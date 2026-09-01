Apple inicia nueva era con la salida de Tim Cook como CEO: qué lanzamientos vendrían en septiembre 2026

Cook pasa a la presidencia ejecutiva de la junta y conserva un rol estratégico, pero la operación queda en manos de Ternus, que llega desde hardware y tendrá que marcar tono corporativo y prioridades tecnológicas en una presentación de máxima exposición - EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

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Apple inicia una nueva etapa corporativa tras la salida de Tim Cook como CEO este 1 de septiembre de 2026, apenas ocho días antes de su tradicional evento de septiembre en Cupertino.

John Ternus, hasta ahora responsable de ingeniería de hardware, asume la dirección ejecutiva en una presentación que podría incluir nuevos iPhone, relojes inteligentes, audífonos y el esperado primer teléfono plegable de la compañía.

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El cambio importa porque el evento del 9 de septiembre será la primera gran prueba pública para Ternus al frente de Apple. La compañía confirmó que la presentación comenzará a las 10:00 a. m., hora del Pacífico, en el Steve Jobs Theater de Apple Park, bajo el lema “Surprise and Shine”. El evento podrá seguirse por internet desde la página de Apple, YouTube y la aplicación Apple TV.

La compañía ya fijó horario y plataformas para seguir la keynote, mientras la expectativa se concentra en nuevos teléfonos, relojes y audífonos, y en señales sobre la estrategia ante la carrera por inteligencia artificial y formatos móviles flexibles - REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

El iPhone plegable concentra los rumores previos al evento

La mayor expectativa gira alrededor del supuesto primer móvil plegable de Apple, conocido en filtraciones como iPhone Ultra. La empresa no confirmó el nombre ni las especificaciones, pero informes de la industria apuntan a un dispositivo con formato de libro, pantalla exterior de 5,5 pulgadas y panel interno OLED de 7,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

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Otro punto bajo atención es el pliegue de la pantalla. Apple habría dedicado años al desarrollo de una bisagra y un panel flexible con una marca menos visible que la de otros modelos del mercado. Los rumores también indican que la primera generación tendría colores negro y blanco.

El teléfono integraría el chip A20 Pro, fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros, además de 12 GB de memoria RAM. Estas características buscarían reforzar las funciones de Apple Intelligence y una futura versión más avanzada de Siri.

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El 9 de septiembre será el primer gran examen de Ternus al frente de Apple, iPhone y wearables en la mira

La batería estaría dividida en dos celdas y tendría una capacidad cercana a 5.000 mAh. En cámaras, se habla de dos sensores traseros de 48 megapíxeles. El sistema de desbloqueo podría volver a Touch ID en un botón lateral, ante la dificultad de incorporar Face ID en un diseño con dos pantallas.

El precio y el lanzamiento podrían limitar el acceso inicial

El supuesto iPhone Ultra tendría un precio cercano a 2.200 euros, unos 2.380 dólares, según las estimaciones difundidas antes del evento. La producción inicial oscilaría entre 7 y 10 millones de unidades, una cifra menor a la de los modelos convencionales de iPhone.

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La estrategia de distribución podría comenzar en Estados Unidos y extenderse a otros mercados de forma gradual. Apple aplicó un esquema similar con Apple Vision Pro, que llegó primero al mercado estadounidense antes de su expansión internacional.

iPhone 18 Pro, Apple Watch y Siri AI también estarían en agenda

La presentación también podría incluir los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, con el A20 Pro, mejoras fotográficas y una Dynamic Island más pequeña. El modelo estándar de iPhone 18 podría llegar en 2027, según los reportes previos.

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Tim Cook deja la dirección de Apple y John Ternus asume como CEO desde el 1 de septiembre de 2026 - APPLE

También se esperan nuevos Apple Watch, entre ellos una actualización de Series y Ultra, junto con posibles novedades para AirPods y el hogar conectado. Apple no confirmó ninguno de estos productos.

John Ternus tendrá su primer escaparate como CEO

Tim Cook deja la gestión cotidiana de Apple después de 15 años en el cargo. Su nuevo puesto será el de presidente ejecutivo de la junta directiva, desde donde mantendrá responsabilidades estratégicas y participación en asuntos institucionales, incluidos los vínculos con gobiernos.

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Cook sucedió a Steve Jobs en agosto de 2011, en un momento de incertidumbre para la empresa. Durante su mandato, Apple sostuvo el liderazgo del iPhone, amplió el negocio de servicios, lanzó nuevas categorías de dispositivos y completó la transición de las computadoras Mac hacia procesadores diseñados por la propia firma.

La despedida del ejecutivo ocurrió en Apple Park Visitor Center, en Cupertino, California, donde empleados lo recibieron con aplausos. Cook agradeció a la comunidad de la empresa en una publicación en X y afirmó que su vínculo con Apple no cambiaría pese al relevo de funciones.

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Ternus llega desde el área de hardware, un sector que ha estado detrás de las últimas generaciones de iPhone, iPad, Apple Watch y Mac. Su presencia como CEO en la presentación de septiembre dará señales sobre el tono que adoptará la compañía frente a la carrera por la inteligencia artificial, los teléfonos plegables y los dispositivos de realidad mixta.

El evento del 9 de septiembre servirá para medir la primera hoja de ruta de Ternus como CEO y para conocer cómo Apple buscará responder a un mercado marcado por la inteligencia artificial y los nuevos formatos móviles.

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