La pobreza extrema en El Salvador subió de 4.7% a más de 7% entre 2019 y 2025, según economista

La pobreza extrema en El Salvador aumentó entre 2019 y 2025, mientras la pobreza total se mantuvo estable, según Rafael Lemus en YSUCA. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La pobreza total se mantuvo estable entre 2019 y 2025, pero su composición cambió: la pobreza relativa disminuyó, mientras que la pobreza extrema creció, según afirmó el economista Rafael Lemus.

Lemus situó el aumento de la pobreza extrema en los hogares en un rango de cerca de 4.7 % a más de 7 %. Sostuvo que una parte de las familias que estaban en pobreza relativa habría pasado a una condición de mayores privaciones. “Muchos de los pobres relativos están migrando a una peor situación, que es pobreza extrema”, expresó.

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El economista definió la pobreza extrema como la situación de las familias que no reúnen ingresos suficientes para comprar los alimentos mínimos del mes. Situó esa referencia en USD 260 mensuales, de acuerdo con los datos oficiales a los que aludió. Aclaró que ese monto cubre únicamente una canasta alimentaria.

Lemus explicó, en Radio YSUCA, que una canasta de ese tipo incluye 11 productos urbanos y ocho rurales. Mencionó alimentos como arroz y frijoles para describir el consumo considerado dentro de esa medición. Según señaló, USD 260 no cubren transporte, comunicaciones, educación, salud, vivienda ni otros gastos familiares.

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Rafael Lemus afirmó que la pobreza extrema en los hogares subió de cerca de 4.7 % a más de 7 % por el paso de familias desde la pobreza relativa a mayores privaciones. (Cortesía: Freepik)

Según Lemus, los hogares en pobreza extrema enfrentan mayores obstáculos para mejorar sus ingresos porque pueden carecer de tierra, maquinaria, equipo, insumos u otros recursos productivos. Añadió que algunos organismos se han referido al riesgo alimentario en El Salvador. “Estamos creciendo en la peor pobreza”, afirmó.

La pobreza extrema creció en todos los departamentos

Lemus sostuvo que la pobreza extrema aumentó en todos los departamentos entre 2019 y 2025. Añadió que, en algunos territorios, el indicador llegó a duplicarse. Mencionó a Chalatenango, Cabañas y San Salvador entre los lugares donde identificó ese comportamiento.

En San Salvador, el economista señaló que la pobreza extrema pasó de cerca de 2 % a más de 4 %. Precisó que el departamento mantiene una incidencia menor frente a otros territorios, pero destacó que la proporción se duplicó durante el período que citó.

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Sobre Cabañas, Lemus afirmó que en 2019 se encontraba entre los departamentos con menor pobreza extrema. Según su exposición, para 2025 pasó a ocupar el primer lugar de esa clasificación. Durante el programa no detalló las cifras completas de todos los departamentos.

El entrevistado afirmó que el incremento de la pobreza extrema no se concentra en una sola zona del país, sino que se presenta en diversos territorios, incluidos departamentos que antes registraban menores niveles de esa condición.

La pobreza extrema identifica a los hogares que no alcanzan USD 260 mensuales para comprar la canasta alimentaria mínima en El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Lemus también afirmó que el empleo, las inversiones y el dinamismo económico se concentran principalmente en San Salvador y La Libertad. Según explicó, al observar otros departamentos se encuentran comunidades con menor actividad económica y mayores dificultades en las condiciones de vida de los hogares.

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El economista consideró que las inversiones no se han distribuido con una estrategia que permita llevar actividad productiva y oportunidades de ingreso a todo el territorio. “Ese crecimiento no solo es concentrado en pocas manos, sino también en dos departamentos”, expresó al referirse a San Salvador y La Libertad.

Según Lemus, la evaluación del crecimiento económico debe incorporar su alcance territorial. Planteó que los resultados no solo deben medirse por los indicadores generales, sino también por las oportunidades de empleo, inversión e ingresos en los departamentos con menor dinamismo.

El aumento de precios redujo el poder de compra

Para explicar los cambios en el poder adquisitivo de los hogares, Lemus comparó precios de productos de consumo cotidiano entre 2019 y 2026. Según dijo, en 2019 una moneda de USD 0,25 permitía comprar cuatro tortillas, mientras que ahora esa misma cantidad alcanza para dos tortillas.

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El economista también utilizó el precio de las pupusas como referencia. Afirmó que en 2019 se podían comprar tres pupusas por USD 1, mientras que actualmente una pupusa cuesta alrededor de USD 1. Agregó que las pupusas de especialidad pueden costar entre USD 1.25 y USD 1.50.

El aumento de precios redujo el poder de compra de los hogares, y el índice de alimentos acumuló un alza de 31 % desde mayo de 2019, según Lemus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lemus aclaró que esos ejemplos no sustituyen el índice general de inflación, que incluye alimentos, vestuario, transporte y otros rubros. Sin embargo, sostuvo que permiten observar de forma cotidiana cómo una familia con el mismo ingreso compra una menor cantidad de comida.

El entrevistado afirmó que el componente de alimentos acumuló un aumento de 31 % desde mayo de 2019. Según explicó, una familia que antes compraba determinada cantidad de bienes y servicios con USD 100 necesitaría ahora cerca de USD 131 para adquirir el mismo volumen.

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El economista indicó que, con USD 100, un hogar solo puede comprar el equivalente al 69 % de los productos y servicios que obtenía antes de ese incremento acumulado. “El índice de alimentos ha crecido 31 % acumulado”, afirmó durante la conversación en YSUCA.

Lemus señaló que el índice de inflación contiene distintos tipos de gasto, como alimentos, vestuario y transporte. Su explicación se concentró en el efecto de los precios de la comida sobre las familias que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los hogares necesitan USD 520 para superar la pobreza

Lemus explicó que los USD 260 mensuales mencionados como parámetro de pobreza extrema corresponden solamente a los ingresos requeridos para adquirir alimentos. Aclaró que un hogar con ese monto no tendría recursos suficientes para transporte, teléfono, educación, salud ni otras necesidades cotidianas.

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Rafael Lemus sostuvo que un hogar necesita alrededor de USD 520 al mes para superar la pobreza total y cubrir alimentos, transporte, salud y educación. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Para superar la pobreza total, el economista afirmó que una familia necesitaría recibir alrededor de USD 520 al mes. “Si un hogar al mes recibe menos de USD 520, está en el grupo de pobres”, sostuvo al explicar la diferencia entre la canasta alimentaria y el conjunto de gastos familiares.

Según Lemus, los hogares con ingresos inferiores a USD 260 mensuales se ubican en pobreza extrema porque no pueden cubrir ni siquiera la alimentación mínima. Añadió que una enfermedad o un gasto inesperado puede obligar a esas familias a reducir otras necesidades, ya que sus recursos se concentran en la comida.

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El economista describió algunas decisiones que, según dijo, toman las familias cuando sus ingresos no alcanzan para mantener sus compras habituales. Mencionó hogares que adquieren menos carne, menos pollo o cantidades más pequeñas de productos que antes compraban con mayor frecuencia.

Lemus también aludió a familias que recurren a macarrones u otras comidas de menor costo para completar la alimentación del día. Señaló que esos ajustes aparecen en testimonios de personas entrevistadas en mercados sobre las restricciones de sus presupuestos.

San Salvador duplicó su pobreza extrema de cerca de 2 % a más de 4 %, aunque concentra junto con La Libertad el empleo, la inversión y la actividad económica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El entrevistado mencionó la sopa de frijoles, el casamiento y los frijoles fritos como preparaciones que permiten aprovechar los ingredientes durante varios tiempos de comida. Según explicó, estas alternativas forman parte de la administración doméstica de los recursos disponibles cuando el dinero no alcanza.

“Todo ese malabarismo de la mamá para lograr salvar la categoría del mes y dar alimentos (...) es una lucha de que alcance”, expresó Lemus. El economista presentó esas prácticas como parte de los esfuerzos cotidianos de los hogares para sostener la alimentación durante el mes.