Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Mike Amigorena será participante de Masterchef

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La cocina hogareña, los platos de olla y una advertencia en mayúsculas para el jurado. Mike Amigorena se incorpora a MasterChef Celebrity con ganas de aprender, con un marcado entusiasmo y con la misión de “conquistar” a quienes deberán probar sus platos. El actor admitió que llega al certamen con afinidad por las hornallas, aunque sin formación profesional, y dejó en claro que el reloj será uno de sus principales rivales.

Con los guisos y los pescados como aliados, el actor buscará ganarse un lugar en la competencia

Amigorena fue la última incorporación a la nueva edición del reality, después de que Telefe confirmara que Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, no formará parte del programa. La señal comunicó la baja del músico el 14 de septiembre, tras varios días de versiones sobre su ingreso.

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“Estoy súper entusiasmado, la verdad”, contó Amigorena a Teleshow sobre esta nueva experiencia televisiva. Su vínculo con la gastronomía, explicó, existe desde un lugar más íntimo y relajado: el de cocinar para las personas cercanas, sin la presión de una cuenta regresiva ni una devolución inmediata frente a las cámaras.

Mike Amigorena (RS Fotos)

“Tengo mucha afinidad con la cocina, pero bueno, no soy cocinero”, reconoció. Esa aclaración funciona casi como una declaración de principios ante un desafío que suele poner a los participantes frente a preparaciones técnicas, consignas inesperadas y la exigencia de presentar un plato completo en poco tiempo.

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En su caso, hay un territorio que ya identifica como pendiente. “Estoy dispuesto a aprender pastelería, que es lo que menos hice”, señaló. Entre masas, cremas, puntos de cocción y presentaciones milimétricas, ese rubro aparece como una de las materias que deberá rendir dentro de la competencia.

Los pescados, los guisos y las salsas son sus platos de batalla

Si la pastelería representa la zona por descubrir, los pescados, guisos, cazuelas y salsas son los sabores con los que Amigorena se siente más cómodo. “Muero por ellos”, enumeró, con una lista que deja ver una inclinación por las preparaciones de cocción paciente, fondo de sabor y cuchara lista.

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Sin embargo, en MasterChef la paciencia no siempre cotiza alto. El formato obliga a resolver platos bajo consignas precisas y tiempos acotados, un contraste que el actor detectó de inmediato. “Es un gran desafío para mí porque no es lo mismo cocinar con todo el tiempo del mundo para amigos que cocinar en una hora para un jurado”, comparó.

La incorporación de Mike Amigorena suma además una figura con experiencia en la exposición televisiva, aunque el escenario gastronómico plantea reglas propias. El manejo de cámara puede ser un aliado, pero no evita las devoluciones ni reemplaza la precisión que pide una receta. La hornalla, a fin de cuentas, no negocia con el carisma.

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Mike Amigorena pondrá sus gustos gastronómicos a prueba ante el jurado de MasterChef Celebrity

En diálogo con este medio, el actor también se refirió al grupo de participantes que compartirá la competencia. “El elenco me parece súper ecléctico”, definió, antes de reconocer que conoce y quiere a varias de las figuras que estarán en las cocinas.

Esa cercanía, lejos de anticipar treguas, parece reforzar su intención de asumir el juego con compromiso. “Quiero mucho a varios participantes, así que no queda más que ponerle el cuerpo y las ganas para entretener”, expresó. En un programa donde las alianzas informales conviven con la lógica de eliminación, los vínculos personales deberán soportar degustaciones, desafíos y resultados que no siempre caen bien.

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La frase “ponerle el cuerpo” adquiere una dimensión particular en un certamen culinario: hay que cortar, mezclar, probar, emplatar y sostener la tensión hasta el momento en que el plato llega a la mesa de evaluación. La cocina puede ser afectiva, pero la competencia tiene otro pulso.

Luego amplió su postura con humor: “El jurado: una incógnita, jajaj”, dijo sobre quienes tendrán la última palabra respecto de sus preparaciones. Lejos de mostrarse intimidado, eligió tomarse la situación como parte del desafío y hasta dejó planteada su estrategia para atravesar las evaluaciones.

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“Pero bueno, saben y habrá que conquistarlos”, afirmó a Teleshow. La frase admite varias lecturas dentro de la dinámica de MasterChef: conquistar con técnica, con sabor, con un plato bien ejecutado o, si el resultado lo permite, con la simpatía que el actor suele desplegar en pantalla.