Los desgarradores testimonios de la familia y amigos del ex Puma Federico Martín Aramburu en el juicio por su crimen: “La vida no es la misma”

Federico Martín Aramburu fue asesinado el 19 d marzo de 2022 (Photo by Thibault SOUNY / AFP)

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El ex Puma Federico Martín Aramburu fue recordado ante la Corte de lo Penal de París este lunes durante la sexta jornada del juicio que juzga el asesinato del ex jugador el 19 de marzo de 2022. Familiares, amigos y antiguos compañeros describieron a un hombre que rechazaba los conflictos y cuya muerte dejó consecuencias psicológicas en el entorno más íntimo.

La audiencia estuvo dedicada a reconstruir la personalidad de la víctima, que tenía 42 años cuando murió. Una investigadora relató los testimonios reunidos sobre Aramburu: lo definieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, una persona que procuraba calmar las situaciones violentas en lugar de agravarlas.

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El impacto alcanzó a su esposa María y a sus tres hijos. La mujer explicó que recibe atención psicológica desde los hechos y que, al conocer la muerte de su marido, sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia e incapacidad para alimentarse con normalidad durante meses, según detalles que recabó el diario deportivo L’Équipe.

Cecilia Aramburu, madre de Federico, compareció como parte civil y relató cómo su esposo le comunicó la muerte de su hijo. Esa mañana, él recibió una llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con Federico y comprendió que algo grave había sucedido; luego contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento. “Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, expresó.

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Su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de su nieta, que estaba en la casa. Cecilia creyó inicialmente que él tenía una noticia agradable por la expresión que vio en su rostro, hasta que ambos salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle. “Recibió una llamada de un amigo que quería saber qué pasaba con Federico. Allí comprendió que algo grave había ocurrido… Así que llamó a María, quien le dijo que Fede había muerto”, relató la mamá de Aramburu.

Con la voz quebrada, sostuvo que el crimen pudo haberse evitado y afirmó que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon su declaración con la cabeza baja, algo que también remarcó la cadena de TV francesa BFM.

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Maria Aramburu, la esposa del ex Puma, y su amigo Shaun Hegarty, uno de los implicados en el tiroteo que terminó con la muerte del ex jugador (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

La madre expresó ante el tribunal que espera que los imputados comprendan el alcance de lo ocurrido antes de poder volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, dijo, y agregó que, mientras no lo entiendan, representan una amenaza para otras personas. “El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, dijo en otro tramo de su declaración ante el tribunal.

Thomas Lievremont, antiguo capitán de Biarritz y amigo de Aramburu desde que compartieron equipo a partir de 2004, también intervino como parte civil. Comparó el duelo por su amigo con las muertes de su padre y de su hermano, ambos tras enfermedades prolongadas, y aseguró que el paso del tiempo no alivió esa ausencia.

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“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”.

El ex jugador dijo que la noche del 19 de marzo de 2022 cambió su vida y que todavía no comprende por qué murió Aramburu. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, relató el amigo del ex Puma. Tras su declaración, Hugues Vigier, abogado de Romain Bouvier, uno de los acusados, se acercó para decirle que había honrado la memoria de su amigo y de su familia.

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Otro de los que se hizo presente en el estrado fue una gloria de Los Pumas. Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano de Aramburu, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador recordó a un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal”, y aseguró que no lo vio perder el control ni una sola vez durante las numerosas noches que compartieron.

Quesada se refirió también a las imágenes de la noche del homicidio que conoció a través de los medios. Aunque aclaró que no estuvo presente, interpretó que el gesto de Aramburu de tirar de la capucha de Loïck Le Priol fue una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato hacia su amigo Shaun Hegarty en una mesa vecina.

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Gonzalo Quesada declaró en el juicio (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

“Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, dijo Quesada, que tuvo que hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata del Biarritz Olympique recordó que conoció al argentino cuando se incorporó al club y que su complexión física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se transformó en amistad a partir de una afición compartida por el vino.

El profesional relató un episodio ocurrido durante una visita a una ganadería de toros en la Camarga. Un animal escapó y se lanzó contra él; mientras los demás no reaccionaban, Aramburu intervino para impedir que sufriera daños graves.

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Otra persona que conoció a Aramburu también habló de su personalidad, a pedido del juez del tribunal. Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty buscaban continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para su futuro fuera del deporte. Describió al argentino como un alumno aplicado, agradecido con quienes le facilitaban los apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

La reconstrucción de su entorno personal incluyó una idea repetida por quienes lo conocieron: evitaba las discusiones y aportaba tranquilidad a los demás. Uno de los testimonios recogidos durante la investigación de personalidad lo resumió así: “No existe un Fede malo”, sostuvieron según los relatos recogidos durante una nueva jornada del juicio.

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La investigación sostiene que los acusados localizaron al argentino y a su amigo Shaun Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto tras la pelea que se inició en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento empezó cuando Loïk Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty, amigo del ex Puma. Aramburu reaccionó tirándole de la capucha y se produjo una pelea en la que, de acuerdo con varios testigos, los dos rugbiers llevaron la ventaja.

La secuencia de los disparos fue uno de los puntos centrales. El director de la investigación precisó que se efectuaron seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles fueron disparados en apenas cuatro segundos.

Los testigos interrogados poco después del crimen describieron una escena coincidente: vieron a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, relató que el cuerpo de Aramburu estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar. Las heridas permitieron establecer la violencia del ataque. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro en la espalda, incluido uno en la columna vertebral.

Aramburu había cenado esa noche con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, antiguos compañeros de la selección argentina. Al día siguiente planeaba asistir con otras personas al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones, en el Stade de France.

El ex Puma disputó 22 partidos con Argentina y anotó ocho tries. Uno de los más recordados fue el que consiguió ante Francia en el encuentro por el tercer puesto del Mundial de 2007. Tras su retiro se radicó en Biarritz, club con el que fue bicampeón del rugby francés. También jugó en USA Perpignan entre 2006 y 2008, US Dax entre 2008 y 2010 y Glasgow Warriors de Escocia entre 2010 y 2012.