Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

El joven circulaba a más de 120 Km/h

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A más de un año del fatal accidente, en el que el tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, chocó y mató a Tania Gandolfi, de 41, y a su hija Agustina García, de 17, la Justicia de Rosario lo condenó a 16 años de prisión por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. A su vez, se le impusó una inhabilitación para conducir autos por 10 años.

El juicio comenzó el lunes 7 de septiembre. La fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, le atribuyó al acusado el siniestro que tuvo lugar el 21 de enero de 2025, en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca.

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De acuerdo a la reconstrucción, Gagliasso circulaba en su Peugeot 206 por el túnel de la avenida Illia, cuando luego de una discusión con un motociclista comenzó una persecución. En ese contexto, aceleró hasta alcanzar una velocidad de 120,7 kilómetros por hora, una cifra que, de acuerdo con la Fiscalía, duplica el límite permitido para ese tramo.

Al acercarse a la intersección de Arturo Illia y Presidente Roca, el acusado no habría frenado y realizó maniobras de sobrepaso en zigzag entre otros vehículos. En ese momento, perdió el control del Peugeot, derrapó, subió a la vereda e impactó contra las personas que estaban junto a una columna del semáforo.

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El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca

Como consecuencia del impacto, Gandolfi y García murieron al instante. Por otro lado, una niña de seis años, un hombre de 45 y una joven de 20 que también se encontraba a bordo del Peugeot sufrieron lesiones leves.

Durante el proceso, la fiscalía presentó varias pruebas. Entre ellas, videos y testimonios, como el de la joven que viajaba en el mismo vehículo que el acusado. “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo. Al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, relató.

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Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron una pena de 18 años de prisión, a pesar de que el Código Penal contempla hasta 25 años para estos hechos, y 10 años de inhabilitación para conducir automotores. A su vez, sostuvieron que actuó con dolo eventual debido a que circulaba a 120 kilómetros por hora, el doble de lo permitido en la zona. “El condenado representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”, señalaron desde la Fiscalía.

El abogado de la familia de las víctimas explicó que la pena solicitada fue “razonable” ya que se trata “de un chico tan joven y primario en este tipo de hechos”. Y agregó: “Estos elementos ameritaban una pena en consonancia con lo que pedimos, que incluso es superior a las que se han solicitado en otros casos con la misma calificación legal”.

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Producto del impacto, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas

Este martes, se llevó a cabo la última audiencia en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal, integrado por los Jueces de Primera Instancia Silvana Lamas Gonzalez, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, resolvió condenar a Gagliasso a la pena de 16 años y 10 años de inhabilitación para conducir automotores por los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Gandolfi y García, además de lesiones leves con dolo eventual.

El joven de 22 años deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero

Tras la audiencia, la fiscal habló con los medios y aclaró que los fundamentos de la condena se conocerán dentro de los próximos 10 días. El joven de 22 años por su parte, deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.

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