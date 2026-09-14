Se termina la fecha 9 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos

El trofeo del Torneo Clausura, que este lunes concluirá su novena jornada (Fotobaires)

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La novena fecha del Torneo Clausura se terminará este lunes con tres encuentros. En primer turno y al unísono, Banfield recibirá a Barracas Central y Deportivo Riestra a Lanús. Luego se cerrará la actividad con un choque cordobés, ya que Instituto será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield-Barracas Central

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Banfield chocará contra Barracas Central

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, recibirá a Barracas Central este lunes a las 19 en el Estadio Florencio Solá, por la Zona B del Torneo Clausura 2026. Sebastián Zunino será el árbitro y la transmisión estará a cargo de TNT Sports,

El conjunto de Troglio está en el duodécimo puesto del grupo con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas en ocho fechas.

Pese a su campaña irregular en el torneo local, Banfield mostró otra cara en la Copa Argentina, donde eliminó a Deportivo Riestra por penales y avanzó de ronda. Ese resultado le permitió a Troglio sostener respaldo en su gestión, aunque en la liga necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla.

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Barracas Central, noveno en la Zona B con 11 puntos, acumula tres partidos sin derrotas. En su última presentación igualó 0-0 con Argentinos Juniors, líder de la Tabla Anual, tras otro empate sin goles ante Tigre. Tres fechas antes había derrotado 2-1 a Newell’s Old Boys como visitante.

La ubicación de ambos en la tabla anticipa un partido parejo. Banfield necesita ganar para salir de las últimas posiciones de la Zona B, mientras que Barracas Central acercarse a los puestos de clasificación a la siguiente instancia del certamen.

En la próxima fecha, la 10, Banfield visitará a Gimnasia de Mendoza y Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia

Probables formaciones:

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio

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Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Yonattan Rak, Kevin Jappert, Elías Pereyra, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra, Gonzalo Maroni y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Carlos Andrés Gariano

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Deportivo Riestra-Lanús

Deportivo Riestra se medirá con Lanús

Deportivo Riestra recibirá a Lanús este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, en un cruce correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, válido por la Zona A, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y se transmitirá por ESPN e ESPN Premium.

Ambos equipos atraviesan un presente irregular en el certamen y están fuera de los ocho primeros puestos de su zona, que clasifican a los playoffs. El partido será clave para dos planteles que necesitan sumar de a tres para no quedar relegados en la tabla.

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Lanús llega al Guillermo Laza tras un triunfo que le permitió interrumpir una seguidilla sin victorias: en la fecha pasada superó a Defensa y Justicia. Ese resultado le devolvió algo de aire en un campeonato en el que también necesita puntos para meterse entre los ocho de la zona.

La última vez que se enfrentaron fue el 2 de mayo de este año, por el Torneo Apertura, con un empate 0 a 0 en La Fortaleza.

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Ignacio Gariglio; Nicolás Sansotre, Braian Sánchez, Jonatan Goitía, Milton Céliz; Tomás González y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró

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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson; Lucas Besozzi y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino

Estadio: Estadio Guillermo Laza

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19.00

TV: ESPN e ESPN Premium

Instituto-Estudiantes de Río Cuarto

Instituto de Córdoba recibirá a Estudiantes de Río Cuarto

Instituto de Córdoba enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto este lunes desde las 21:15, en un cruce interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el Estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports.

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Instituto llega después de perder 3-2 ante Unión en Santa Fe y suma 16 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza y Vélez Sarsfield, que lo alcanzaron en la cima de la Zona A por diferencia de gol.

Estudiantes de Río Cuarto no gana desde la primera fecha y busca puntos para acercarse a la zona de permanencia.

La Gloria necesita sumar ante Estudiantes de Río Cuarto para no ceder terreno en la pelea por los primeros puestos de la zona, que garantizan el acceso a los playoffs.

Los dos equipos ya se enfrentaron en 2026, durante el Torneo Apertura. El 4 de mayo, Instituto se impuso 2-0 como visitante en Río Cuarto, con goles de Jeremías Lázaro y Jhon Córdoba.

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Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich; Diego Sosa, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jhon Córdoba; Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti; Fernando Rodríguez, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Estadio: Estadio Monumental Presidente Perón

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES

Liga Profesional Argentina GRUPOS GRUPOS Ver más GRUPO A POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 VEL Vélez Sarsfield 17 9 4 5 0 12 7 +5 2 DYJ Defensa y Justicia 17 9 5 2 2 11 9 +2 3 GMD Gimnasia Mendoza 16 9 5 1 3 14 9 +5 4 INS Instituto 16 8 5 1 2 8 5 +3 5 BOC Boca Juniors 14 9 3 5 1 12 11 +1 6 CAI Independiente 14 9 4 2 3 8 7 +1 7 UNI Unión 13 9 4 1 4 16 14 +2 8 NOB Newell's Old Boys 13 9 3 4 2 10 8 +2 9 SLO San Lorenzo 11 9 3 2 4 4 6 -2 10 EST Estudiantes 10 9 3 1 5 9 9 0 11 LAN Lanús 10 8 3 1 4 8 8 0 12 RIE Deportivo Riestra 9 8 2 3 3 8 7 +1 13 PLA Platense 9 9 2 3 4 9 14 -5 14 TAL Talleres de Córdoba 8 9 2 2 5 10 14 -4 15 CCS Central Córdoba SdE 7 9 2 1 6 5 11 -6 GRUPO B POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 ARG Argentinos Juniors 18 9 5 3 1 13 8 +5 2 SAR Sarmiento 16 9 5 1 3 16 13 +3 3 GLP Gimnasia La Plata 16 9 5 1 3 13 13 0 4 ROS Rosario Central 15 9 4 3 2 10 8 +2 5 IND Independiente Rivadavia 14 9 4 2 3 13 13 0 6 BEL Belgrano 13 9 3 4 2 9 6 +3 7 RIV River Plate 13 9 4 1 4 12 10 +2 8 TUC Atlético Tucumán 13 9 3 4 2 7 5 +2 9 HUR Huracán 13 9 3 4 2 8 7 +1 10 TIG Tigre 12 9 3 3 3 7 6 +1 11 BAC Barracas Central 11 8 3 2 3 4 5 -1 12 BAN Banfield 7 8 2 1 5 8 13 -5 13 ERC Estudiantes Río Cuarto 6 8 1 3 4 3 9 -6 14 ALD Aldosivi 5 9 1 2 6 11 16 -5 15 RAC Racing Club 5 9 1 2 6 8 15 -7