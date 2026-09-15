Crimen y Justicia

Juicio a Lotocki: peritos analizaron la atención al paciente que murió tras una cirugía y mañana declararán inspectores

En la última audiencia, ocho especialistas declararon sobre las intervenciones y los controles médicos que recibió la víctima, Christian Zárate, fallecido en abril de 2021. Este miércoles será el turno de cuatro nuevos testigos

Hombre de cabello oscuro y jersey de punto beige claro, con las manos entrelazadas y un reloj, sentado. Dos figuras humanas se observan de fondo
El cirujano Aníbal Lotocki está imputado por homicidio simple con dolo eventual (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)
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Este miércoles se realizará la sexta audiencia del juicio que tiene como principal acusado a Aníbal Lotocki. El mediático cirujano está imputado por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Christian Zárate, un paciente de 50 años al operó en abril de 2021 y que falleció un día después de esa intervención.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que mañana declararán cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del Centro Médico Conde, más conocido como CEMECO, el lugar donde se realizó aquella cirugía estética.

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En la última audiencia, el miércoles pasado prestaron testimonio ocho peritos. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, los especialistas cuestionaron los controles y la atención que recibió la víctima. Describieron una secuencia de deterioro clínico que, según expusieron ante el tribunal, no recibió la respuesta que requería el cuadro.

Tres hombres con trajes y gafas sentados detrás de un escritorio de madera. Al fondo se observa una bandera argentina y una pared de vidrio esmerilado
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 (Matías Pellón/Fiscales.gob.ar)

Zárate fue operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Había acordado una lipoescultura y una dermolipectomía. La cirugía incluyó la extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo y una liposucción. Según se ventiló en el juicio, el paciente tenía antecedentes de COVID-19 y diabetes tipo II.

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Durante la declaración de los peritos, la fiscal María Luz Castany consultó por el drenaje de unos 400 centímetros cúbicos de sangre durante la hora y media posterior a la primera intervención. Los médicos señalaron que, frente a esa situación, resultaba necesario determinar si existían signos clínicos de descompensación y realizar estudios para identificar el origen del problema.

Los expertos también indicaron que un paciente sometido a una dermolipectomía junto con una liposucción de dos litros y medio de grasa suele requerir una internación de, al menos, un día. Según explicaron, el control posterior debía contemplar la posibilidad de una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el comunicado difundido por el sitio fiscales.gob.ar, los testigos señalaron que en abril de 2021 existía una alta ocupación de camas por un nuevo brote de coronavirus. En ese contexto, sostuvieron que una cirugía mayor en un paciente con esos antecedentes exigía prever una eventual derivación a un nivel de internación superior.

También se refirieron al consentimiento informado que firmó Zárate antes de la operación. Ante las preguntas de la acusación, indicaron que los riesgos de una intervención de esas características no estaban detallados en ese documento.

Juicio Anibal Lotocki
La fiscal del juicio, María Luz Castany

La situación de Zárate se complicó después de la primera cirugía. Una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y alertó a Lotocki, quien ordenó que el paciente regresara al quirófano. Durante la madrugada, la víctima permaneció con dolor y no pudo dormir, tal cual consta en la reconstrucción del caso.

A la mañana siguiente, el paciente sufrió una descompensación, fue intubado y el personal de la clínica pidió una ambulancia. Los médicos que llegaron al lugar advirtieron la complejidad de la situación y solicitaron un segundo móvil. Zárate sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

El anestesiólogo Martín Meiriño explicó que el desenlace debía analizarse como una sucesión de hechos. “El deterioro transcurrió con el transcurso del tiempo y no se estuvo, al menos por las actuaciones que a nosotros nos acercan, a la altura de seguir ese deterioro”, declaró ante el tribunal.

Los peritos coincidieron en que la muerte no respondió a un episodio aislado. “El óbito empieza mucho antes, en una secuencia de deterioros que no fueron asistidos”, señalaron. También remarcaron que los controles tendrían que haber sido más estrictos y que pacientes con ese cuadro suelen ser derivados a terapia intensiva.

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Aníbal Lotocki cuando quedó detenido el 10 de octubre de 2023 en el marco de la causa por el homicidio de Zárate

Además de Lotocki, están acusados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y la contadora y directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli.

En tanto, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por encubrimiento agravado, bajo la sospecha de que ocultó el teléfono de Lotocki para impedir que lo encontraran los investigadores.

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