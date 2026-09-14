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El dolor de Cande Tinelli por la muerte de su perrita Linda: “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos”

Con imágenes de viajes, descansos en casa y días de playa, la influencer recordó el amor incondicional que recibió de su mascota, que falleció en las últimas horas

Primer plano de Candelaria Tinelli sonriendo junto a un perro blanco que saca la lengua
Cande Tinelli abraza a su perra Linda en una fotografía difundida tras el fallecimiento de la mascota.
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Entre recuerdos de playa, siestas compartidas, viajes en auto y abrazos frente a la cámara, Cande Tinelli despidió a Linda, su perra y compañera de vida, con un mensaje atravesado por el dolor. La influencer publicó una secuencia de fotos que reconstruyen el vínculo cotidiano que mantuvo con la mascota a lo largo de los años y acompañó cada imagen con un texto íntimo, escrito en primera persona.

“Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro”, fueron las primeras palabras de la hija de Marcelo Tinelli. Desde allí, la publicación se convirtió en una carta dirigida a Linda, a quien definió como una presencia irremplazable en su vida. “Nos dijimos adiós, Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos”, expresó.

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Las imágenes muestran a una perra de tamaño pequeño, pelaje blanco y zonas marrones en la cabeza y las orejas. En la primera postal, Linda aparece sobre el césped, con el pelo desordenado, las patas manchadas de tierra y la mirada fija en quien toma la foto. Es una escena al aire libre, bajo el sol, que contrasta con los retratos más recientes de la mascota, donde se la ve con el pelo recortado y sentada sobre una mesa de madera dentro de una casa.

Fotografía en blanco y negro de Cande Tinelli inclinada junto a un perro pequeño de pelaje claro
Cande Tinelli posa junto a su perra Linda en una fotografía en blanco y negro.

Uno de los recuerdos elegidos por Cande la muestra sentada sobre la arena de una playa al atardecer. Frente al mar y con el sol detrás, sostiene a Linda en alto con ambas manos. La silueta de la perra queda recortada contra la luz, mientras Tinelli mira hacia ella. En esa imagen, que parece pertenecer a los primeros años de la convivencia, Linda aparece con el hocico abierto y las patas extendidas.

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La secuencia sigue con escenas domésticas. En una foto, la perra duerme entre acolchados y sábanas blancas, con la cabeza apenas descubierta entre los pliegues de la cama. En otra, está acostada sobre un sillón gris junto a Tinelli, quien descansa con el rostro apoyado cerca de su cuerpo. La artista, con una remera amplia y el cabello recogido, parece abrazar a la perra durante una siesta.

También hay una imagen tomada dentro de un auto. Linda viaja en brazos de su dueña, sujeta con un arnés negro, mientras Tinelli la besa cerca de una ventanilla. A través del vidrio se distingue la fachada de un local gastronómico. En otra postal, ambas aparecen en un autorretrato antiguo: la perra, con la lengua afuera y los ojos entrecerrados; Tinelli, sonriente, la abraza desde un costado.

Una mujer con tatuajes en el rostro y los brazos sostiene a un perro pequeño de pelaje blanco dentro de un vehículo
Cande Tinelli abraza a su perra Linda en el interior de un automóvil.

En el texto, Cande puso en palabras el lugar que Linda ocupaba en su vida. “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, afirmó. La despedida no se limitó a recordar el afecto recibido, sino que también reflejó el momento final de la perra y la decisión de dejarla ir.

“No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera”, escribió. La mención al sufrimiento remite a que la mascota atravesaba un cuadro delicado, del que la propia Tinelli había hablado anteriormente.

El año pasado a su perrita le detectaron un tumor maligno. En un primer momento, los veterinarios le habían aconsejado no avanzar con una cirugía, en parte por la complejidad del cuadro y también por la edad del animal.

Una mujer con los brazos tatuados sostiene junto a su rostro a un perro pequeño de pelaje blanco
Candelaria Tinelli abraza a su perra Linda en una fotografía publicada tras el fallecimiento de su mascota.

Con el paso de los meses, la situación se volvió más delicada. De acuerdo con lo que ella misma fue relatando, el deterioro obligó a revisar esa primera recomendación. Incluso llegó a circular entre los especialistas la posibilidad de dormirla, ante la idea de que tal vez no resistiría una intervención de esa magnitud. Sin embargo, Cande decidió escuchar su intuición y apostó por operarla. Su edad, 14 años, y el desgaste físico posterior dejaron a Linda en una condición frági

“Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confiá en mí que así va a ser”, destacó. La influencer eligió palabras de consuelo para despedirla: “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más”.

El pasaje más doloroso de la publicación estuvo dedicado al instante de la despedida. Linda murió acompañada por Cande Tinelli, según relató la artista al agradecerle a su perra por los años compartidos. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”, escribió.

Una mujer de cabello castaño y camiseta blanca abraza a un perro pequeño sobre una cama con sábanas blancas
Cande Tinelli yace en una cama abrazada a su perra Linda.

Tinelli contó que todavía no logra asimilar la ausencia. “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón”, señaló. Entre los recuerdos físicos que aseguró conservar, mencionó el olor y el pelo de Linda: “Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”.

La publicación también incluyó referencias a otros animales que formaron parte de ese universo afectivo: “A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”, escribió.

Una mujer sentada en la arena de la playa eleva a un perro pequeño hacia el sol a contraluz
Candelaria Tinelli eleva a su perra Linda en una playa iluminada por el sol tras el fallecimiento de la mascota.

Antes de cerrar, pidió que Linda pudiera reencontrarse con Charly y León, a quienes nombró como sus “primos”. “Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y León, tus primos que tanto amabas”, expresó.

La carta terminó con una declaración que reunió el tono de toda la despedida: “Te amo Linda. Serás eterna en mí. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”.

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