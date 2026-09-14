Conmoción en el fútbol: un arquero se dejó hacer tres goles en un partido tras recibir amenazas de muerte contra su familia

Denunciaron amenazas públicamente a un jugador en Bolivia

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El cuerpo técnico y los jugadores del Guabirá de Bolivia denunciaron que el arquero Juan Manuel Ferrel y su familia recibieron amenazas antes del partido que el equipo perdió por 6-0 ante Always Ready, en Villa Ingenio. El entrenador Leonardo Egüez afirmó que las intimidaciones condicionaron al plantel y pidió una investigación de las autoridades deportivas, judiciales y nacionales.

La delegación del club de Montero se presentó en una conferencia de prensa después del encuentro. Allí, Egüez evitó realizar un análisis futbolístico de la derrota y expuso la situación que, según su relato, atravesó Ferrel antes de salir al campo. “No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar”, afirmó el director técnico.

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Egüez sostuvo que el arquero recibió mensajes con amenazas contra su esposa y su madre. Según dijo, le exigieron el pago de una suma de dinero y le advirtieron que debía recibir una determinada cantidad de goles durante el partido. “La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad o si no recibe tres goles, le dijeron que los iban a matar”, denunció el entrenador.

El técnico indicó que Ferrel informó de la situación a sus compañeros antes del inicio del encuentro. En ese contexto, reclamó que se esclarezca el origen de las amenazas y que las autoridades adopten medidas. “Esto se tiene que investigar, tienen que caer quienes tengan que caer”, sostuvo Egüez.

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El arquero sufrió amenazas antes del partido

El entrenador amplió su reclamo con un pedido dirigido a la Federación Boliviana de Fútbol, la Fiscalía y las autoridades nacionales. “Estamos aquí para poner el pecho, para poner la cara porque está en medio nuestro prestigio, está nuestro apellido, está nuestra institución, hay una ciudad. Esto no puede seguir, hay que cortar con esta mafia, por favor presidente de la República, presidente de la FBF, Fiscalía, metan preso al que tengan que meter, pero esto no puede pasar”, expresó.

El delantero Víctor Ábrego se sumó a la conferencia y también relató el temor que, según afirmó, sintió durante el partido. El jugador explicó que decidió abandonar el campo porque consideró que una acción suya podía provocar represalias contra sus compañeros o sus familias. “Me salí porque tenía miedo. ¿Qué pasaba si marcaba un gol?”, planteó Ábrego en declaraciones recopiladas por Bolivia.com.

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El futbolista contó que habló con Ricky Añez y le comunicó que no podía continuar. Según su testimonio, el temor estaba vinculado con la advertencia de que Guabirá debía perder por una diferencia de tres o cuatro goles. “Tenía que perder 3-0 o 4-0. ¿Qué pasa si hago un gol? Iban a matar a mis compañeros”, manifestó. Ábrego señaló que solicitó el cambio entre lágrimas y que en esos minutos pensó en sus hijos y en el resto de su familia. “La verdad es que me da mucho miedo. Pensé en mi familia, pensé en mi hijo, en mi hija”, declaró.

Ferrel fue reemplazado cerca de los 39 minutos del primer tiempo por Jorge Araúz. Para entonces, Always Ready ya había convertido cuatro goles. El partido finalizó 6-0, con los otros tres tantos recibidos por el arquero que ingresó desde el banco.

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El lateral José Enrique Flores acompañó la posición expresada por el cuerpo técnico y sus compañeros. El jugador pidió que se investigue el caso sin contemplaciones y sostuvo que nadie debería jugar bajo esas condiciones. La delegación de Guabirá remarcó que su denuncia no apuntaba contra Always Ready. El reclamo se centró en las amenazas que, según los testimonios expuestos, afectaron al arquero Ferrel, a su esposa y a su madre antes del encuentro.

Por parte de Always Ready, el abogado Marcelo Ortiz manifestó la solidaridad de la institución con Guabirá y respaldó la posibilidad de avanzar con las investigaciones. “Es muy grave lo que se denunció. Si se tiene que ir a la Fiscalía y desdoblar mensajes, se lo debe hacer. Esto no puede pasar”, afirmó Ortiz.

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El representante del club alteño señaló que Always Ready promovería las acciones necesarias para aclarar lo ocurrido. También dijo que la entidad mantiene una relación de amistad con los demás clubes y reiteró su respaldo a Guabirá ante la denuncia.

La Federación Boliviana de Fútbol, según se indicó en las declaraciones posteriores al partido, iniciaría una investigación formal sobre las amenazas denunciadas y el posible amaño del encuentro, con intervención de la Fiscalía. Hasta ese momento, no se había identificado públicamente el origen de las intimidaciones denunciadas por la delegación de Guabirá.