Paz Martínez repasó sus hits y recordó cómo obtuvo su primer Martín Fierro: “Competía contra Gustavo Cerati”

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Paz Martínez visitó el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) para recorrer una carrera construida a través de canciones que atravesaron distintas generaciones. En el ciclo, el cantante y compositor habló sobre su particular forma de escribir, el vínculo que mantiene con sus propias letras y el modo en que sus temas llegaron a otros intérpretes. También recordó anécdotas de su trayectoria y reflexionó sobre la permanencia de esas melodías en la memoria del público.

“Yo tengo grabadas por mí y por otros grandes artistas más de 250 canciones. Así que debo tener trescientas más escritas”, contó Martínez al hablar sobre su producción musical. Durante la conversación, aclaró que no se refería únicamente a las canciones que había interpretado, sino también a aquellas que fueron grabadas por otros artistas. Cuando le señalaron que disfrutaba escribir, explicó: “Me gusta, yo ordeno mi mundo, a través de lo que escribo. Cualquier cosa que ustedes pueden decir que, me salta algo y escribo”. De esa manera, describió la composición como una forma de organizar lo que le sucede y de convertir distintas situaciones en canciones.

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Más adelante, le preguntaron cómo decidía si una canción estaba destinada a ser interpretada por él o si debía entregársela a otro cantante. “Es distinto, porque yo escribo las canciones como si fuera un traje a medida”, respondió. Después, desarrolló esa idea y explicó que piensa cada composición de acuerdo con las características de la persona que la va a cantar: “Yo escribo de acuerdo a cómo es el artista que me está pidiendo la canción”. Para describir ese proceso, lo comparó con el trabajo de un actor: “Es un poquito un juego. Cómo meterte en la piel del otro”.

En su paso por el estudio, el reconocido músico repasó sus más grandes éxitos y las colaboraciones con otros artistas (Captura de video)

La charla también incluyó una referencia a los cambios en las formas de comunicación y a la manera en que esas transformaciones podían influir en las canciones de amor. Ante la comparación entre “Hay una voz en el teléfono” y los mensajes que hoy se envían por Instagram, Martínez respondió: “Yo tengo mi modo de escribir canciones, yo soy un clásico. De ahí me puedo manejar y acomodarme”. Después, mencionó que una de sus canciones había sido grabada recientemente por Miranda! y sostuvo que, una vez que entrega una composición, cada intérprete puede llevarla a su propio terreno.

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Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando apareció “Me das cada día más”, una canción que escribió junto a Víctor Yunes. “En esa época todos tratábamos de dar nuestras canciones a artistas consagrados”, recordó.

"Yo tengo mi modo de escribir canciones, yo soy un clásico. De ahí me puedo manejar y acomodarme”, explicó Martínez (Captura de video)

Martínez mencionó entonces a Valeria Lynch. “Me acuerdo que Valeria, de movida, vendía 300 mil unidades”, señaló. “Entonces, consigo una cita con Valeria y le llevé tres canciones y las tres las grabó”, contó. Entre esos temas estaba “Me das cada día más”, que fue interpretado por Lynch y luego quedó asociado con Diego Maradona y el Mundial de 1986, que, según el compositor, eligió el mismo astro del fútbol.

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La conversación continuó con “Piensa en mí”, otra de las canciones asociadas con Valeria Lynch, y recordó algunos fragmentos de la letra: “Cuando estés desorientada, piensa en mí. Cuando el cielo caiga al suelo, piensa en mí”. También mencionó otra parte de la composición: “Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí”.

Cuando le preguntaron cuál de sus canciones le había dado más alegrías o cuál había cambiado su carrera, Martínez respondió: “No te puedo nombrar alguna, porque son muchas las canciones mías que ya forman parte de la memoria popular. Muchas, muchas”. Sin embargo, enseguida mencionó “Amor pirata” y luego recordó la canción de Padre Coraje, la ficción protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dupláa, titulada “Y qué” y popularizada por el estribillo “Prohibido nuestro amor...”

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Martínez se llevó su primer Martín Fierro al ganar con su tema de la serie "Padre coraje" (Archivo)

“Padre Coraje fue mi primer Martín Fierro”, afirmó Martínez. Después, explicó que la competencia por ese premio no había sido sencilla. “Nunca me lo hicieron fácil...”, sostuvo. “Tuve que competir con Gustavo Cerati”, recordó. Cuando mencionaron “Tu locura”, el tema de Cerati, respondió: “La canción de Gustavo era tremenda”.

Entre canciones escritas para otros artistas, temas que volvieron a circular después de años y reconocimientos vinculados con la televisión y la música, Paz Martínez repasó un recorrido en el que sus composiciones se transformaron en parte del repertorio de otros intérpretes y de la memoria de distintas generaciones.

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Entrevista completa a Paz Martínez

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* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

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* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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