El papa León XIV expresó su deseo de visitar El Salvador y Centroamérica

El papa León XIV. EFE/ Angel Medina G.

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El papa León XIV manifestó a los obispos salvadoreños que “le encantaría” visitar El Salvador y toda Centroamérica, según reveló el obispo de la Diócesis de San Miguel, Mons. Fabio Reynaldo Colindres Abarca, en declaraciones a ACI Prensa tras la audiencia del 11 de septiembre en el Vaticano.

El encuentro cerró la visita ad limina Apostolorum que el episcopado salvadoreño desarrolló en Roma desde el 7 de septiembre. La ad limina es el peregrinaje que los obispos del mundo realizan cada cinco años para informar al Papa sobre la situación pastoral de sus diócesis, visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y reunirse con organismos de la Curia Romana.

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León XIV ya conoce El Salvador de su etapa como misionero

El Pontífice no se limitó a expresar un deseo abstracto. Durante la conversación con los prelados, compartió que, “como misionero”, ya había visitado la tumba de San Óscar Romero y el Hospitalito de la Divina Misericordia, el lugar donde el santo salvadoreño residió y ejerció su servicio, y donde se encuentra la capilla en la que fue asesinado en 1980.

Los obispos llevaron a Roma la preocupación por mirar la realidad de El Salvador desde la dignidad humana, en diálogo con la encíclica Magnifica humanitas de León XIV sobre la persona y la inteligencia artificial./ (Vatican News)

Ese vínculo personal con el país centroamericano fue subrayado también por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar emérito de San Salvador, quien señaló a Vatican News que el Papa conoce “increíblemente bien” la tierra salvadoreña.

Mons. Colindres precisó a ACI Prensa que León XIV “expresó su agrado de poder un día visitarnos”, aunque aclaró que es “natural que, de momento, él no pueda dar fechas ni nada”. La posibilidad existe, pero sin calendario definido.

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Una audiencia descrita como fraternal y cercana

La audiencia privada fue el momento central de una semana intensa. El Papa invitó a cada obispo a compartir la realidad de su diócesis y escuchó con atención el estado de la fe en el país.

Según relató Mons. Colindres a la agencia, el Santo Padre “se mostró muy entusiasta de saber que la fe crece, que la esperanza no disminuye” y que los prelados trabajan “con entrega total y con amor”.

El obispo de San Miguel describió el tono del encuentro con precisión: “Fue un encuentro sumamente cercano, fraterno y caluroso. Nos hizo sentir en casa, en familia, lleno de confianza, sonrisa y cercanía”, dijo a ACI Prensa.

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León XIV también los exhortó a “ir a la gente” y a sentirse “emocionados de la misión que se ha puesto en nuestras manos, sin nunca desconfiar de que el Señor está con nosotros”.

La delegación salvadoreña presentó ante el Dicasterio para la Comunicación la realidad de la Iglesia y de la sociedad de El Salvador, junto con sus desafíos, esperanzas y trabajo comunicativo. /(Vatican News)

Los obispos entregaron una reliquia de San Óscar Romero

La delegación salvadoreña no llegó al Vaticano con las manos vacías. Los prelados obsequiaron al Pontífice una reliquia de primer grado de San Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo mártir canonizado en 2018, junto con café producido en El Salvador.

La entrega de la reliquia del santo nacional tuvo un peso simbólico particular, dado el vínculo que el propio León XIV confesó tener con su legado desde su etapa misionera.

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Durante la visita, los obispos también se reunieron con el Dicasterio para la Comunicación, donde presentaron los principales desafíos y esperanzas de la Iglesia salvadoreña, y abordaron la labor comunicativa de la Iglesia en el país, según informó Vatican News.