Economía

El Secreario del Tesoro de EEUU defendió el salvataje financiero a la Argentina ante el Congreso estadounidense: “Es un aliado”

Scott Bessent explicó ante legisladores el alcance del mecanismo cambiario, su garantía y la devolución de recursos tras el programa de hasta USD 20.000 millones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asistió a una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (Reuters)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asistió a una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (Reuters)
Guardar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes la asistencia dirigida a Argentina a fines de 2025 y sostuvo que la operación resguardó recursos estadounidenses. El funcionario definió al país como un aliado y describió la línea de swap como una herramienta con garantías.

Bessent respondió a preguntas de representantes sobre el programa que el Departamento del Tesoro instrumentó mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). La asistencia contempló un monto de hasta USD 20.000 millones y buscó contener la fragilidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la volatilidad cambiaria y la presión sobre los mercados financieros.

PUBLICIDAD

Bessent dijo que la línea de swap contó con respaldo total

Durante su testimonio, el secretario señaló que la herramienta tuvo una estructura que limitó la exposición del gobierno estadounidense. “En Argentina, tuvimos una línea de swap totalmente garantizada, de la que ellos solo utilizaron un monto pequeño”, declaró ante los legisladores.

El funcionario ubicó como prioridad la protección de los recursos públicos de su país. “El objetivo fue proteger el capital del pueblo estadounidense. De hecho, obtuvimos decenas de millones de dólares”, afirmó. Según sus palabras, la operatoria generó ingresos para Estados Unidos mientras se desplegaba la asistencia financiera.

PUBLICIDAD

Bessent también vinculó la medida con un objetivo de política exterior. “Logramos tender un puente hacia un aliado estadounidense”, sostuvo. Luego se refirió a las menciones que durante la audiencia asociaron al Gobierno argentino con el presidente Donald Trump y marcó una diferencia: “Como todos dijeron, un aliado de Trump. No: este es un aliado estadounidense”.

El programa del Tesoro de Estados Unidos contempló hasta USD 20.000 millones para contener la fragilidad de las reservas del BCRA, la volatilidad cambiaria y la presión financiera en Argentina. (REUTERS/Annabelle Gordon)
El programa del Tesoro de Estados Unidos contempló hasta USD 20.000 millones para contener la fragilidad de las reservas del BCRA, la volatilidad cambiaria y la presión financiera en Argentina. (REUTERS/Annabelle Gordon)

El programa se activó en un escenario de presión sobre las reservas

La asistencia cambiaria se instrumentó hacia fines de 2025 a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. El esquema se presentó en un contexto de reservas frágiles en el BCRA, volatilidad en el mercado de cambios y tensiones sobre los activos financieros.

El mecanismo formal incluyó una línea de swap y un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense. Bajo esa modalidad, el Tesoro compró pesos argentinos de manera temporal y suministró dólares y fondos. La intervención apuntó a moderar las expectativas de devaluación y a atender la falta de liquidez.

Parte de los recursos y de las herramientas asociadas se destinó a atravesar vencimientos con organismos internacionales, entre ellos pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa también otorgó al BCRA capacidad para intervenir en el mercado sin reducir sus reservas netas. La referencia de contexto para este mecanismo fue el rescate de México de 1995, durante el llamado Efecto Tequila.

La asistencia derivó en operaciones de deuda y luego se canceló

Una vez que pasaron los momentos de mayor tensión del frente financiero y electoral, una parte de la línea contingente se transformó en operaciones de endeudamiento efectivo para Argentina. Esa evolución modificó la composición de los pasivos financieros del país en moneda extranjera.

Scott Bessent defendió ante la Cámara de Representantes la asistencia de Estados Unidos a Argentina y sostuvo que la operación resguardó recursos estadounidenses. (REUTERS/Annabelle Gordon)
Scott Bessent defendió ante la Cámara de Representantes la asistencia de Estados Unidos a Argentina y sostuvo que la operación resguardó recursos estadounidenses. (REUTERS/Annabelle Gordon)

El Gobierno argentino canceló y devolvió los fondos que utilizó bajo el entendimiento de swap con el Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses confirmaron la restitución de los capitales prestados, con lo que se cerró formalmente el ciclo de asistencia de emergencia.

En su intervención ante la Cámara de Representantes, Bessent relacionó el respaldo con la orientación económica del gobierno de Javier Milei. “Milei sacó a Argentina de gobiernos de extrema izquierda y antiestadounidenses, y el país se convirtió en un faro para América Latina”, expresó.

El secretario mencionó además una intervención de un congresista de Connecticut que relató su presencia en Bolivia. A partir de esa referencia, incluyó a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador entre los países de la región que, según dijo, identificaron límites en las políticas de extrema izquierda. “Esas políticas nunca funcionaron en ningún lugar y tampoco les funcionaron a ellos; ahora quieren liderazgo en una economía basada en el mercado”, declaró.

El diseño del entendimiento combinó una línea disponible para su uso con operaciones que Argentina activó durante el período de tensión. Bessent indicó que el monto utilizado resultó pequeño frente a la capacidad total del programa. La información sobre la cancelación precisó que los fondos operados regresaron al Tesoro estadounidense y que el acuerdo concluyó después de esa devolución.

Temas Relacionados

Scott BessentFondo de Estabilización CambiariaBanco Central de la República ArgentinaSwapÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autos eléctricos e híbridos: cuánto cuesta cargarlos en casa, cuánto demora y qué se necesita para instalar el equipo

La carga en casa, los puntos públicos, las potencias disponibles y el cuidado de la batería son parte de la rutina de quienes eligen esta tecnología

Autos eléctricos e híbridos: cuánto cuesta cargarlos en casa, cuánto demora y qué se necesita para instalar el equipo

Argentina cumplió en nueve meses el cupo exportador de 100.000 toneladas de carne a EEUU y se espera una cuota mayor para 2027

El salto en las exportaciones de carne responde en gran medida al acuerdo que permitió impulsar las ventas al mercado estadounidense

Argentina cumplió en nueve meses el cupo exportador de 100.000 toneladas de carne a EEUU y se espera una cuota mayor para 2027

Del celular a la comida: qué compran los argentinos por Internet y cuáles son los productos que más crecen

Los productos de computación y electrónica concentran el 22,8% de las ventas en valor, mientras que los artículos de almacén fueron los que más participación ganaron frente a 2025

Del celular a la comida: qué compran los argentinos por Internet y cuáles son los productos que más crecen

Aplicaron la reforma laboral y una indemnización por despido pasó de $6 millones a casi $160 millones

El tribunal provincial modificó intereses en expediente por una desvinculación del año 2014 en San Juan. La empresa recurrió a la Corte Suprema provincial para intentar revertir el fallo

Aplicaron la reforma laboral y una indemnización por despido pasó de $6 millones a casi $160 millones

Los llamados a frenar el desarrollo de la IA están obligando a replantear la estrategia de Wall Street

Los sectores del software y la ciberseguridad podrían convertirse en los próximos grandes ganadores si el desarrollo de la IA se ralentiza

Los llamados a frenar el desarrollo de la IA están obligando a replantear la estrategia de Wall Street

DEPORTES

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Lo tiró a la lona, le bailó en la cara y terminó en ridículo: el nocaut de un boxeador argentino que da la vuelta al mundo

La decisión que tomó Boca Juniors en el mercado de pases tras el interés por Matías Galarza

Argentina confirmó a los tres rivales que enfrentará en los amistosos tras la final del Mundial

Una liga evalúa trasladar su temporada ante el calor extremo

TELESHOW

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

Paz Martínez repasó sus hits y recordó cómo obtuvo su primer Martín Fierro: “Competía contra Gustavo Cerati”

El doble festejo de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti: globos, pelotero y temática animal

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica celebra 205 años de independencia entre desfiles, actos cívicos y una jornada cargada de fervor patrio

Costa Rica celebra 205 años de independencia entre desfiles, actos cívicos y una jornada cargada de fervor patrio

Congreso de Honduras espera decisión sobre un posible estado de excepción focalizado contra la criminalidad

Sequía golpea al sur de Honduras: pozos y ríos se secan y crece el riesgo de inseguridad alimentaria

El costo de vida en Panamá volvió a subir en agosto

Centroamérica da prórroga a etiquetas con colorante prohibido por nexo con el cáncer