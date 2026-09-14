Tecno

Ver fútbol en Magis TV o Xuper TV puede “costarte todos los ahorros de tu vida”, advierten autoridades

Estas apps pueden ocultar malware capaz de espiar WhatsApp y robar contraseñas bancarias

La Guardia Civil alertó que descargar una IPTV pirata fuera de Google Play Store o App Store evita los controles de seguridad oficiales.

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La Guardia Civil de España advirtió que usar una IPTV pirata para ver fútbol gratis puede terminar costando “todos los ahorros” de quien la instala. La alerta llega en plena temporada futbolística, cuando miles de usuarios recurren a listas de canales ilegales para evitar el pago de servicios como DAZN o Movistar+.

El riesgo no es una multa por saltarse las pasarelas de pago. Según las autoridades, estas aplicaciones, como Magis TV o Xuper TV, descargadas fuera de las tiendas oficiales pueden ocultar software capaz de espiar el dispositivo completo, desde conversaciones de WhatsApp hasta contraseñas bancarias.

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Cuál es la advertencia por usar apps piratas para ver fútbol

El cuerpo de seguridad español lanzó el mensaje en sus redes sociales para advertir sobre las aplicaciones que se descargan desde fuentes externas a la Google Play Store o la App Store. Estas apps escapan al filtro de seguridad de Google, lo que facilita que contengan software fraudulento sin conocimiento del usuario.

Una IPTV pirata es una aplicación que ofrece canales de televisión y deporte de pago a un precio muy inferior al oficial, sin licencia para distribuir ese contenido. El riesgo real no está en el consumo del contenido, sino en el malware que estas apps pueden esconder para robar datos personales y bancarios.

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Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Guardia Civil alertó que descargar una IPTV pirata fuera de Google Play Store o App Store evita los controles de seguridad oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica que describe la Guardia Civil es simple: la app cumple lo que promete, el usuario la utiliza cada día de partido y, mientras tanto, un proceso en segundo plano puede estar registrando la pantalla, superponiéndose a apps de mensajería o detectando cuándo se abre la aplicación del banco para hacer un seguimiento del teclado.

De Magis TV a Xuper TV: el modelo que evade bloqueos

Xuper TV surgió como continuidad de Magis TV tras el cierre de esta última. Ambas comparten el mismo modelo operativo: ofrecer acceso gratuito a contenido protegido de plataformas como Netflix, Disney+ o DirecTV sin autorización ni licenciamiento.

El cambio de nombre buscó esquivar los bloqueos legales y técnicos que ya enfrentaba Magis TV en varios países, aunque la naturaleza ilegal de la plataforma no varió. Esta condición expone a los usuarios a consecuencias que van desde bloqueos del servicio hasta sanciones económicas, según la legislación de cada país.

Al no estar disponible en tiendas oficiales, la descarga de Xuper TV obliga a recurrir a sitios web no verificados, donde el archivo APK puede llegar modificado con malware, troyanos o software espía. Especialistas de ESET señalaron que instalar aplicaciones desde esas fuentes puede comprometer no solo el dispositivo, sino toda la red doméstica.

Xuper TV - Futbol Libre TV
Xuper TV surgió tras el cierre de Magis TV y mantuvo el modelo de acceso ilegal a contenidos de Netflix, Disney+ y DirecTV. (Composición)

Cuáles son los permisos que convierten al celular en un blanco

Durante la instalación, Xuper TV solicita permisos que no guardan relación con una aplicación de streaming: acceso a la cámara, al micrófono, a la ubicación, a los contactos, al almacenamiento y a la red.

Esos permisos pueden ser aprovechados para espiar al usuario, grabar conversaciones, tomar fotos o videos sin consentimiento y acceder a documentos, credenciales laborales y archivos sensibles. Entre los más peligrosos, los expertos de ESET identificaron el acceso a tareas en ejecución, que permite rastrear el uso de otras aplicaciones.

También detectaron el permiso para montar y desmontar sistemas de archivos, la capacidad de instalar paquetes adicionales (lo que incrementa el riesgo de sumar más apps maliciosas) y la lectura y escritura en el almacenamiento externo, que habilita el robo o la modificación de archivos personales y grabaciones de audio.

Cómo la publicidad intrusiva se convierte en un fraude financiero

El modelo de negocio de estas plataformas suele sostenerse en publicidad agresiva. Los anuncios interrumpen la visualización, redirigen a sitios inseguros o inducen a descargar más archivos peligrosos, y en ocasiones prometen premios falsos que buscan transacciones en plataformas sin garantías.

Una laptop abierta muestra un videojuego de fútbol. Dos manos manipulan el teclado retroiluminado y un ratón sobre una mesa de madera en la oscuridad.
INTERPOL advirtió que la publicidad intrusiva y las transacciones en plataformas de IPTV pirata pueden derivar en fraude financiero sin posibilidad de recuperar el dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La INTERPOL advirtió que las transacciones financieras realizadas a través de estos servicios carecen de seguridad. En la mayoría de los casos, los usuarios afectados no logran recuperar el dinero perdido, ya que estas plataformas no ofrecen soporte ni garantías ante un fraude.

El uso continuado de aplicaciones como Xuper TV también puede afectar la estabilidad de los dispositivos: ralentiza su funcionamiento, provoca sobrecalentamiento y puede causar daños permanentes al sistema operativo. La presencia de malware, además, deja al equipo vulnerable a otros ataques y facilita el acceso remoto no autorizado.

La recomendación es evitar la descarga de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Para quienes decidan asumir el riesgo de todos modos, la alternativa sugerida pasa por utilizar un dispositivo secundario sin otros servicios ni datos sensibles instalados.

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