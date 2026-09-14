“Su mejor actuación en la F1”: las repercusiones en los medios del mundo tras el resultado de Franco Colapinto en el GP de España

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Franco Colapinto consumó uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1 al quedar séptimo en el Gran Premio de España. El argentino se mostró con un notable rendimiento desde los entrenamientos del viernes y, con una magnífica clasificación, superó constantemente a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 12°. Su brillante actuación fue elogiada por medios especializados: lo eligieron de forma unánime como uno de los “ganadores” y el portal The Race lo ubicó como el segundo mejor piloto de la actividad en el Madring en su ranking tradicional.

El medio británico, de la mano del periodista Edd Straw —que suele generar controversia—, clasifica el rendimiento de los corredores a lo largo de todo el fin de semana. En este contexto, posicionó a Colapinto como el segundo mejor en España, únicamente por debajo de Lando Norris (3°). “Probablemente su mejor actuación de fin de semana completo en la F1”, fue el veredicto sobre la actuación del argentino.

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Uno de los “pros” que destacó del rendimiento del argentino se centró en la impresionante salvada a 255 km/h en La Monumental. “Se recuperó de un momento alarmante en La Monumental en su primera tanda de Q2 para hacer una vuelta magnífica en su última tanda para liderar la zona media y llegar a la Q3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly”, explicó.

La clasificación de Colapinto en el ranking de The Race

A su vez, puntualizó en su notable nivel en la carrera, donde maximizó el resultado con su Alpine: “Logró la mejor posición de clasificación posible para un Alpine al derrotar a Arvid Lindblad en la Q3. Hizo una carrera sólida para liderar el grupo de la zona media y superó las expectativas por un puesto al contener a Oscar Piastri”.

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Los únicos puntos negativos que detectaron en el joven de 23 años fue que no completó una vuelta perfecta en la Q3 de la qualy y su imposibilidad de sobrepasar al Audi. “Si hubiera podido adelantar a Gabriel Bortoleto, Liam Lawson habría sido superable, pero dada la dificultad para adelantar, esto no representa un gran inconveniente”, remarcó.

Franco Colapinto completó uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1 en el debut del Madring

Motorsport, en su artículo de “ganadores y perdedores” del GP de España, se deshizo en elogios con el argentino. “Da la sensación de que, desde que el argentino supo que iba a seguir en 2027, ha subido otra marcha. ¿Se ha convertido en un mejor piloto? Quizá. ¿En uno más seguro y confiado? Sin duda", recitó el periodista Filip Cleeren.

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Al mismo tiempo, puntualizó en sus destellos en la clasificación del sábado: “Su enorme salvada en la temible peraltada de La Monumental en la clasificación casi merecía una entrada por sí sola, y firmó una de sus mejores vueltas de clasificación para meterse en la Q3. En una pista de seguir al líder, eso se convirtió con relativa facilidad en puntos con un séptimo puesto, aunque mostró una sólida gestión de neumáticos para llegar hasta ahí”.

El portal francés AUTOhebdo destacó que Colapinto “no cometió ningún error durante las 57 vueltas de la carrera, y este éxito se extendió a todo el fin de semana”. Mat Coch, periodista del medio PlanetF1, calificó la actuación del argentino como “uno de sus mejores fines de semana de la temporada” y le puso una puntuación de 9/10. “Tras una excelente vuelta en la Q3 el sábado, lo confirmó con una carrera disciplinada y sacó prácticamente todo el potencial del Alpine”, aseguró.

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Franco Colapinto logró superar a Pierre Gasly a lo largo del fin de semana en el Madring (REUTERS/Jakub Porzycki)

El medio citado también realizó un paralelismo entre el desempeño de Franco y los de Fernando Alonso y Carlos Sainz, quienes sufrieron un toque entre sí y el Williams terminó con un DNF. “En un día en que las carreras de los pilotos españoles se desmoronaron, particularmente tras el contacto, Franco Colapinto le dio al público latino un motivo para celebrar, ya que el piloto argentino logró uno de sus resultados más impresionantes de la temporada”, argumentó Thomas Maher.

En esta misma línea, remarcó: “Tras la actuación en Monza, Colapinto se mostró muy emocionado al darse cuenta de que su error inmediatamente después de ser adelantado por Verstappen y se recuperó magníficamente en Madrid. Tras haber superado a Pierre Gasly en toda la prueba, Colapinto se mostró orgulloso de haber sacado el máximo partido al coche y, en particular, a su rendimiento en la clasificación. Su transformación para convertirse en una pieza clave en el centro del campo está casi completa”.

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El propio Colapinto calificó su actuación en el Madring como “probablemente el mejor fin de semana de carrera en términos de ejecución este año”. Su séptimo puesto le permitió sumar seis puntos y se asentó en la 12° posición del Campeonato de Pilotos con 27 unidades. “Mega trabajo todo el fin de semana de Franco Colapinto y Alpine F1 Team para cerrar la brecha en los Constructores. Fue nuestra prioridad y eso lo hicimos”, fue el elogio de Flavio Briatore para el argentino.