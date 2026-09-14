La aerolínea Iberojet inaugura los vuelos directos entre Madrid, El Salvador y Barcelona

Iberojet inauguró vuelos directos entre Madrid, El Salvador y Barcelona el 14 de septiembre de 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Salvador inauguró vuelos directos entre Madrid, El Salvador y Barcelona el 14 de septiembre de 2026, con la llegada del avión de Iberojet al Aeropuerto Internacional de El Salvador y la posterior salida hacia la ciudad catalana. La operación incorpora por primera vez a Barcelona como destino sin escalas desde el país centroamericano y amplía la conexión aérea con Europa.

La aerolínea comenzará con dos frecuencias semanales, una oferta que busca facilitar los viajes de salvadoreños, miembros de la diáspora y visitantes europeos. El primer vuelo procedente de Madrid transportó cerca de 180 pasajeros, mientras que el servicio con destino a Barcelona partió con 351 pasajeros.

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El crecimiento del turismo acompaña la nueva conexión. El Salvador recibió más de 4.1 millones de visitantes internacionales durante 2025 y, entre enero y agosto de 2026, registró 3.2 millones de llegadas, con ingresos de USD 2,880 millones en divisas, un 12% superiores a los del mismo período del año anterior.

La ampliación de frecuencias entre El Salvador y España

La posibilidad de sumar las rutas de Iberojet surgió tras la actualización, el 12 de noviembre de 2025, del marco aéreo bilateral vigente desde 1997. El acuerdo elevó de siete a 14 las frecuencias semanales permitidas para cada país.

La nueva ruta de Iberojet incorporó por primera vez a Barcelona como destino sin escalas desde El Salvador. (Infobae / Henry Heredia)

La autorización exigió una revisión técnica, regulatoria, legal, operacional y de seguridad. La Autoridad de Aviación Civil otorgó a Iberojet, en agosto de 2026, el Permiso de Operador Aéreo Extranjero y las especificaciones necesarias para comenzar sus servicios.

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El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, señaló que las instituciones trabajaron durante un año con la compañía para concretar la llegada de la ruta desde Madrid y el primer enlace directo hacia Barcelona. “Ahora ya tenemos un punto de conexión, bueno, dos puntos, más bien, Madrid y Barcelona”, afirmó.

El trayecto desde Madrid demandó 10 horas a bordo de un Airbus A350. Desde El Salvador hacia Europa, el tiempo estimado es de entre ocho horas y media y nueve horas, debido al viento a favor, explicó Anliker.

La llegada y salida sin escalas reducen la necesidad de conexiones en otros aeropuertos para los pasajeros que viajen entre El Salvador y España. El titular de CEPA sostuvo que la apertura a aerolíneas que cumplan los requisitos operacionales puede impulsar la competencia entre compañías, con efectos sobre las tarifas y los servicios.

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La infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Salvador también atraviesa proyectos de ampliación de capacidad ante el aumento de pasajeros, aerolíneas y operaciones internacionales. CEPA desarrolla esas obras como parte de la estrategia gubernamental para atraer nuevas compañías y destinos.

El mercado europeo y la llegada de más visitantes

España figura entre los principales mercados europeos para el turismo salvadoreño. La ministra de Turismo, Morena Valdez, indicó que el país recibió 25,000 visitantes españoles durante 2025 y que, entre enero y agosto de 2026, ya habían llegado más de 16,000.

La funcionaria afirmó que los turistas europeos suelen permanecer más tiempo en el país, lo que incrementa el gasto en hoteles, restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y otros servicios vinculados a la actividad. También destacó el trabajo conjunto con instituciones públicas, embajadas, agencias de viaje y empresas privadas para promover al país en España, Portugal y otros mercados europeos.

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El primer vuelo de Iberojet desde Madrid llegó con cerca de 180 pasajeros y el servicio hacia Barcelona salió con 351 pasajeros. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El director adjunto de Iberojet, Mario Domínguez, aseguró que la compañía trabajó durante más de un año y medio con el Ministerio de Turismo para desarrollar una oferta destinada a viajeros españoles, portugueses y europeos. El grupo Ávoris, al que pertenece la aerolínea, opera en España y Portugal.

“El vuelo que venía a un 50% y que debe ir prácticamente lleno, venían no solo personas y turistas, también traíamos un contingente de agentes de viaje y periodistas del sector turismo”, dijo Domínguez. La empresa también trabaja con turoperadores y agencias locales para llevar pasajeros salvadoreños a Madrid, Barcelona y otros destinos europeos.

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