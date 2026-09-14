Deportes

Se termina la fecha 9 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos

A las 19.00, Banfield-Barracas y Riestra-Lanús abrirán la acción. Luego, desde las desde las 21.15, cerrarán Instituto-Estudiantes de Río Cuarto

Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
El trofeo del Torneo Clausura, que este lunes concluirá su novena jornada (Fotobaires)
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La novena fecha del Torneo Clausura se terminará este lunes con tres encuentros. En primer turno y al unísono, Banfield recibirá a Barracas Central y Deportivo Riestra a Lanús. Luego se cerrará la actividad con un choque cordobés, ya que Instituto será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto.

Banfield-Barracas Central

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Banfield-Barracas Central
Banfield chocará contra Barracas Central

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, recibirá a Barracas Central este lunes a las 19 en el Estadio Florencio Solá, por la Zona B del Torneo Clausura 2026. Sebastián Zunino será el árbitro y la transmisión estará a cargo de TNT Sports,

El conjunto de Troglio está en el duodécimo puesto del grupo con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y cinco derrotas en ocho fechas.

Pese a su campaña irregular en el torneo local, Banfield mostró otra cara en la Copa Argentina, donde eliminó a Deportivo Riestra por penales y avanzó de ronda. Ese resultado le permitió a Troglio sostener respaldo en su gestión, aunque en la liga necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla.

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Barracas Central, noveno en la Zona B con 11 puntos, acumula tres partidos sin derrotas. En su última presentación igualó 0-0 con Argentinos Juniors, líder de la Tabla Anual, tras otro empate sin goles ante Tigre. Tres fechas antes había derrotado 2-1 a Newell’s Old Boys como visitante.

La ubicación de ambos en la tabla anticipa un partido parejo. Banfield necesita ganar para salir de las últimas posiciones de la Zona B, mientras que Barracas Central acercarse a los puestos de clasificación a la siguiente instancia del certamen.

En la próxima fecha, la 10, Banfield visitará a Gimnasia de Mendoza y Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia

Probables formaciones:

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Lautaro Gómez; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio

Barracas: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Yonattan Rak, Kevin Jappert, Elías Pereyra, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Tomás Porra, Gonzalo Maroni y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Carlos Andrés Gariano

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Deportivo Riestra-Lanús

Deportivo Riestra-Lanús
Deportivo Riestra se medirá con Lanús

Deportivo Riestra recibirá a Lanús este lunes desde las 19:00 en el Estadio Guillermo Laza, en un cruce correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, válido por la Zona A, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y se transmitirá por ESPN e ESPN Premium.

Ambos equipos atraviesan un presente irregular en el certamen y están fuera de los ocho primeros puestos de su zona, que clasifican a los playoffs. El partido será clave para dos planteles que necesitan sumar de a tres para no quedar relegados en la tabla.

Lanús llega al Guillermo Laza tras un triunfo que le permitió interrumpir una seguidilla sin victorias: en la fecha pasada superó a Defensa y Justicia. Ese resultado le devolvió algo de aire en un campeonato en el que también necesita puntos para meterse entre los ocho de la zona.

La última vez que se enfrentaron fue el 2 de mayo de este año, por el Torneo Apertura, con un empate 0 a 0 en La Fortaleza.

Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Ignacio Gariglio; Nicolás Sansotre, Braian Sánchez, Jonatan Goitía, Milton Céliz; Tomás González y Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson; Lucas Besozzi y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino

Estadio: Estadio Guillermo Laza

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 19.00

TV: ESPN e ESPN Premium

Instituto-Estudiantes de Río Cuarto

Instituto de Córdoba-Estudiantes de Río Cuarto
Instituto de Córdoba recibirá a Estudiantes de Río Cuarto

Instituto de Córdoba enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto este lunes desde las 21:15, en un cruce interzonal correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará en el Estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports.

Instituto llega después de perder 3-2 ante Unión en Santa Fe y suma 16 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza y Vélez Sarsfield, que lo alcanzaron en la cima de la Zona A por diferencia de gol.

Estudiantes de Río Cuarto no gana desde la primera fecha y busca puntos para acercarse a la zona de permanencia.

La Gloria necesita sumar ante Estudiantes de Río Cuarto para no ceder terreno en la pelea por los primeros puestos de la zona, que garantizan el acceso a los playoffs.

Los dos equipos ya se enfrentaron en 2026, durante el Torneo Apertura. El 4 de mayo, Instituto se impuso 2-0 como visitante en Río Cuarto, con goles de Jeremías Lázaro y Jhon Córdoba.

Probables formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich; Diego Sosa, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jhon Córdoba; Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti; Fernando Rodríguez, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Estadio: Estadio Monumental Presidente Perón

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES

Liga Profesional Argentina

GRUPOS

GRUPOS

GRUPO A
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Vélez SarsfieldVELVélez Sarsfield179450127+5

2

Defensa y JusticiaDYJDefensa y Justicia179522119+2

3

Gimnasia MendozaGMDGimnasia Mendoza169513149+5

4

InstitutoINSInstituto16851285+3

5

Boca JuniorsBOCBoca Juniors1493511211+1

6

IndependienteCAIIndependiente14942387+1

7

UniónUNIUnión1394141614+2

8

Newell's Old BoysNOBNewell's Old Boys139342108+2

9

San LorenzoSLOSan Lorenzo11932446-2

10

EstudiantesESTEstudiantes109315990

11

LanúsLANLanús108314880

12

Deportivo RiestraRIEDeportivo Riestra9823387+1

13

PlatensePLAPlatense99234914-5

14

Talleres de CórdobaTALTalleres de Córdoba892251014-4

15

Central Córdoba SdECCSCentral Córdoba SdE79216511-6
GRUPO B
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Argentinos JuniorsARGArgentinos Juniors189531138+5

2

SarmientoSARSarmiento1695131613+3

3

Gimnasia La PlataGLPGimnasia La Plata16951313130

4

Rosario CentralROSRosario Central159432108+2

5

Independiente RivadaviaINDIndependiente Rivadavia14942313130

6

BelgranoBELBelgrano13934296+3

7

River PlateRIVRiver Plate1394141210+2

8

Atlético TucumánTUCAtlético Tucumán13934275+2

9

HuracánHURHuracán13934287+1

10

TigreTIGTigre12933376+1

11

Barracas CentralBACBarracas Central11832345-1

12

BanfieldBANBanfield78215813-5

13

Estudiantes Río CuartoERCEstudiantes Río Cuarto6813439-6

14

AldosiviALDAldosivi591261116-5

15

Racing ClubRACRacing Club59126815-7

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