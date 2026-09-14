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Tini Stoessel le habló a su público sobre su salud mental: “Poder convertir esos dolores”

En medio de su show reprogramado en El Salvador, la artista argentina sorprendió a sus fans al abrir su corazón y contar el difícil proceso que atraviesa con acompañamiento de especialistas y su círculo cercano

En medio de su show reprogramado en El Salvador, Tini Stoessel se sinceró ante sus fanáticos y comentó sobre su salud mental (X)
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Durante su presentación en El Salvador, Tini Stoessel se tomó unos minutos para hablar con el público sobre el proceso personal que atravesó en los últimos años. La cantante, que había reprogramado el show por cuestiones climáticas, se sinceró sobre su salud mental y el proceso que atraviesa. Y ante el tenso momento personal y laboral que acarrea hace semanas, volvió a viralizarse en medio de sus seguidores.

Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga”, expresó Tini durante el concierto. “A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo de prensa que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos”, continuó.

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Después, Stoessel relacionó su experiencia con el contenido de sus canciones y con el modo en que su música pudo acompañar a otras personas. “Pero quiero que sepan que me siento totalmente y absolutamente bendecida si este álbum o cualquiera de estas canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de sus procesos”, sostuvo. Luego, se dirigió de manera directa a quienes pudieran estar atravesando una situación similar: “Quiero que sepan que no están solos”.

Tini Stoessel volvió a los escenarios tras un breve paso por México
"Quiero que sepan que no están solo", expresó la artista en su último show (Instagram)

La cantante también habló sobre los cambios personales y sobre la posibilidad de transformar los momentos dolorosos en aprendizajes. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una diferente, pero de alguna manera poder convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje, en algo que no querés que se vuelva a repetir en su vida, es muy valiente”, afirmó. Antes de continuar con el recital, cerró ese tramo del mensaje con una expresión de afecto hacia el público: “Para todos ustedes, las amo mucho”.

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La charla en el escenario durante su gira por El Salvador se produjo pocos días después de que también se viralizara un momento similar ocurrido durante su recital en Monterrey. En aquella oportunidad, Tini había agradecido a las personas que trabajaban detrás del espectáculo y había señalado el esfuerzo de su equipo para hacer posible la gira. “(Quiero agradecer) a todo mi equipo que también hace lo posible, y que no se ve, que esto sea realidad. Y, y yo también los quiero muchísimo”, expresó, visiblemente emocionada, mientras el público respondía con una ovación.

Durante ese mismo intercambio, la cantante se refirió al proceso que implicó publicar Un mechón de pelo, el álbum editado en 2024. “Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre”, explicó sobre el trabajo discográfico y la decisión de compartir canciones relacionadas con aspectos personales de su vida.

En medio de su última noche en suelo mexicano, en la ciudad de Monterrey, Tini Stoessel habló a corazón abierto ante sus fanáticos y resaltó la importancia de la salud mental (@stoesselmexico/X)

Tini también vinculó ese material con el recorrido que realizó desde sus comienzos en Violetta hasta la etapa actual de su carrera. “Estar de gira con lo que es FUTTURA, pasar de Violetta y llegar a este momento de mi vida, también pasar por este álbum, ver cómo los acompañé también a ustedes... Cómo de alguna manera, quizás con alguna canción, hoy los está acompañando”, reflexionó frente a sus seguidores. “Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos”, pidió.

Luego, señaló que la salud mental continúa siendo un tema difícil de abordar para algunas personas, aunque forma parte de la vida cotidiana. “Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una importante para todos nosotros”, sostuvo. En esa línea, agregó: “Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor”.

Una cantante vestida de negro actúa en un escenario iluminado rodeada por bailarines con trajes dorados que sostienen cadenas
Durante sus shows, la artista aprovechó para hablar temas serios ante su público (Instagram)

Tini también habló sobre la responsabilidad personal que implica atravesar un proceso de recuperación, sin dejar de reconocer el valor de quienes acompañan. “Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando”, destacó. Sus palabras estuvieron atravesadas por la referencia a los momentos tensos que viene atravesando a nivel familiar, aunque la cantante no brindó detalles sobre esas situaciones durante el recital.

Antes de cerrar, Stoessel dejó un mensaje dirigido a quienes estuvieran atravesando una etapa difícil o sintieran que habían perdido el rumbo. “Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo”, afirmó.

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