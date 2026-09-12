Apple inicia la venta de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

Apple habilitó este 12 de septiembre la preventa de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. (Apple)

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Apple abrió las reservas de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max este 12 de septiembre.

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de USD 1.199 para la versión con 256 GB de almacenamiento. El iPhone 18 Pro Max, con la misma capacidad, cuesta desde USD 1.299.

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El iPhone Duo parte de USD 1.999 con 256 GB. En este caso, las reservas empezarán el viernes, 16 de octubre, y estará disponible el viernes, 23 de octubre.

Apple indicó que los equipos comenzarán a llegar a los compradores y estarán disponibles en tiendas desde el 18 de septiembre. El iPhone Duo podrá reservarse a partir del 16 de octubre.

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El iPhone 18 Pro de 256 GB se comercializa desde USD 1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con igual almacenamiento parte de USD 1.299. (Apple)

Cómo hacer las reservas

Las reservas de los modelos Pro se realizan en la página web de Apple o mediante la aplicación Apple Store. La compañía habilita ambas vías al mismo tiempo, aunque la tienda puede cerrar durante las horas previas a la apertura.

Los usuarios pueden adelantar parte del proceso: es posible elegir el modelo, el color y la capacidad de almacenamiento, y añadir el dispositivo a la cesta antes de que comiencen las reservas. Después, solo deberán completar el pago.

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También es recomendable revisar el límite disponible en las tarjetas de débito o crédito antes de formalizar la compra. Apple ofrece envío a domicilio o retiro en una Apple Store, con horario de recogida asignado en este último caso.

El procesador Apple A20 Pro está integrado en los tres modelos. (Apple)

Qué características tienen el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan el procesador A20 Pro, fabricado en dos nanómetros, y 12 GB de memoria integrada. Según Apple, los equipos alcanzan hasta 45 horas de reproducción de video.

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Los dispositivos tienen baterías de mayor tamaño, una Isla Dinámica con una superficie menor y acabados en azul y rojo. Las cámaras conservan un diseño similar al del iPhone 17 Air, con dos lentes ubicadas de forma horizontal.

Apple agregó la herramienta Pro Controls para fotografías y videos, que permite equilibrar los colores y ajustar velocidades. El sensor de apertura variable, que regula la cantidad de luz que llega al sensor, queda reservado para el iPhone 18 Pro Max.

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La versión de 256 GB del iPhone Duo tiene un valor inicial de USD 1.999. (Apple)

Qué características tiene el iPhone Duo

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple. Cuenta con dos cámaras, bordes de titanio, un pliegue invisible y botones configurables para accesos rápidos.

La pantalla interna mide 7,6 pulgadas, mientras que, cerrado, el dispositivo alcanza las 5,4 pulgadas. Las cámaras frontales están ubicadas en la parte superior derecha y tienen un diseño casi imperceptible.

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El equipo también integra el procesador A20 Pro y se venderá desde USD 1.999 en su versión de 256 GB.

Apple también lanzó nuevos modelos de AirPods y de Apple Watch. (Apple)

Qué otros productos lanzó Apple

Apple también presentó los nuevos AirPods 5, Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, dispositivos que incorporan mejoras de audio, inteligencia artificial y monitoreo de salud.

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Los audífonos cuestan desde USD 129, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica tiene un precio de USD 149. Las reservas ya están disponibles y las entregas comenzarán el 18 de septiembre.

Los AirPods 5 incluyen una nueva arquitectura acústica multipuerto, ecualizador adaptativo y cancelación activa de ruido. Según Apple, esta función elimina hasta 50% más de ruido externo que los AirPods 4.

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También incorporan un modo Transparencia mejorado, Audio Adaptativo, controles de volumen desde el tallo y detección de conversación, que reduce el volumen cuando el usuario comienza a hablar.

Apple también presentó los AirPods 5 y los relojes Apple Watch Series 12 y Ultra 4, con novedades en audio, inteligencia artificial y seguimiento de datos de salud. REUTERS/Carlos Barria

Los audífonos permiten interactuar con Siri y Apple Intelligence sin usar las manos, responder mediante movimientos de cabeza y utilizar traducción en vivo. Su autonomía alcanza cinco horas de reproducción con cancelación de ruido y hasta 22 horas con el estuche de carga.

El Apple Watch Series 12 parte de USD 399 y el Apple Watch Ultra 4 cuesta desde USD 499.

Ambos relojes incorporan sensores de salud con mayor superficie de electrodos, fotodiodos rediseñados y luces LED verdes de menor consumo para registrar la frecuencia cardíaca cada cinco segundos. Además, suman funciones como Live Rewind, Siri Recap y Sound Recognition.