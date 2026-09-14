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El emotivo mensaje de Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel: “Se me cura todo con tus abrazos”

La periodista compartió una serie de fotos junto al futbolista y le dedicó un texto sobre el lugar que ocupa en su vida

Autofotografía de un hombre con camiseta marrón y una mujer con blusa negra frente a las puertas de un ascensor
La periodista Morena Beltrán y el futbolista Lucas Blondel se toman una autofotografía frente a las puertas de un ascensor.
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Morena Beltrán celebró a Lucas Blondel con una publicación en Instagram que reunió fotos de la pareja y un texto dedicado al futbolista en el día de su cumpleaños. La periodista eligió una sucesión de frases breves para describir cómo vive el vínculo con su compañero.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes de vacaciones, escenas en el agua, autorretratos y momentos compartidos en su hogar, recientemente adquirido en la localidad de Open Door. La publicación también recibió respuestas de seguidores que enviaron saludos a Blondel y comentarios sobre la relación.

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La dedicatoria de Morena fue un saludo de cumpleaños construido a partir de expresiones de afecto y cercanía. La periodista describió la alegría que le provoca su pareja, mencionó sus abrazos y cerró el texto con un “te amo” y el deseo de que tenga un feliz cumpleaños.

Un hombre y una mujer con gafas de sol sonríen mientras posan abrazados en la arena de una playa
La periodista Morena Beltrán comparte una fotografía junto al futbolista Lucas Blondel durante un día de playa.

Beltrán organizó su mensaje como una lista de reacciones personales. “Se me agranda la sonrisa”, escribió al comienzo, antes de mencionar que se le “infla el pecho” y que se le “cae la baba” al hablar de su pareja.

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La periodista también relacionó los abrazos de Blondel con una sensación de alivio. “Se me cura todo con tus abrazos”, expresó en una de las líneas de la publicación, que mantuvo un tono íntimo y afectuoso.

Luego sumó otras dos imágenes para explicar lo que siente: dijo que se le “estruja el corazón” y que se le “ilumina la vida”. Las frases estuvieron separadas en renglones, con una disposición similar a la de un poema breve.

Fotografía en blanco y negro de un hombre y una mujer con gafas de sol y traje de baño abrazados en un entorno natural
La periodista Morena Beltrán posa junto al futbolista Lucas Blondel en un espacio al aire libre durante la celebración de su cumpleaños.

El cierre incluyó una declaración directa: “Te amo, amor de mi alma”. Después deseó un feliz cumpleaños para el futbolista y añadió: “Siempre acá, presentes”, junto a un corazón y un destello.

La dedicatoria estuvo acompañada por una serie de postales de la pareja durante jornadas de descanso. Varias imágenes los muestran en una playa, con el mar, la arena, sombrillas y otras personas de fondo.

En una de las fotos, Blondel aparece sin remera y con anteojos de sol, mientras Beltrán se ubica delante de él. Ambos miran hacia la cámara y hacen un gesto con las manos cerca del rostro de la periodista.

Una mujer con gafas se inclina hacia un hombre sentado a una mesa de comedor para darle un beso, con un perro dorado en primer plano
La periodista Morena Beltrán se acerca para besar al futbolista Lucas Blondel junto a una mesa servida y acompañados por su perro.

Otra imagen muestra a la pareja dentro del agua. Los dos aparecen sonrientes y con parte del cuerpo sumergido, mientras Beltrán apoya su brazo cerca de Morena para la foto.

También hay autorretratos tomados sobre la arena e incluso entre las postales compartidas aparece una fotografía de la mano de ella elevada frente a un cielo despejado. La imagen concentra la atención en el anillo.

Una mujer sostiene una copa de vino en primer plano mientras un hombre sentado en un sofá sostiene un teléfono móvil junto a ella
La periodista Morena Beltrán se toma una fotografía junto al futbolista Lucas Blondel en la sala de una casa.

La imagen se diferencia del resto de la secuencia porque no muestra los rostros de la pareja ni un entorno reconocible. El encuadre quedó centrado en la mano y el anillo, con el cielo azul como único fondo.

La serie también incorporó imágenes alejadas de la playa. En una de ellas, la pareja se toma una selfie en el interior de un ascensor. Los dos miran hacia la cámara y aparecen muy cerca dentro del encuadre.

Un hombre con gorra beige y una mujer de cabello rubio con los ojos cerrados reposan en una silla de playa junto a grandes edificios
La periodista Morena Beltrán y el futbolista Lucas Blondel descansan en reposeras frente al mar con edificios de fondo.

“Ayer Lucas se autorregaló un buen partido y una asistencia perfecta”, escribió una persona entre los comentarios. El mismo mensaje agregó que ambos eran “lindos pibes” y “muy buenos profesionales”.

Tras la publicación, las respuestas comenzaron a acumularse con deseos de felicidad para la pareja y saludos por el cumpleaños. Varios comentarios destacaron las fotos que eligió Morena para acompañar la dedicatoria.

Mano alzada hacia un cielo azul con nubes dispersas que lleva un anillo con piedras brillantes en el dedo anular
La periodista Morena Beltrán luce un anillo de compromiso en su mano alzada contra el cielo azul

“Son preciosos. Feliz cumple al don”, escribió una seguidora. Otro usuario le dejó un mensaje al futbolista: “Luquitas, vos ya ganaste por goleada”. También hubo referencias al vínculo entre ambos. “Qué bella pareja”, expresó otra persona, que sumó un saludo para Blondel y se identificó como hincha de Tigre.

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