Steve Ballmer aceptó la sanción de la NBA a Los Ángeles Clippers y pagó una multa de USD 30 millones

Steve Ballmer pagó la multa de USD 30 millones que la NBA impuso a Los Ángeles Clippers por elusión del techo salarial y aceptó las sanciones de la liga.

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Steve Ballmer pagó los USD 30 millones de multa que la NBA impuso a Los Ángeles Clippers por elusión del techo salarial y anunció que el equipo acatará todas las penalidades establecidas por la liga, en un giro total respecto a la postura combativa que el propietario había sostenido apenas 11 días antes, según informó Associated Press.

“Este fue un momento muy difícil para todos los asociados con los Clippers, y por ello tengo sinceros remordimientos”, escribió Ballmer en un comunicado difundido el domingo a la noche. Además, remarcó: “Quiero disculparme con nuestros fanáticos, empleados y mis compañeros propietarios de la NBA por la distracción y el malestar que este asunto causó, responsabilidad que asumo como propietario principal”.

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La decisión llegó horas antes del inicio de las reuniones de la Junta de Gobernadores de la NBA, previstas para el lunes y el martes en Nueva York, y se produce en medio de informes sobre una investigación criminal federal en curso contra la franquicia.

La decisión de los Clippers se conoció antes de la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA y en medio de una investigación criminal federal sobre la franquicia. (Kirby Lee-Imagn Images)

La NBA suspendió a Ballmer un año y le quitó cinco selecciones de primera ronda

La liga anunció en los primeros días de septiembre un paquete de sanciones sin precedentes contra los Clippers tras una investigación de casi un año conducida por un estudio jurídico externo.

El organismo determinó que la franquicia incurrió en un patrón de conductas indebidas y múltiples violaciones significativas a las normas de control salarial, siendo además reincidente en ese tipo de infracciones.

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Las penalidades incluyeron la suspensión de Ballmer por 12 meses, una multa de USD 30 millones, la pérdida de cinco selecciones de primera ronda —correspondientes a los años 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033— y suspensiones sin goce de sueldo para otros dos directivos: un año para Gillian Zucker, presidenta de operaciones comerciales, y seis meses para Lawrence Frank, presidente de operaciones de básquet.

La NBA suspendió a Steve Ballmer por un año y le quitó a Los Ángeles Clippers cinco selecciones de primera ronda entre 2029 y 2033. (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Por su parte, el alero estrella Kawhi Leonard no fue suspendido, pero deberá pagarle USD 700.000 a la liga.

La investigación se inició en septiembre de 2025 a partir de una nota del periodista Pablo Torre, que puso en el radar de la NBA un contrato de patrocinio de USD 28 millones entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una empresa que luego se declaró en quiebra.

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La liga concluyó que Ballmer facilitó activamente que Leonard obtuviera ingresos extrasalariales y que aprobó un acuerdo comercial que era condición previa para que Aspiration firmara ese contrato de patrocinio con el jugador.

El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años de prisión federal a comienzos de este año tras declararse culpable de haber defraudado a inversores y prestamistas por al menos USD 248 millones.

Las sanciones de la NBA también incluyeron suspensiones para Gillian Zucker y Lawrence Frank, mientras que Kawhi Leonard deberá pagar USD 700.000. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El equipo había prometido pelear “por todas las vías disponibles”

Cuando la NBA comunicó las sanciones, los Clippers respondieron con dureza. El equipo declaró que rechazaba “vehementemente” los hallazgos de la investigación y la calificó de “fuertemente sesgada”.

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El abogado de Ballmer, David Kelley, envió una carta al comisionado Adam Silver en la que describió la pesquisa como “una cacería de brujas” y las penalidades como “una grave injusticia”.

Durante los meses previos a la conclusión del proceso, la franquicia había mantenido de forma reiterada que no había cometido ninguna irregularidad y que esperaba ser exonerada.

El comunicado del domingo marcó un quiebre abrupto con esa postura. “Si bien todavía existen desacuerdos respecto de los hallazgos del informe, no es aquí donde quiero enfocarme”, señaló Ballmer. “Los propietarios de equipos deben apoyar, no distraer”.

La investigación de la NBA concluyó que Ballmer facilitó ingresos extrasalariales para Kawhi Leonard a través de un contrato de patrocinio con Aspiration Fund Adviser LLC. (Kirby Lee-Imagn Images)

La aceptación de las sanciones podría desbloquear el traspaso de Leonard a Toronto

La decisión de Ballmer abre la puerta a una eventual negociación con la NBA para reducir las penalidades. Existe un antecedente directo: en el año 2000, los Minnesota Timberwolves recuperaron una selección de primera ronda luego de acatar las sanciones que recibieron en el caso Joe Smith.

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El regreso de Kawhi Leonard a los Toronto Raptors —equipo donde salió campeón de la NBA en 2019—, acordado a fines de junio, permanece en suspenso desde el 9 de julio, cuando la franquicia canadiense lo pausó ante la incertidumbre sobre las consecuencias legales para el jugador.

La aceptación de las sanciones por parte de Ballmer podría destrabar el traspaso de Kawhi Leonard a Toronto Raptors, que sigue en pausa desde julio. (EFE/Warren Toda/Archivo)

La operación contempla el envío a los Clippers de Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda sin protección, dos intercambios de primera ronda y una de segunda ronda.

Fuentes cercanas al entorno de Leonard indicaron a The Athletic, bajo condición de anonimato, que el traspaso podría concretarse en los próximos días.