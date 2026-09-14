Embarazada de ocho meses, corrió el Maratón de Sídney y lo terminó en menos de 3 horas

Con 32 semanas de gestación, la corredora estadounidense recorrió los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana con seguimiento médico y generó repercusión (Instagram: @_alianderson_)

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Con ocho meses de embarazo, la corredora estadounidense Ali Anderson cruzó la línea de meta del Maratón de Sídney en 2 horas y 59 minutos, según informó el medio Mundo Deportivo. La atleta se encontraba en la semana 32 de gestación cuando completó los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana, en lo que se convirtió en uno de los registros más notorios de la prueba.

Anderson tenía su inscripción confirmada antes de conocer su estado. Al enterarse, consultó con especialistas médicos, evaluó sus condiciones físicas y decidió tomar la salida junto a miles de competidores, en lugar de acogerse al aplazamiento gratuito que le ofrecía la organización del evento.

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La organización ofrece aplazamiento gratuito, pero Anderson lo rechazó

La estadounidense Ali Anderson, con 32 semanas, eligió competir pese al aplazamiento gratuito del evento y cruzó la meta en 2 horas y 59 minutos (Instagram: @_alianderson_)

El Maratón de Sídney cuenta con una política específica para mujeres embarazadas: permite diferir la inscripción hasta tres años mediante la presentación de un certificado médico, sin costo adicional. La corredora conocía esa opción y, aun así, eligió competir.

Con el aval de los profesionales de salud que la asistían, Anderson tomó la salida. Su tiempo de 2 horas y 59 minutos no solo es destacable para cualquier maratonista amateur, sino que la ubica muy por encima del promedio general de finalización de la prueba. La decisión, respaldada por seguimiento médico, fue el factor determinante para que la atleta se presentara en la línea de largada.

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El caso generó repercusión a nivel internacional. Según Mundo Deportivo, la imagen de una corredora en la semana 32 de gestación completando una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario deportivo circuló en medios de todo el mundo y encendió el debate sobre los límites del deporte durante el embarazo.

No era la primera maratón que Anderson corría estando embarazada

La prueba permite diferir la inscripción hasta tres años con un certificado médico, pero la atleta, ya embarazada, tomó la salida con aval profesional (Instagram: @_alianderson_)

La actuación en Sídney no fue un hecho aislado. Meses antes, a principios de abril, completó el Maratón de Boston estando embarazada de 13 semanas y registró 2 horas y 41 minutos, su mejor marca personal en la distancia.

Ese antecedente permite dimensionar el nivel atlético de la corredora. Ambas pruebas forman parte de los eventos de mayor exigencia del calendario internacional del running, y Anderson las disputó en distintas etapas de su gestación sin interrumpir su trayectoria deportiva.

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La progresión entre ambas marcas también es ilustrativa: en Boston, con menos semanas de embarazo, registró un tiempo más rápido; en Sídney, con la gestación más avanzada, completó el recorrido en 18 minutos más, de acuerdo con el medio. Con eso demostró una capacidad atlética sostenida a lo largo de todo el proceso.

El rendimiento de Anderson reabre el debate sobre el deporte de alta intensidad durante el embarazo

La corredora estadounidense afrontó la exigente prueba de resistencia en Australia con controles de especialistas (Instagram: @_alianderson_)

La actuación de la corredora volvió a poner sobre la mesa una discusión que los especialistas abordan con cautela. Los estamentos médicos defienden mantener rutinas de cierta intensidad durante la gestación cuando la deportista cuenta con un historial sólido de entrenamiento. Sin embargo, advierten que situaciones como la de Anderson responden a excepciones biológicas individuales, no a una norma generalizable.

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Los expertos señalan que una atleta con años de kilómetros acumulados desarrolla adaptaciones fisiológicas que no son extrapolables a la población general. El desempeño de Anderson no representa una recomendación ni un modelo a replicar, sino el resultado de un proceso evaluado y monitoreado con supervisión profesional.

El debate, no obstante, trasciende lo anecdótico. Cada vez más mujeres mantienen rutinas de alta intensidad durante el embarazo, lo que obliga a la comunidad médica y deportiva a revisar protocolos, criterios de aptitud y parámetros de seguridad. El caso de Ali, con su marca por debajo de las tres horas en la semana 32, se suma a una serie de antecedentes que desafían los esquemas tradicionales del deporte femenino de resistencia.

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En esa línea, un estudio científico reveló que maratonistas que entrenaron más de 300 minutos semanales durante el tercer trimestre tuvieron menores probabilidades de complicaciones en el parto, incluida la cesárea.