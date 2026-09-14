Cuánto cobran los empleados bancarios tras el nuevo aumento paritario

El acuerdo con las cámaras empresariales del sistema financiero aplica la suba sobre remuneraciones brutas y sobre conceptos remunerativos, no remunerativos y adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Bancaria informó que acordó una actualización salarial del 1,7% para agosto de 2026, en línea con la inflación de ese mes. Con esta mejora, los trabajadores del sector acumulan un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses del año, calculado sobre los salarios vigentes en diciembre de 2025.

El entendimiento fue alcanzado con las cámaras empresariales del sistema financiero y contempla la aplicación del aumento sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. La actualización incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, además de adicionales convencionales y no convencionales.

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El salario inicial llegó a $2.577.474,74 con la participación en ganancias

La nueva escala fija un salario inicial conformado de $2.505.061,24. A esa cifra se incorpora una suma de $72.413,50 correspondiente a la participación en ganancias, identificada en la grilla como ROE, por lo que el ingreso inicial total asciende a $2.577.474,74.

La planilla salarial difundida para agosto distingue entre el básico y el salario conformado. Para la categoría inicial de la rama administrativa, el básico se ubicó en $1.642.764,63, mientras que el conformado quedó en $2.505.061,24 antes de sumar la participación en ganancias.

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De esta manera, el ingreso de referencia para un trabajador que recién se incorpora al sector supera los $2,5 millones. El monto final depende de los conceptos que correspondan a cada empleado, como antigüedad, función, zona de trabajo, títulos educativos y otros adicionales previstos en el convenio.

La suba alcanza a los adicionales previstos en el convenio

Entre los adicionales actualizados figura el de función de cajero, que en agosto quedó en $163.963,06. La compensación por falla de caja se estableció en $287.355,05, mientras que el adicional por falla de caja en moneda extranjera alcanzó los $82.261,33.

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La actualización salarial alcanzó adicionales del convenio como cajero, falla de caja, títulos educativos y zona patagónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se modificaron las sumas por formación. El adicional por título secundario fue fijado en $27.979,69; el de título terciario, en $65.069,99; y el de título universitario, en $97.604,47.

Los trabajadores que prestan tareas en las zonas alcanzadas por el adicional patagónico percibirán montos diferenciales. Para La Pampa, la suma es de $455.489,91. En el caso del partido bonaerense de Patagones, Río Negro y Neuquén, llega a $498.870,24. Para Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur, asciende a $585.630,91.

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La escala también contempla $416.341,95 por guardería. A su vez, los mayores gastos de conectividad quedaron en $2.890 diarios, $26.011 para quienes trabajen más de cuatro días y $63.571 mensuales durante junio, julio y agosto.

El bono por el Día del Bancario tendrá un mínimo de $2.233.175,44

El acuerdo impacta además en el bono que los empleados bancarios cobran cada noviembre por el Día del Bancario. Para la categoría inicial, el monto mínimo quedó en $2.233.175,44, compuesto por una suma fija de $1.973.675,85 y un importe adicional vinculado al coeficiente de cada categoría.

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La Asociación Bancaria indicó que esa cifra será corregida si se producen nuevas actualizaciones salariales. En su comunicado, el sindicato sostuvo que el esquema busca que los trabajadores “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Los básicos parten de $1,64 millones y superan los $7,2 millones en los cargos superiores

En la rama administrativa, el salario básico de la categoría inicial quedó en $1.642.764,63. Con el salario conformado, el monto asciende a $2.505.061,24, cifra a la que se agrega la participación en ganancias para alcanzar el ingreso total inicial de $2.577.474,74.

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La antigüedad también modifica la escala. Un empleado administrativo con diez años de servicio percibe un básico de $1.989.990,36, mientras que en maestranza el básico para un trabajador con 20 años de antigüedad se ubica en $2.181.619,07.

Entre los puestos de supervisión, un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza tiene un básico de $2.255.322,41. En maestranza, el capataz general alcanza los $3.478.797,97.

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En los niveles jerárquicos más altos de la rama administrativa, un jefe de departamento de primera categoría cobra un básico de $5.454.047,67. La escala llega a $7.208.187,32 para el subgerente departamental de primera categoría.