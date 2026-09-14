Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

“El Cuchu” mostró su faceta como bailarín en una presentación que reunió elogios de los usuarios

Guardar

Esteban Cuchu Cambiasso se volvió viral por bailar salsa, mambo y merengue junto a su hija Victoria en una presentación realizada en Milán, Italia. El exfutbolista argentino participó de una competencia organizada por Tropical Gem, una compañía vinculada a los ritmos latinos, y mostró una faceta alejada de las canchas.

Las imágenes circularon rápidamente en las redes sociales y reunieron Miles de reacciones. En el video, que dura poco más de un minuto, Cambiasso comparte la pista con Victoria en una coreografía que combina distintos estilos tropicales. La coordinación entre ambos y la soltura del exmediocampista llamaron la atención de quienes presenciaron el evento y de los usuarios que replicaron la filmación.

PUBLICIDAD

“El Cuchu” mostró su faceta como bailarín en una presentación que reunió elogios de los usuarios

Lejos del fútbol profesional desde hace varios años, el exjugador de la Selección Argentina, Real Madrid e Inter de Milán volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por su desempeño como bailarín. Su participación tuvo lugar en la ciudad italiana donde desarrolló gran parte de su carrera deportiva y en la que mantiene un fuerte vínculo personal y profesional.

La presencia de Victoria no fue casual. La hija del exfutbolista se formó en danza desde pequeña y orientó su actividad hacia géneros como la salsa y el merengue. Con el tiempo, comenzó a competir en certámenes internacionales y a mostrar sus coreografías en distintos escenarios especializados.

PUBLICIDAD

Victoria Cambiasso difundió el video de la coreografía que realizó junto a su padre y se volvió viral

Aunque su apellido la vinculó desde siempre con la exposición pública, Victoria eligió mantener un perfil reservado en lo referido a su vida personal. Su cuenta principal de Instagram es privada, mientras que utiliza otro espacio en redes para difundir contenidos relacionados con su trabajo artístico, ensayos y participaciones en torneos de baile.

En ese contexto, la presentación junto a su padre tuvo una repercusión especial. La dupla familiar se mostró cómoda durante toda la secuencia, con pasos sincronizados y momentos de complicidad que fueron destacados en los comentarios. Para Cambiasso, acostumbrado durante décadas a la presión de los grandes partidos, la experiencia fue su primera incursión pública como bailarín.

PUBLICIDAD

Victoria Cambiasso se dedica profesionalmente a la danza y compite en certámenes internacionales de ritmos latinos

El baile se produjo durante una actividad de Tropical Gem, compañía radicada en Milán y con presencia en el circuito internacional de salsa. El grupo organiza espectáculos, talleres y encuentros que convocan a bailarines de distintas partes del mundo, con especial foco en la salsa, el mambo y otros estilos de raíz caribeña.

Padre e hija mantienen desde hace tiempo una relación cercana y comparten el interés por la música y el baile. Por eso, Cambiasso decidió acompañar a Victoria en una de las coreografías del certamen. La escena sorprendió a gran parte del público, que conoce al exvolante por su trayectoria en clubes de primer nivel y por su paso por la Selección Argentina.

PUBLICIDAD

La hija de Esteban Cambiasso convirtió su pasión por la salsa y el merengue en una carrera artística

El registro fue difundido por yj27_films, un proyecto audiovisual dedicado a filmar presentaciones de bailarines en congresos, festivales y competencias de ritmos latinos. La publicación también fue compartida desde la cuenta pública de Victoria, lo que amplió su alcance entre usuarios argentinos e italianos.

“El juego de pies de élite que ganó la Liga de Campeones se traduce sin esfuerzo en un ritmo de mambo bellamente relajado”, señalaron desde el perfil que difundió las imágenes.

PUBLICIDAD

El exmediocampista argentino participó de una coreografía de salsa, mambo y merengue en Milán, donde mostró una faceta poco conocida fuera del fútbol

Cambiasso fue una de las figuras argentinas más reconocidas de su generación. Disputó el Mundial de Alemania 2006 con la Selección y jugó en equipos como Real Madrid, Inter de Milán, Leicester City e Independiente. En el club italiano integró uno de los planteles más importantes de su historia y conquistó, entre otros títulos, la Liga de Campeones en la temporada 2009/10.

La grabación continúa sumando reproducciones y reacciones, impulsada por el contraste entre la imagen habitual de Cambiasso como referente del fútbol y su desempeño en una pista de baile. Para Victoria, además, la presentación permitió visibilizar el trabajo que desarrolla desde hace años en el mundo de la danza y las competencias de ritmos latinos.

PUBLICIDAD