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Anthropic gana batalla legal y Claude podrá volver a utilizarse en las agencias del Gobierno de EE. UU

El fallo anula parte de las restricciones impuestas por el gobierno de Trump tras el rechazo de Anthropic al uso de su IA en armas autónomas

Justicia de Estados Unidos falla a favor de Anthropic y agencias federales podrán volver a usar Claude. (Anthropic)
Justicia de Estados Unidos falla a favor de Anthropic y agencias federales podrán volver a usar Claude. (Anthropic)
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Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegales las sanciones que el gobierno de Donald Trump había impuesto a Anthropic, una decisión que abre la puerta para que las agencias federales involucradas en la demanda vuelvan a utilizar las herramientas de inteligencia artificial de la compañía, incluida Claude.

El fallo representa una victoria para la empresa tecnológica en un conflicto que enfrenta los límites del uso gubernamental de la IA, la seguridad nacional y la autonomía de las compañías que desarrollan estos sistemas.

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La jueza federal Rita Lin determinó que las medidas adoptadas contra Anthropic constituían una represalia por las críticas y desacuerdos de la compañía con el gobierno, en particular por su negativa a permitir determinados usos militares de su tecnología. En una resolución de 59 páginas, la magistrada cuestionó el argumento de la seguridad nacional utilizado para justificar las sanciones.

Claude podrá volver a ser usado por agencias federales de Estados Unidos. (Europa Press)
Claude podrá volver a ser usado por agencias federales de Estados Unidos. (Europa Press)

“La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno”, sostuvo Lin.

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El fallo permite recuperar el acceso a la tecnología de Anthropic

La decisión prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden gubernamental que les impedía utilizar las herramientas de Anthropic. De esta forma, Claude podría volver a estar disponible para organismos que habían dejado de usar la tecnología como consecuencia de las restricciones.

La jueza también anuló la designación de Anthropic como un supuesto “riesgo para la cadena de suministro”, una medida que había sido impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Esta clasificación había provocado la cancelación de contratos militares y, además, impedía que otros contratistas del Pentágono emplearan la tecnología de la compañía.

El caso adquirió relevancia porque la designación de riesgo para la cadena de suministro había sido utilizada anteriormente principalmente contra empresas extranjeras. Aplicarla a una de las principales compañías estadounidenses del sector de inteligencia artificial generó un debate sobre la relación entre el gobierno y las empresas que controlan algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo.

Jueza estadounidence declaró ilegal medidas del gobierno de Donald Trump contra Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Jueza estadounidence declaró ilegal medidas del gobierno de Donald Trump contra Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El origen del conflicto: armas autónomas y vigilancia

La disputa comenzó después de que Anthropic se negara a autorizar determinados usos de Claude por parte del Ejército estadounidense. La empresa se opuso a que su inteligencia artificial fuera utilizada para el desarrollo o funcionamiento de armas letales completamente autónomas y para sistemas de vigilancia masiva dirigidos contra ciudadanos estadounidenses.

Esta postura provocó una fuerte reacción de la administración Trump. El presidente cuestionó públicamente a la compañía y la acusó de estar “fuera de control”. Posteriormente, el gobierno avanzó con restricciones que limitaron el uso de sus sistemas dentro de la estructura federal.

Sin embargo, la jueza Lin concluyó que las sanciones no respondían principalmente a una amenaza concreta para la seguridad nacional. Según su resolución, las medidas estuvieron relacionadas con el deseo de castigar públicamente a Anthropic por su postura frente al gobierno y sus cuestionamientos a determinadas políticas.

Anthropic y el gobierno de Donald Trump estuvieron enfrentados por la negativa de la empresa de IA para desarrollar armas letales autónomas.
Anthropic y el gobierno de Donald Trump estuvieron enfrentados por la negativa de la empresa de IA para desarrollar armas letales autónomas.

Claude ya era utilizado en sistemas sensibles

Antes de las restricciones, la tecnología de Anthropic era utilizada por las fuerzas militares estadounidenses en diferentes sistemas clasificados y sensibles. Esto demuestra la importancia que las grandes empresas de inteligencia artificial han adquirido para las agencias gubernamentales y los organismos de defensa.

De acuerdo con informes publicados por medios estadounidenses, Claude también habría sido utilizado durante operaciones de alto nivel. La tecnología de inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante para analizar información, procesar grandes volúmenes de datos y asistir en tareas de planificación.

Tras conocerse el fallo, Anthropic celebró la decisión judicial y aseguró que continuará trabajando con las autoridades estadounidenses.

Antes de las restricciones, Claude era usado por el ejercito de Estados Unidos.
Antes de las restricciones, Claude era usado por el ejercito de Estados Unidos.

Un portavoz de la empresa afirmó que la compañía está enfocada en colaborar con el gobierno para aprovechar la inteligencia artificial en favor de la seguridad nacional y garantizar que los beneficios de esta tecnología lleguen a la población.

Una victoria importante, pero no definitiva

Pese a la decisión favorable, Anthropic todavía enfrenta otro frente legal. Una segunda sanción impuesta por el Pentágono bajo las regulaciones de contratación pública continúa vigente y está siendo analizada en otro proceso judicial en Washington.

Por tanto, el fallo de la jueza Rita Lin representa una victoria significativa, pero parcial. El gobierno de Trump, además, todavía tiene la posibilidad de apelar la resolución.

Para Anthropic, la resolución supone un paso para recuperar la presencia de Claude dentro del sector público estadounidense, mientras la discusión sobre la inteligencia artificial y su uso en defensa continúa abierta.

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