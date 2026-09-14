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La millonaria deuda que pagó Neymar para que Santos pueda incorporar a dos reconocidas figuras del fútbol mundial

La firma familiar que gestiona la carrera del jugador intervino en las negociaciones con el Mónaco de Francia para que el club pueda volver a fichar

Neymar fue un protagonista directo en los recientes fichajes del Santos (Reuters)
Neymar fue un protagonista directo en los recientes fichajes del Santos (Reuters)
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Santos quedó habilitado para incorporar jugadores después de cancelar una deuda con el AS Mónaco y avanza con una serie de refuerzos en la que Neymar tuvo participación directa. El caso más reciente fue el de Philippe Coutinho, quien ya entrenó con el plantel, mientras que el mediocampista Arthur Melo llegó con un contrato hasta el 31 de diciembre.

Coutinho se incorporó a los entrenamientos del conjunto paulista y participó de una charla del cuerpo técnicodurante la práctica antes de que se formalizara su arribo tras concretarse los pasos vinculados al reconocimiento médico.

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En los días previos, el entrenador Cuca había confirmado la integración del exjugador de Liverpool y Barcelona al grupo. “Hoy entrenó con nosotros y participó en la charla que grabamos en vídeo antes de los entrenamientos. Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo”, dijo en TV Globo, antes del partido ante Cruzeiro por el Campeonato Brasileño.

Coutinho, de 34 años, firmó hasta diciembre. El futbolista no juega desde febrero, cuando puso fin a su vínculo con Vasco da Gama luego de una etapa que estuvo marcada por cuestionamientos de la afición. Había regresado a Brasil en julio de 2024, primero cedido por Aston Villa y luego con un contrato por un año con el club de Río de Janeiro.

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La llegada del atacante refuerza una ofensiva que tiene a Neymar y a Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, entre sus referencias. El número 10 del Santos, que afronta una lesión muscular y tendría cerca de dos meses de baja, saludó públicamente a Coutinho a través de sus redes sociales. “Hermano, estamos muy felices de que estés aquí. Nuestro elenco y nuestra afición va a abrazarte para que seas feliz. Bienvenido al Santos”, expresó Neymar.

Un jugador viste la camiseta blanca del Santos FC frente a una pared con grafiti y el texto 'Bem-vindo Coutinho'
El Santos presentó al futbolista Coutinho como nuevo integrante de su plantel deportivo.

La participación del delantero en el mercado de pases no se limitó al mensaje de bienvenida. De acuerdo con EFE, el equipo de trabajo de Neymar tuvo incidencia en las conversaciones para acercar a Coutinho al Santos. El movimiento se produjo después de que el club resolviera el impedimento para registrar futbolistas que le había aplicado la FIFA. La sanción tenía origen en una deuda con el AS Mónaco vinculada al fichaje del mediocampista Jean Lucas, hoy en Bahía.

El portal brasileño GE informó que Santos pagó 12 millones de reales (2.3 millones de dólares) para levantar la prohibición, vigente desde principios de julio. La entidad anunció que contó con la asistencia de NR Sports, la empresa familiar que gestiona la carrera e imagen de Neymar.

El acuerdo contempló una contribución económica inmediata de NR Sports para cancelar el monto adeudado. A cambio, Santos y la compañía negociarán de forma conjunta espacios comerciales en la indumentaria que todavía no se encuentran vendidos, según el comunicado difundido por el club y citado por GE y Lance.

La regularización de la situación ante la FIFA permitió avanzar con Arthur Melo, otro exfutbolista de Barcelona. Según GE, su contratación había quedado acordada en los días previos, aunque el Santos aguardaba el pago de la sanción para formalizar la operación.

Arthur llegó desde Juventus, club con el que rescindió la semana pasada tras regresar de una cesión en Gremio. El acuerdo es por cuatro meses, hasta el 31 de diciembre, e incluye la posibilidad de prolongarlo durante un año más. El medio brasileño señaló que Arthur fue una sugerencia de Neymar a la directiva del Santos, un dato que refuerza la influencia del atacante en la conformación del plantel.

Un hombre sonriente con camiseta a rayas negras y blancas del equipo Santos hace el gesto del pulgar hacia arriba
Arthur fue presentado en Santos

La dirigencia también sumó al lateral Rodinei, al extremo Everton Cebolinha y al mediapunta Lima. Coutinho, Arthur y esos refuerzos integran una renovación que el club no podía concretar mientras estuvo vigente la sanción.

Según Lance, la deuda con Mónaco correspondía al último pago por Jean Lucas, quien había sido contratado en julio de 2023 por 6 millones de euros, divididos en tres cuotas. Santos abonó los primeros dos plazos, pero dejó pendiente el tercero, con vencimiento el 31 de enero de 2025.

El club intentó renegociar el monto, pero el Mónaco rechazó la propuesta. El caso llegó a la FIFA, que validó los intereses establecidos en el contrato. Santos apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque el recurso fue rechazado a principios de junio. Con el pago realizado y el impedimento ya levantado, Santos recuperó la posibilidad de registrar incorporaciones.

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