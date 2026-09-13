Así funciona el pozo canadiense, el sistema que climatiza la casa usando la temperatura del suelo

El pozo canadiense utiliza la temperatura constante del subsuelo para precalentar o preenfriar el aire que ingresa a una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La climatización de espacios residenciales es una de las mayores fuentes de consumo energético a nivel global. En la búsqueda de alternativas sostenibles, la arquitectura bioclimática ha rescatado y perfeccionado un sistema basado en la geotermia de muy baja profundidad: el pozo canadiense.

También conocido como pozo provenzal o intercambiador tierra-aire, este mecanismo utiliza la temperatura constante del subsuelo para precalentar o preenfriar el aire de ventilación que ingresa a una vivienda, reduciendo drásticamente la dependencia de equipos eléctricos de aire acondicionado y calefacción.

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El principio físico: la inercia térmica del subsuelo

El funcionamiento del pozo canadiense se basa en un principio físico fundamental: la inercia térmica de la tierra. Mientras que la temperatura del aire exterior sufre variaciones extremas entre el día y la noche, y entre el invierno y el verano, la temperatura del subsuelo se mantiene notablemente estable.

A partir de 1,5 o 2 metros de profundidad, la tierra mantiene una temperatura media anual de entre 10 °C y 18 °C. (Gemini)

A partir de los 1,5 o 2 metros de profundidad, la tierra conserva una temperatura media anual que oscila generalmente entre los 10 °C y los 18 °C. El sistema aprovecha esta estabilidad térmica haciendo circular el aire exterior a través de una red de tuberías enterradas antes de introducirlo en el interior del edificio. Al entrar en contacto con las paredes del conducto, el aire cede o absorbe calor del terreno circundante.

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Componentes clave de la instalación

Para que el intercambio térmico sea eficiente y seguro para la salud de los ocupantes, el sistema requiere una ingeniería precisa y componentes específicos:

Toma de aire exterior: Un poste vertical con una rejilla, situado a una distancia prudente de la vivienda. Debe elevarse al menos a un metro del suelo para evitar la entrada de polvo, nieve o gases perjudiciales como el radón, e incluye filtros para partículas y polen.

Conductos subterráneos: Tuberías enterradas a una profundidad de entre 1,5 y 3 metros, con una longitud que suele variar entre los 20 y 50 metros. Se fabrican generalmente de polietileno o polipropileno, materiales con buena conductividad térmica y tratamientos antibacterianos.

Inclinación y drenaje: Los tubos deben instalarse con una pendiente constante (del 1% al 3%) hacia un punto de recolección. Esto es vital para drenar el agua generada por la condensación natural y evitar la proliferación de hongos o bacterias.

Sistema de ventilación mecánica: Un ventilador o extractor, habitualmente acoplado a un sistema de ventilación de doble flujo, que fuerza la circulación del aire a través de los conductos hacia el interior de la casa.

La toma de aire exterior se instala a un metro de altura y cuenta con filtros para evitar la entrada de polvo, polen y gases como el radón. (Reuters)

Funcionamiento dual: invierno y verano

La denominación del sistema cambia ligeramente según la temporada y la función térmica que cumple, aunque la infraestructura física es exactamente la misma.

Durante el invierno (pozo canadiense), el aire exterior puede encontrarse a temperaturas bajo cero. Al ser succionado e introducido en las tuberías subterráneas, el aire frío absorbe el calor de la tierra (que se encuentra, por ejemplo, a 15 °C). El aire ingresa a la vivienda precalentado a unos 12 °C o 14 °C, lo que significa que el sistema de calefacción principal solo tendrá que elevar la temperatura unos pocos grados para alcanzar el confort térmico, ahorrando una cantidad significativa de energía.

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Durante el verano (pozo provenzal), el proceso se invierte. Si la temperatura exterior alcanza los 35 °C, el aire caliente viaja por los conductos y cede su calor a la tierra, que está mucho más fresca. El aire se enfría durante su trayecto y se inyecta en la vivienda a unos 20 °C, actuando como un sistema de aire acondicionado natural de muy bajo consumo.

En invierno, el sistema puede precalentar el aire exterior desde temperaturas bajo cero hasta los 12 °C o 14 °C antes de ingresar a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viabilidad y mantenimiento técnico

Aunque el costo operativo del pozo canadiense es mínimo —limitado al consumo eléctrico del ventilador y al reemplazo periódico de los filtros—, la inversión inicial en excavación e instalación es considerable. Además, su viabilidad técnica depende del tipo de suelo (los terrenos rocosos dificultan la excavación y alteran la conductividad) y del espacio disponible en la parcela.

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Si la instalación se realiza correctamente, garantizando la hermeticidad de los tubos y un drenaje adecuado de la condensación, el pozo canadiense se consolida como una de las estrategias de climatización pasiva más eficientes para alcanzar los estándares de consumo de energía casi nulo en la construcción moderna.