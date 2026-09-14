Guatemala

Diputado de oposición acusa al Presidente Bernardo Arévalo y denuncia amenazas: el pulso por el tope a combustibles, la cadena nacional y la crisis en Guatemala

La advertencia del legislador de Sololá, que atribuye al mandatario cualquier daño contra su familia tras cuestionar la estrategia oficial, revela cómo la disputa por el alza de los energéticos puede trasladarse al terreno personal

La disputa entre Allan Rodríguez y Bernardo Arévalo se agravó después de la cadena nacional sobre la ley de precios tope para diésel y gasolinas.
Allan Rodríguez responsabilizó a Bernardo Arévalo por cualquier hecho que afecte su seguridad tras denunciar amenazas por su postura sobre los combustibles. (Captura de video)
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El diputado Allan Rodríguez responsabilizó al presidente Bernardo Arévalo por cualquier hecho que afecte su seguridad o la de su familia, luego de afirmar que recibió amenazas tras cuestionar la respuesta oficial al alza de los combustibles y al mecanismo de precios tope aprobado por el Congreso.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador por Sololá sostuvo que el presidente evitó mencionarlo por su nombre durante una cadena nacional, aunque interpretó que las críticas por haber retrasado la vigencia de la norma estaban dirigidas a él. “Usted es el único responsable de esta crisis”, expresó Rodríguez.

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La disputa se produjo después del mensaje emitido por Arévalo el domingo 13 de septiembre, cuando el mandatario defendió la ley que fija valores máximos para el diésel y las gasolinas. El presidente afirmó que una oposición presentada por un diputado deberá ser conocida por el Pleno del Congreso antes de que la medida entre en vigor.

El diputado Allan Rodríguez presentó a la presidencia del Congreso varias objeciones contra la ley que pone precios tope a los combustibles en Guatemala. (TN23)

La norma, según explicó el Gobierno, estableció un tope de Q39 (USD 5,06) para el diésel y la gasolina regular, mientras que la gasolina superior quedó en Q41 (USD 5,32). El Ejecutivo indicó que dispone de recursos para aplicar el mecanismo y que prepara un fondo de compensación con el Congreso.

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Allan Rodríguez rechazó el subsidio y pidió eliminar impuestos

Rodríguez respondió que los guatemaltecos no buscan un subsidio, sino la eliminación de los impuestos que inciden sobre los combustibles. A su juicio, esas cargas elevan no solo el precio en las estaciones de servicio, sino también el costo de la canasta básica.

El diputado cuestionó que la recaudación vinculada a esos impuestos no se hubiera destinado al mantenimiento de las carreteras. En su intervención, afirmó que la población enfrenta el deterioro de la red vial en distintas zonas del país.

El legislador también recordó que, durante su campaña, Arévalo cuestionó los subsidios y los vinculó con prácticas de corrupción entre el Ejecutivo y los importadores de combustibles. Rodríguez afirmó que el mandatario cambió su postura después de asumir la Presidencia.

Los guatemaltecos no quieren subsidio, quieren que se eliminen los impuestos”, manifestó el diputado. Además, sostuvo que la demanda responde a una exigencia ciudadana y no a un planteamiento personal.

El diputado del partido de oposición Vamos, Allan Rodríguez, publicó un video en el que cuestiona al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo y lo responsabiliza de cualquier cosa que pueda ocurrirle.

Rodríguez rechazó que su postura constituya una afrenta política contra el Gobierno. Según declaró, su actuación se ajusta a las facultades que le otorga la Constitución como integrante del Congreso de la República.

El diputado acusó al Ejecutivo de buscar una nueva ampliación presupuestaria para financiar la medida. También criticó que, según su versión, la propuesta incluyera la compra de vehículos, equipo y la contratación de personal.

Arévalo vinculó los bloqueos con intereses políticos y criminales

El presidente atribuyó el aumento de los combustibles a una crisis energética internacional relacionada con el conflicto en Oriente Medio. Según indicó, la suba del petróleo impactó en los precios de numerosos países y afectó la economía cotidiana de los hogares guatemaltecos.

Arévalo denunció una presunta coordinación entre actores políticos, organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico para impulsar bloqueos de rutas. El mandatario afirmó que esas acciones buscan desestabilizar Guatemala y anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público.

El presidente diferenció las manifestaciones pacíficas de los cortes de carreteras y de los episodios violentos. En ese sentido, señaló que los bloqueos pretendían “sembrar el caos y el desorden”.

La jornada más crítica de los bloqueos en Guatemala ocurrió el 1 de septiembre, con 24 cierres simultáneos y un desalojo con fuerzas especiales y bombas lacrimógenas.
Tres semanas de bloqueos y manifestaciones en Guatemala debido al incremento en los precios de los combustibles. (Redes sociales)

Durante su mensaje, Arévalo mencionó hechos en Río Hondo, Zacapa, donde aseguró que políticos locales habrían coordinado acciones con personas vinculadas al narcotráfico y habrían pagado a participantes de los bloqueos.

El mandatario también aludió a situaciones registradas en Cuyotenango y Villa Nueva. Según su versión, en esos lugares confluyeron dirigentes políticos, pandilleros y grupos criminales, aunque no presentó públicamente pruebas ni identificó a los supuestos responsables.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció una presunta colusión entre narcotráfico, actores políticos y grupos criminales para promover bloqueos de rutas en Guatemala. Arévalo atribuyó la suba del petróleo a una crisis energética internacional vinculada al conflicto en Oriente Medio. Arévalo señaló que en Río Hondo, Zacapa, políticos locales habrían coordinado bloqueos con actores vinculados al narcotráfico.

La Policía Nacional Civil recibió la instrucción de garantizar el orden y la libre circulación con apoyo del Ejército de Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas, a la vez, deberá facilitar el restablecimiento del transporte de combustibles hacia las estaciones de servicio.

Quién es Allan Rodríguez, el diputado que cuestionó a Arévalo

Allan Estuardo Rodríguez Reyes es diputado por el distrito de Sololá y miembro del partido VAMOS. Presidió el Congreso de la República durante dos períodos consecutivos, entre 2020 y 2022.

Su trayectoria política ha estado rodeada de señalamientos sobre negociaciones para influir en decisiones estatales. También fue cuestionado por su participación en alianzas legislativas señaladas por distintos sectores sociales como mecanismos que favorecieron la impunidad.

Allan Rodríguez sostuvo que su bancada detectó cuatro objeciones jurídicas, incluida una presunta vulneración del artículo 109 y contradicciones en el decreto.
El diputado de oposición, Allan Rodríguez objetó la ley que congela los precios de los combustibles en Guatemala y frenó su entrada en vigencia. (Congreso de Guatemala)

En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Magnitsky Global. De acuerdo con el informe citado, Rodríguez habría utilizado su posición en el Legislativo para otorgar subvenciones y alcanzar acuerdos a cambio de sobornos financieros.

El documento también señaló presiones y ofrecimientos a otros congresistas para asegurar votos en proyectos relevantes, entre ellos iniciativas relacionadas con estados de emergencia nacional. Además, autoridades indígenas y organizaciones sociales de Sololá presentaron denuncias penales en su contra por presuntas anomalías dentro del Congreso.

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