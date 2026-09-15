Tiene solo 12 mil habitantes y alberga tres ríos únicos: el destino cordobés a 122 km de la capital para una escapada de fin de semana

Mina Clavero, a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba, reúne tres ríos y una oferta turística activa durante gran parte del año (Agencia Turismo Córdoba)

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A unos 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Mina Clavero reúne tres ríos, balnearios naturales y una oferta de actividades que sostiene el movimiento turístico durante gran parte del año. La localidad, en el valle de Traslasierra, tiene cerca de 12 mil habitantes y combina playas de arena y piedra, caminos serranos y espacios culturales.

El río que da nombre al pueblo fue elegido como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. Sus aguas bajan desde las Altas Cumbres y se unen con las del Panaholma antes de formar el río Los Sauces, que atraviesa parte del valle.

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Dónde queda Mina Clavero

La localidad está situada en el departamento San Alberto, al oeste de la provincia de Córdoba, al pie de las Sierras Grandes y dentro del valle de Traslasierra. Su conexión más habitual con la capital provincial es a través de la Ruta Nacional 20, que incluye el trayecto por el Camino de las Altas Cumbres.

La localidad de Mina Clavero, en el valle de Traslasierra, tiene cerca de 12 mil habitantes y combina balnearios naturales, caminos serranos y espacios culturales (Agencia Córdoba Turismo)

La distancia depende del recorrido elegido. Según la Agencia Córdoba Turismo el pueblo se ubica a 122 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El viaje por ruta atraviesa áreas montañosas y permite llegar a un centro urbano que concentra buena parte de los servicios turísticos de Traslasierra. La localidad cuenta con hoteles, hosterías, cabañas, casas de alquiler y campings, según la información oficial de turismo de la provincia.

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La avenida San Martín y el área céntrica reúnen restaurantes, parrillas, pizzerías, bares, casas de té y comercios. Durante la temporada estival, parte de la actividad se extiende a la costanera y a los paseos artesanales, donde se instalan puestos de productores locales.

Los atractivos naturales de Mina Clavero

El principal recurso de Mina Clavero es su red de cursos de agua. El río homónimo nace en las Altas Cumbres, atraviesa la localidad y se caracteriza por sus formaciones de piedra, ollas naturales, pequeños saltos y sectores aptos para el baño. En 2019, fue distinguido entre las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

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La oferta turística de Mina Clavero incluye hoteles, cabañas, campings, gastronomía y paseos artesanales en el centro y la costanera (Agencia Córdoba Turismo)

Según la Agencia Córdoba Turismo, la unión de ese río con el Panaholma da origen al río Los Sauces. El Panaholma suele presentar aguas menos frías y sectores de menor profundidad, por lo que concentra opciones para grupos familiares. Sus playas amplias y sus corrientes moderadas figuran entre los rasgos que lo diferencian del Mina Clavero.

Aguas abajo, Los Sauces suma extensiones de arena fina y conecta distintos balnearios. La promoción turística provincial señala que a lo largo de los tres ríos hay más de una decena de espacios para pasar el día, con zonas de descanso, asadores y servicios, junto con otros sectores de acceso más agreste.

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Entre los puntos conocidos está Nido de Águila, una formación natural con una pileta profunda, elegida por quienes practican saltos al agua. También se encuentra La Toma, a unos cinco kilómetros de la plaza central por el antiguo Camino de las Altas Cumbres. El sitio MinaClavero.com destaca allí los toboganes naturales que forman las rocas y la temperatura baja del agua.

Los balnearios de Mina Clavero combinan playas de arena y piedra, ollas naturales, pequeños saltos y sectores aptos para el baño (Turismo de Córdoba)

El balneario Río Hondo, ubicado a unos 11 kilómetros del centro, ofrece playas extensas y áreas de servicios. El recorrido hasta ese lugar pasa por el Camino de los Artesanos, donde se exhiben trabajos de cerámica, entre otras producciones locales.

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La propuesta al aire libre incluye senderismo, cabalgatas, ciclismo y travesías guiadas. La Agencia Córdoba Turismo también menciona el avistaje de cóndores en la reserva natural Kuntur Huaca y la pesca deportiva de trucha y pejerrey como alternativas en el entorno serrano.

Fuera del circuito de ríos, el pueblo cuenta con museos vinculados con minerales, fósiles, arqueología comechingona, cactus y coleccionismo. A esas opciones se agregan teatros, actividades para chicos, espectáculos y ferias de artesanos durante las noches de temporada.

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La oferta turística de Mina Clavero incluye hoteles, cabañas, campings, gastronomía y paseos artesanales en el centro y la costanera (Agencia Córdoba Turismo)

Cuál es la historia de Mina Clavero

La localidad no cuenta con una fecha de fundación definida. La reconstrucción histórica de la zona remite a las comunidades comechingonas que habitaban Traslasierra antes de la llegada de los españoles. Una de las versiones sobre el origen del nombre refiere al cacique Milac Navira, asociado con el paraje donde se establecieron los primeros asentamientos.

Otra hipótesis vincula la denominación con una antigua explotación minera relacionada con la familia Clavero. Ambas explicaciones aparecen en las reseñas históricas de la localidad, que coinciden en que no existe consenso definitivo sobre la procedencia del nombre.

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Hacia fines del siglo XIX, el cura José Gabriel Brochero impulsó la instalación de una casa de huéspedes en el paraje. En 1887, Anastasia Favre de Merlo y su esposo Manuel Merlo abrieron el Hotel Merlo, considerado uno de los primeros establecimientos orientados a recibir viajeros.

Anastasia Favre de Merlo es reconocida como la fundadora espiritual de Mina Clavero por su aporte inicial al desarrollo de la actividad turística. La Municipalidad se creó en 1928 y ese año asumió José María Oviedo Allende como primer intendente. El 11 de octubre de 1946, fecha de la muerte de Favre de Merlo, quedó asociada de manera simbólica a la fundación espiritual de la localidad.

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