia” y el número dos escritos en rosa, decorados con figuras de fondant de un elefante, una jirafa y una cebra, coronadas por banderines rosados. Entre la torta y los peluches distribuidos por el espacio, los animales funcionaron como el hilo conductor visual de todo el festejo.

Sofía Calzetti y una niña pequeña están sentadas junto a pelotas blancas y rosadas y globos dentro de un pelotero
"Vivo perdidamente enamorada de vos", escribió Calzetti en el pie de foto de la publicación
Un hombre, una mujer y una niña sonríen junto a un pastel de cumpleaños decorado con figuras de animales y globos rosados
Para el intimo festejo familiar fueron una decoración en tonos pastel y animales
Un área de juegos infantiles con globos en tonos rosa y beige, peluches, cubos de letras, una carpa tipi y una piscina con pelotas
La decoración que eligió la familia para sorprender a la niña en su cumpleaños (Instagram)

Agüero también quedó registrado en distintos momentos de la celebración. En una foto sostiene a Olivia en brazos junto a la torta, mientras la nena sujeta un peluche de vaca y un arco de globos dorados y rosas enmarca la escena; en otra, posa junto a Calzetti y la cumpleañera, los tres vestidos de blanco, con la torta de fondant en primer plano. Benjamín se sumó a esas imágenes formales: en una de ellas sostiene a su hermana en brazos frente al mismo fondo de globos beige y rosa.

Horas después llegó una segunda celebración, con una ambientación completamente distinta a la del living familiar. El espacio se transformó en una heladería temática, con guirnaldas de banderines pastel colgadas del techo y una estructura con el nombre “Olivia” en el frente, a modo de local. Allí se instaló otra piscina de pelotitas, esta vez en tonos rosa y blanco, junto a una casita de juguete pintada del mismo color.

Con un vestido blanco de volados y un tutú de tul superpuesto, Olivia se movió por ese nuevo escenario rodeada de otros chicos y adultos. En uno de los momentos más festejados de la jornada, con la cara pintada, interactuó con el personaje de Stitch, mientras el resto de los presentes compartía el espacio a su alrededor.

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