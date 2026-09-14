Autos de fabricación china se toman las calles de Panamá y crecen las quejas de los consumidores

FILE PHOTO: Geely se consolida como la cuarta marca del país, y otras como Jetour y Changan figuran entre las que más crecen. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

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La expansión de las marcas de autos chinos en Panamá viene acompañada de un aumento visible en los registros de quejas de consumidores.

En el período reciente analizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), los fabricantes chinos explican el 86% del crecimiento del mercado de autos nuevos.

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Ya concentran el 29.9% de las ventas, frente a 24.5 % hace un año, mientras el resto del mercado apenas creció 1.8%.

En ese contexto, Geely se consolida como la cuarta marca del país, y otras como Jetour y Changan figuran entre las que más crecen.

Al mismo tiempo, las estadísticas oficiales muestran que algunas de estas marcas son también protagonistas en el registro de quejas.

La gran mayoría de las reclamaciones por autos nuevos se explican por el incumplimiento de garantía.

Con datos particularmente llamativos están Changan, que suma 8.4 quejas por cada 1,000 unidades vendidas, y GAC Motor, que alcanza 12.5 quejas por cada 1,000 unidades, frente a 2.2 de Toyota y un promedio de mercado de 5.4 quejas por cada 1,000 unidades.

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Sin embargo, la gran mayoría de las reclamaciones por autos nuevos se explican por el incumplimiento de garantía, y no necesariamente por una menor calidad intrínseca

Los datos disponibles no permiten construir actualmente un mapa exhaustivo y desagregado de cuántas quejas acumula cada marca china con el mismo nivel de precisión para todas.

El punto de partida para entender las quejas por marca es la estructura del mercado de autos nuevos en Panamá y su evolución en los últimos años.

De acuerdo con cifras recopiladas por ADAP y difundidas por medios especializados, entre enero y julio de un año reciente se vendieron 36,452 autos nuevos en el país, lo que representó un aumento de 9.7 % con respecto al mismo período del año anterior.

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Trabajadores en una línea de montaje en Chongqing, en el sureste de China. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Ese crecimiento se traduce en 3,209 unidades adicionales, y lo significativo es que 2,748 de esas unidades nuevas fueron aportadas por marcas de origen chino, lo que equivale a 86% del crecimiento total del mercado.

Es decir, el dinamismo actual del sector automotor panameño está fuertemente apalancado por la entrada y expansión de fabricantes chinos, que pasan de ser un segmento de nicho a convertirse en uno de los pilares del mercado.

La participación de las marcas chinas en las ventas totales también ha cambiado de forma acelerada.

Según el mismo análisis, estos fabricantes ya representan 29.9 % de las ventas de autos nuevos, contra 24.5 % en el mismo tramo temporal del año previo.

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Traducido en términos más sencillos, prácticamente uno de cada tres autos nuevos que se venden en Panamá es de una marca china, y esa proporción sigue creciendo a un ritmo mucho mayor que el resto del mercado.

Datos disponibles no permiten construir actualmente un mapa exhaustivo y desagregado de cuántas quejas acumula cada marca china. (Internet)

Mientras las marcas no chinas —principalmente japonesas, coreanas, estadounidenses y europeas— crecieron apenas 1.8%, el grupo de fabricantes chinos registró un crecimiento de 33.7% en unidades vendidas, de acuerdo con los datos de ADAP que citan 10,894 unidades comercializadas por veinte marcas chinas en el período analizado.

Este diferencial de crecimiento también se refleja en la reconfiguración del ranking por marcas.

Geely, por ejemplo, aparece como la primera entre las marcas chinas y se ubica ya como la cuarta marca del país, con 1,820 unidades vendidas en el período de enero a julio mencionado, según el reporte de ADAP difundido por la publicación especializada Nexo.

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Otros fabricantes chinos como Jetour y Changan figuran como los que más crecen dentro del mercado, aunque los fragmentos públicos del reporte no detallan sus unidades exactas.

Paralelamente, análisis complementarios de medios especializados señalan que en 2024 Geely ocupó el sexto lugar general del mercado panameño, con una participación del 4.3 % y un aumento de ventas del 23 % respecto de 2023, respaldado por lanzamientos de modelos como Starray y Cityray y la renovación del Okavango.