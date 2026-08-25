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Cuáles son realmente las llamadas spam peligrosas y cómo reconocerlas

La diferencia clave está en el pedido de datos sensibles y la presión por actuar rápido

Persona con tono de piel marrón sostiene un teléfono inteligente plateado con cámara y flash junto a su oído, su dedo pulgar visible.
Cómo distinguir una llamada de spam comercial de una estafa telefónica y evitar fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamadas spam se han convertido en una presencia constante en los teléfonos móviles, generando molestias y, en ocasiones, riesgos reales para la seguridad de los usuarios. Distinguir entre una llamada publicitaria y una potencial estafa es fundamental para proteger la información personal y evitar fraudes.

La proliferación de sistemas automatizados y bases de datos filtradas ha multiplicado el alcance de estas llamadas, haciendo que la prevención sea más necesaria que nunca.

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Hoy no basta con ignorar los números desconocidos: es crucial identificar cuándo una llamada es solo una promoción insistente y cuándo podría tratarse de un intento de fraude con consecuencias graves.

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
Evitar publicar el teléfono en sitios poco fiables, revisar permisos de apps y leer condiciones en sorteos limita filtraciones, mientras los servicios de la compañía telefónica y los ajustes del dispositivo ayudan a cortar emisores reiterados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son las llamadas de spam

Las llamadas de spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas, generalmente con fines comerciales, publicitarios o fraudulentos. Suelen originarse en sistemas que realizan llamadas masivas a miles de números, aprovechando bases de datos obtenidas por sorteos, descargas o filtraciones.

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Aunque algunas buscan vender productos o servicios, otras pueden representar un riesgo real: intentan obtener información confidencial o ejecutar fraudes directos, usando tácticas de manipulación y suplantación de identidad.

Llamadas fantasma - Secretaría de Seguridad lanzó campaña para prevención de delitos por vía telefónica - crédito Secretaria de Seguridad
Android y iPhone ya incluyen funciones para filtrar llamadas spam y silenciar números desconocidos - crédito Secretaria de Seguridad

Diferencias entre spam comercial y spam fraudulento

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la diferencia clave entre una llamada comercial y una fraudulenta radica en el objetivo y el nivel de riesgo:

Llamadas de spam comercial

Son realizadas por empresas legítimas o call centers. Identifican la marca desde el inicio, siguen guiones de ventas y nunca piden información confidencial.

Buscan venderte productos, cambiar tu plan telefónico o promocionar tarjetas de crédito. Aunque pueden ser molestas, no representan una amenaza directa si se limitan a ofertas comerciales.

Llamadas de spam fraudulento

Aquí el objetivo es engañar para obtener dinero, datos sensibles o acceso a cuentas. Los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, entidades oficiales o servicios técnicos, generando urgencia con excusas como movimientos sospechosos, multas o problemas familiares. La manipulación emocional y la presión para actuar rápido son señales claras de alarma.

El signo definitivo de peligro aparece cuando solicitan información sensible. Una empresa legítima nunca pedirá PINs, contraseñas, códigos de un solo uso ni te solicitará instalar aplicaciones de control remoto en tu teléfono.

Si quien llama insiste en que transfieras dinero a una “cuenta segura” o te apresura a dictar un código recibido por SMS, se trata de una estafa. La regla es colgar de inmediato y contactar directamente al número oficial de la entidad.

Conoce qué es el robocalling.
La regla de oro ante llamadas sospechosas es no dar datos personales ni instalar apps por pedido (Imagen ilustrativa)

Cómo evitar las llamadas spam antes de contestar

Existen varias estrategias para reducir el riesgo y filtrar llamadas molestas o peligrosas:

Activa los filtros nativos del teléfono

  • Android: Accede a la app Teléfono, entra en Ajustes > Identificador de llamada y spam, y habilita las opciones para ver el ID del emisor y filtrar llamadas sospechosas.
  • iPhone: Ve a Ajustes > Teléfono y activa “Silenciar desconocidos”. Las llamadas de números no registrados irán directamente al buzón de voz.

Usa aplicaciones especializadas

Hay aplicaciones que identifican y bloquean números reportados como spam o fraude, actualizando sus bases de datos de forma colaborativa. Descárgalas solo desde tiendas oficiales (App Store o Play Store) para evitar malware.

Configura listas de bloqueo personalizadas

La mayoría de los dispositivos permite agregar números manualmente a una lista de bloqueo, ayudando a reducir la insistencia de ciertos remitentes y la exposición a campañas masivas.

Consulta con tu operador

Muchos proveedores ofrecen servicios extra para bloquear llamadas no deseadas tanto en líneas móviles como fijas. Infórmate sobre estas opciones y actívalas si están disponibles.

Consejos para proteger tu número

  • No compartas tu número en redes sociales, foros o sitios web poco fiables.
  • Lee los términos y condiciones antes de dar tu número en sorteos o descargas gratuitas.
  • Revisa los permisos de aplicaciones que solicitan tu número; algunas pueden cederlo a terceros.
  • No respondas llamadas de números desconocidos y nunca des información personal o financiera por teléfono, incluso si parece una empresa legítima.
  • Usa herramientas de identificación de llamadas para anticipar posibles fraudes y bloquear emisores sospechosos.

Las llamadas spam seguirán presentes, pero con precaución y herramientas adecuadas es posible minimizar las interrupciones y evitar ser víctima de fraudes telefónicos.

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