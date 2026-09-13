Ver Barcelona vs Levante en Fútbol Libre o Roja Directa daña el dispositivo y expone contraseñas

Páginas piratas ofertan encuentros de clubes europeos como el Barcelona para atraer la atención de múltiples usuarios. (Fotocomposición Infobae)

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El acceso a partidos de La Liga española como Barcelona vs Levante mediante Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer celulares, televisores y computadores a programas maliciosos, sobre todo si el sitio solicita instalar una aplicación, descargar un archivo o conceder permisos para reproducir el contenido.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los dispositivos almacenan información personal, contraseñas, archivos y datos bancarios.

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Las aplicaciones procedentes de repositorios no oficiales, páginas de descargas directas y enlaces sospechosos pueden aprovechar los permisos concedidos por el usuario para acceder a esos datos o tomar control de funciones del dispositivo.

Las transmisiones ilegales tienen botones que dirigen a páginas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un enlace para ver fútbol gratis puede terminar en una descarga peligrosa

Las transmisiones no oficiales suelen distribuirse mediante páginas que abren ventanas emergentes, redirigen a otros portales o muestran botones de descarga que no corresponden al reproductor.

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En algunos casos, el usuario recibe el aviso de que debe instalar una aplicación, actualizar un supuesto reproductor o activar una extensión para acceder al partido. Ese procedimiento abre la puerta a programas que no tienen relación con la emisión deportiva.

Una app descargada desde una fuente no verificada puede incluir malware, publicidad invasiva o mecanismos para recopilar información. El riesgo aumenta cuando el archivo se instala fuera de Google Play o App Store, que aplican filtros y revisiones de seguridad antes de publicar aplicaciones.

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Un virus puede infectar el dispositivo y registrar claves de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permisos pueden exponer las contraseñas y los datos personales

Una aplicación maliciosa puede pedir acceso a funciones que no necesita para reproducir un video, como los contactos, la cámara, la ubicación, el almacenamiento o los mensajes de texto. Si el usuario acepta esos permisos sin revisarlos, el programa puede acceder a información que permite identificarlo o ingresar a otros servicios.

INCIBE menciona el riesgo de los keyloggers, programas malware que registran las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Esa actividad puede permitir la captura de usuarios y contraseñas de redes sociales, correos, plataformas de pago o servicios bancarios.

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En televisores inteligentes y computadores, la amenaza puede alcanzar las cuentas utilizadas para instalar aplicaciones o contratar contenidos.

La batería del celular puede descargarse muy rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles señales indican que el dispositivo instaló una aplicación maliciosa

La aparición repentina de anuncios, ventanas que se abren sin autorización, redirecciones a sitios desconocidos o una reducción sostenida del rendimiento pueden ser indicios de una infección.

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Además, es posible que el celular se caliente más de lo habitual, consuma batería con rapidez o incremente el uso de datos sin explicación.

Otra señal aparece cuando los archivos dejan de estar disponibles y surge un mensaje que exige dinero para recuperarlos. INCIBE alerta sobre el ransomware, un tipo de programa que cifra documentos, fotos u otros contenidos y reclama un pago.

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Las copias de seguridad periódicas permiten recuperar información ante ese escenario, sumado a proteger los datos frente a robos, daños o pérdidas del dispositivo.

Se deben aplicar diferentes barreras de seguridad para evitar problemas al buscar deportes en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas reducen el riesgo al buscar una partido de fútbol

La pauta principal de los expertos consiste en evitar descargas desde tiendas no oficiales, enlaces enviados por mensajería o ventanas emergentes. Para instalar una aplicación, es preferible utilizar las tiendas oficiales y comprobar quién la desarrolló, qué permisos pide y cuáles son las opiniones de otros usuarios.

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Asimismo, revisar las reseñas puede aportar información sobre posibles problemas al igual que mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones. Esto corrige vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por programas maliciosos.

El uso de una solución de seguridad de confianza ayuda a detectar amenazas, aunque no reemplaza la precaución frente a enlaces sospechosos. La forma más segura de ver partidos en línea es recurrir a servicios de transmisión oficiales, sin instalar archivos ajenos al proveedor ni conceder permisos innecesarios.

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