Estados Unidos

Embarazada de ocho meses, corrió el Maratón de Sídney y lo terminó en menos de 3 horas

Con 32 semanas de gestación, la corredora estadounidense recorrió los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana tras recibir seguimiento profesional y firmó un tiempo por debajo de las tres horas

Con 32 semanas de gestación, la corredora estadounidense recorrió los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana con seguimiento médico y generó repercusión (Instagram: @_alianderson_)
Con 32 semanas de gestación, la corredora estadounidense recorrió los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana con seguimiento médico y generó repercusión (Instagram: @_alianderson_)
Guardar

Con ocho meses de embarazo, la corredora estadounidense Ali Anderson cruzó la línea de meta del Maratón de Sídney en 2 horas y 59 minutos, según informó el medio Mundo Deportivo. La atleta se encontraba en la semana 32 de gestación cuando completó los 42,195 kilómetros por las calles de la ciudad australiana, en lo que se convirtió en uno de los registros más notorios de la prueba.

Anderson tenía su inscripción confirmada antes de conocer su estado. Al enterarse, consultó con especialistas médicos, evaluó sus condiciones físicas y decidió tomar la salida junto a miles de competidores, en lugar de acogerse al aplazamiento gratuito que le ofrecía la organización del evento.

PUBLICIDAD

La organización ofrece aplazamiento gratuito, pero Anderson lo rechazó

Una mujer embarazada corre por la calle con ropa deportiva gris y un dorsal con el número 314
La estadounidense Ali Anderson, con 32 semanas, eligió competir pese al aplazamiento gratuito del evento y cruzó la meta en 2 horas y 59 minutos (Instagram: @_alianderson_)

El Maratón de Sídney cuenta con una política específica para mujeres embarazadas: permite diferir la inscripción hasta tres años mediante la presentación de un certificado médico, sin costo adicional. La corredora conocía esa opción y, aun así, eligió competir.

Con el aval de los profesionales de salud que la asistían, Anderson tomó la salida. Su tiempo de 2 horas y 59 minutos no solo es destacable para cualquier maratonista amateur, sino que la ubica muy por encima del promedio general de finalización de la prueba. La decisión, respaldada por seguimiento médico, fue el factor determinante para que la atleta se presentara en la línea de largada.

PUBLICIDAD

El caso generó repercusión a nivel internacional. Según Mundo Deportivo, la imagen de una corredora en la semana 32 de gestación completando una de las pruebas de resistencia más exigentes del calendario deportivo circuló en medios de todo el mundo y encendió el debate sobre los límites del deporte durante el embarazo.

No era la primera maratón que Anderson corría estando embarazada

Una mujer rubia con camiseta oscura muestra una medalla dorada con cinta azul en un parque con césped y árboles
La prueba permite diferir la inscripción hasta tres años con un certificado médico, pero la atleta, ya embarazada, tomó la salida con aval profesional (Instagram: @_alianderson_)

La actuación en Sídney no fue un hecho aislado. Meses antes, a principios de abril, completó el Maratón de Boston estando embarazada de 13 semanas y registró 2 horas y 41 minutos, su mejor marca personal en la distancia.

Ese antecedente permite dimensionar el nivel atlético de la corredora. Ambas pruebas forman parte de los eventos de mayor exigencia del calendario internacional del running, y Anderson las disputó en distintas etapas de su gestación sin interrumpir su trayectoria deportiva.

La progresión entre ambas marcas también es ilustrativa: en Boston, con menos semanas de embarazo, registró un tiempo más rápido; en Sídney, con la gestación más avanzada, completó el recorrido en 18 minutos más, de acuerdo con el medio. Con eso demostró una capacidad atlética sostenida a lo largo de todo el proceso.

El rendimiento de Anderson reabre el debate sobre el deporte de alta intensidad durante el embarazo

Una mujer con ropa deportiva gris y el dorsal 324 sonríe levantando ambos pulgares rodeada de otros corredores al aire libre
La corredora estadounidense afrontó la exigente prueba de resistencia en Australia con controles de especialistas (Instagram: @_alianderson_)

La actuación de la corredora volvió a poner sobre la mesa una discusión que los especialistas abordan con cautela. Los estamentos médicos defienden mantener rutinas de cierta intensidad durante la gestación cuando la deportista cuenta con un historial sólido de entrenamiento. Sin embargo, advierten que situaciones como la de Anderson responden a excepciones biológicas individuales, no a una norma generalizable.

Los expertos señalan que una atleta con años de kilómetros acumulados desarrolla adaptaciones fisiológicas que no son extrapolables a la población general. El desempeño de Anderson no representa una recomendación ni un modelo a replicar, sino el resultado de un proceso evaluado y monitoreado con supervisión profesional.

El debate, no obstante, trasciende lo anecdótico. Cada vez más mujeres mantienen rutinas de alta intensidad durante el embarazo, lo que obliga a la comunidad médica y deportiva a revisar protocolos, criterios de aptitud y parámetros de seguridad. El caso de Ali, con su marca por debajo de las tres horas en la semana 32, se suma a una serie de antecedentes que desafían los esquemas tradicionales del deporte femenino de resistencia.

En esa línea, un estudio científico reveló que maratonistas que entrenaron más de 300 minutos semanales durante el tercer trimestre tuvieron menores probabilidades de complicaciones en el parto, incluida la cesárea.

Temas Relacionados

SídneyMaratónEmbarazoAustraliaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon suspendió a 21 Air tras el accidente en Miami que mató a cinco personas en tierra

La compañía pausó su acuerdo con la aerolínea carguera una semana después de que uno de sus aviones se saliera de la pista y arrollara una furgoneta con trabajadores de limpieza

Amazon suspendió a 21 Air tras el accidente en Miami que mató a cinco personas en tierra

Una pasajera se desnudó en un vuelo de American Airlines y terminó detenida en Miami

La tripulación alertó a los pilotos por una conducta inapropiada en la fila 9, mientras las autoridades aún no divulgaron la identidad de la mujer ni posibles cargos

Una pasajera se desnudó en un vuelo de American Airlines y terminó detenida en Miami

Un jurado de California declaró responsable a un ex alcalde por agredir sexualmente a siete mujeres y lo condenó a pagar USD 13 millones

Dominic Foppoli, quien lideró Windsor entre 2018 y 2021, enfrentó un proceso civil por acusaciones que abarcan desde 2001 hasta 2020; la fase de daños punitivos comienza el martes

Un jurado de California declaró responsable a un ex alcalde por agredir sexualmente a siete mujeres y lo condenó a pagar USD 13 millones

La tensión geopolítica entre Estados Unidos y China puede complicar la elección del próximo secretario general de la ONU

Trump y Xi tienen posiciones distintas al momento de avalar a un candidato para suceder a Guterres, y no se descarta que un veto cruzado paralice la decisión final del Consejo de Seguridad

La tensión geopolítica entre Estados Unidos y China puede complicar la elección del próximo secretario general de la ONU

Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

La actriz volverá con una producción que reunirá a estrellas de Hollywood y reconocidos nombres del teatro neoyorquino

Después de dos décadas, Julia Roberts vuelve a los escenarios de Broadway

TECNO

Llamadas spam: por qué no debes responder y cómo proteger tu cuenta bancaria

Llamadas spam: por qué no debes responder y cómo proteger tu cuenta bancaria

Cómo generar una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry

Las 10 novedades que iOS 27 traerá a los iPhone: Siri con IA, mejoras de rendimiento y más

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

ENTRETENIMIENTO

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Oasis confirma nueva gira para 2027: países, fechas y todos los detalles

Quién fue Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a inversores de Wall Street con una revolucionaria promesa

Murió Hana Kuraki, actriz de cine para adultos a los 25 años

¿Otra víctima del fentanilo? Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz

MUNDO

Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un cese mutuo de ataques a la infraestructura energética

Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un cese mutuo de ataques a la infraestructura energética

La UE condenó el ataque hutí contra Arabia Saudita y respaldó a sus socios del Golfo

El papa León XIV revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia

El líder mejor pago del planeta: no gobierna ninguna potencia, pero gana más que seis presidentes juntos

Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA