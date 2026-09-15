Sequía golpea al sur de Honduras: pozos y ríos se secan y crece el riesgo de inseguridad alimentaria

La falta de lluvia secó los ríos y obligó a reducir la frecuencia del abastecimiento de agua en El Triunfo.(Oscar Ortiz)

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Donde antes había agua, ahora queda tierra seca. En El Triunfo, Choluteca, la sequía puede medirse en los pozos que ya no producen lo mismo, en los cultivos que no sobrevivieron y en las familias que esperan que vuelva a llover para recuperar sus fuentes de agua.

Uno de los pozos que abastecía al casco urbano y que anteriormente producía unos 200 galones ahora entrega apenas entre 60 y 70. Otros ya dejaron de funcionar.

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Los ríos tampoco ofrecen una salida. Están secos y la municipalidad intenta encontrar nuevas fuentes mientras la población enfrenta una reducción en la frecuencia del abastecimiento de agua.

El problema se extiende mucho más allá del consumo diario. En una zona donde buena parte de las familias depende de la agricultura y la ganadería, cada día sin lluvia significa también menos posibilidades de producir alimentos y generar ingresos.

La alcaldesa de El Triunfo, Karen Acosta, resume la situación en una frase: “No hay agua. La gente está desesperada”.

Los productores del municipio que sembraron durante la primera temporada perdieron parte de sus cultivos. Algunos intentaron nuevamente durante la postrera, pero las precipitaciones fueron insuficientes para sostener las siembras. Las pocas lluvias registradas no han logrado revertir el deterioro de las condiciones para la producción.

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La sequía rompe la cadena productiva

La ganadería también comienza a resentir el impacto. La falta de pasto reduce el alimento disponible para el ganado y provoca una caída en la producción de leche.

Y cuando hay menos leche, el golpe continúa: disminuye la elaboración de queso y mantequilla y se reduce el movimiento comercial de las familias que dependen de esos productos.

“Si no hay pasto, las vacas no van a dar leche y si no hay leche no hay queso, no hay mantequilla. Entonces no hay comercio”, explicó Acosta a Infobae.

La frase resume el efecto dominó de la sequía: menos agua significa menos producción, menos alimentos y menos ingresos para las familias.

La cobertura de Infobae en uno de los municipios afectados permite observar cómo la pérdida de producción comienza a convertirse en un problema que trasciende al campo y llega directamente a los hogares.

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El impacto llega a las familias

Durante el recorrido por la zona, Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo de las Naciones Unidas especializado en asistencia alimentaria, encontró familias que aseguran haber perdido sus cosechas y que ya no cuentan con las reservas de alimentos que tenían anteriormente.

También constató la disminución de las fuentes de agua.

“He visto ríos que ya no tienen agua. Pozos que ya no funcionan, las cosechas perdidas”, relató Savelli al describir lo observado durante su visita.

El PMA comenzó a entregar asistencia alimentaria con productos como harina de maíz, arroz y sardinas para ayudar a las familias a enfrentar los meses más difíciles.

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La advertencia sobre las 500 mil personas

Pero el desafío es mayor que la entrega de alimentos. Cuando un agricultor pierde una cosecha, también pierde los ingresos que esa producción podía generar. Y si el ganado pierde productividad por falta de alimento, la familia enfrenta una segunda reducción de sus recursos.

La dimensión nacional de la emergencia comienza a tomar forma en las estimaciones que el PMA compartió con Infobae.

Savelli explicó que todavía se está evaluando cuántas personas necesitan asistencia, pero las primeras proyecciones indican que al menos 500,000 personas más que el año anterior podrían encontrarse en situación de inseguridad alimentaria como consecuencia de la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño.

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La emergencia tampoco es exclusivamente hondureña. A nivel regional, el PMA estima que más de 16 millones de personas podrían experimentar inseguridad alimentaria como consecuencia de los efectos del fenómeno climático.

La sequía en Choluteca afectó la agricultura y la ganadería, dos actividades de las que dependen muchas familias para producir alimentos e ingresos.

Para Savelli, el fenómeno de El Niño ya se traduce en una emergencia concreta para los hogares de Honduras y otros países de Centroamérica.

Choluteca, entre los departamentos más afectados

En Honduras, Choluteca se encuentra entre los departamentos que más están sintiendo el impacto de la sequía. En El Triunfo, Acosta asegura que la situación ya alcanzó un nivel crítico y que otros municipios del sur también han comenzado a requerir intervención.

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La alcaldesa advierte, además, que el problema no necesariamente terminará cuando regresen las lluvias. La pérdida de las cosechas significa que muchas familias deberán esperar varios meses antes de recuperar su capacidad productiva. Y si las fuentes de agua no logran recuperarse, el abastecimiento continuará bajo presión.

“Esto no va a venir a afectar ahorita, solo en estos momentos. Esto viene a futuro, el próximo año”, advirtió Acosta.

La preocupación tiene una explicación: una temporada agrícola perdida no puede recuperarse de inmediato. Aunque las lluvias regresen, los productores deberán volver a sembrar y esperar una nueva cosecha para recuperar parte de lo perdido.

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La ayuda existe, pero no alcanza para todos

Hasta ahora, alrededor de 15 comunidades de El Triunfo han recibido algún tipo de apoyo de organizaciones humanitarias, entre ellas el PMA, Acción contra el Hambre y la FAO.

La estrategia contempla evaluar las comunidades que ya recibieron asistencia y posteriormente identificar otras que necesitan apoyo.

La municipalidad decidió preparar raciones de alimentos después de que el municipio fuera declarado en emergencia. Sin embargo, Acosta reconoce que la cantidad disponible no será suficiente para cubrir las necesidades de todas las familias.

El problema se vuelve especialmente complejo porque muchos hogares son numerosos y sus ingresos dependen precisamente de las actividades que la sequía está afectando.

Según Acosta, más de la mitad de la población del casco urbano de El Triunfo no ha podido recibir apoyo.

Las dificultades para abastecer de agua son cada vez mayores. Familias que anteriormente recibían el servicio dos o tres veces por semana ahora pueden recibirlo solamente una vez.

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La municipalidad está perforando nuevos pozos y cuenta con un kit de maquinaria con el que prevé trabajar inicialmente en cuatro reservorios. Pero existe una paradoja: construir la infraestructura no basta si no llega el agua que permita llenarla.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)

El desafío de prepararse para la próxima sequía

El PMA trabaja en medidas para reducir la vulnerabilidad de los productores ante futuros fenómenos climáticos. Savelli explicó que unos 12.000 pequeños productores hondureños cuentan con apoyo mediante seguros climáticos, que les permiten recibir indemnizaciones cuando sufren pérdidas provocadas por eventos como la sequía.

Una familia que perdió su cosecha no recuperará sus ingresos inmediatamente cuando comiencen las precipitaciones. Un productor que perdió su ganado o redujo su producción de leche necesitará tiempo para recuperar su actividad. Y un pozo que dejó de producir agua no necesariamente recuperará su capacidad de un día para otro.

Para Acosta, la prioridad es evitar que las comunidades se queden sin agua y alimentos. Para el PMA, además de atender a quienes ya están afectados, será necesario movilizar más recursos para llegar a las familias que todavía no reciben asistencia.

El sur hondureño enfrenta así una emergencia que comenzó con la ausencia de lluvia, pero que amenaza con convertirse en una crisis mucho más profunda: sin agua no hay cosecha; sin cosecha no hay alimentos ni ingresos; y sin ingresos, cada vez más familias quedan expuestas a necesitar ayuda para comer.