El Salvador

Atragantamiento: las dos acciones comunes que la Cruz Roja Salvadoreña pide evitar desde el primer segundo

Especialistas de la Cruz Roja Salvadoreña recuerdan que, ante una obstrucción grave de la vía aérea, hay que llamar a emergencias y evitar agua o comida, porque pueden empeorar el bloqueo

Una mujer rodea el abdomen de un hombre inclinado hacia adelante que sostiene su propio cuello con una mano.
Los especialistas de la Cruz Roja Salvadoreña recomiendan actuar de inmediato y mantener la calma ante un atragantamiento./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ante un atragantamiento, los especialistas recomiendan actuar de inmediato, mantener la calma y evitar maniobras que puedan empujar el objeto aún más dentro de la vía aérea.

Esa fue una de las principales advertencias de Audy Echeverría, terapista respiratorio de la Cruz Roja Salvadoreña, y de José García, instructor de primeros auxilios para perros de la institución, durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

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Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que tiene lugar el segundo sábado de septiembre.

Según explicó Echeverría, la fecha fue establecida en el 2,000 por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para promover conocimientos básicos que permitan responder ante una emergencia antes de la llegada de los equipos de socorro.

Durante la entrevista, Echeverría indicó que el primer paso es conservar la calma. “Yo no puedo atender a una persona con el mismo temor que me transmite”, afirmó.

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Una obstrucción completa de la vía aérea puede impedir que la persona respire, hable o tosa, por lo que requiere asistencia urgente.

El especialista insistió en que los minutos —e incluso los segundos— son determinantes. “Si no la manejamos en el momento, son segundos para que pierda la vida una persona”, señaló al referirse a los atragantamientos.

La recomendación es pedir ayuda de emergencia cuanto antes y comenzar las maniobras de primeros auxilios mientras llega una ambulancia. En El Salvador, los entrevistados sugirieron tener a mano los números de emergencia de la zona de residencia, incluido el 911 y el de Cruz Roja Salvadoreña, 2222-5155.

Maniobra de Heimlich - Atragantamiento - Cali
Los especialistas recomiendan realizar la maniobra de Heimlich en adultos cuando se presente un caso de atragantamiento. / (iStock)

Los especialistas destacaron que varios intentos habituales de auxilio pueden agravar el cuadro. Echeverría pidió no introducir los dedos en la boca de una persona si el objeto no está a la vista, porque esa acción puede desplazarlo hacia una zona más profunda de la tráquea.

Tampoco aconsejó ofrecer agua, alimentos ni medicamentos. “No se me va a ocurrir darle agua para que le baje”, dijo. Si la vía aérea está bloqueada, la persona no puede tragar de manera segura y el líquido puede empeorar la obstrucción.

Otra advertencia fue no limitarse a trasladar al paciente al hospital sin aplicar asistencia en el lugar. El tiempo del viaje o de espera de una ambulancia puede resultar decisivo si la persona no recibe oxígeno.

Las guías de la Cruz Roja y de la Asociación Estadounidense del Corazón recomiendan activar el sistema de emergencias y realizar maniobras de desobstrucción en los casos graves.

Cinco golpes en la espalda y cinco compresiones abdominales en adultos y niños

Para un adulto o un niño consciente con una obstrucción grave, la recomendación actual es alternar cinco golpes firmes entre los omóplatos y cinco compresiones abdominales, hasta que el objeto salga o la persona pierda el conocimiento. Las compresiones abdominales se realizan desde atrás, con impulsos hacia adentro y hacia arriba, por encima del ombligo y sin presionar sobre el extremo inferior del esternón.

Echeverría se refirió a esta técnica como la maniobra de Heimlich y explicó que busca utilizar el aire retenido en los pulmones para expulsar el elemento que bloquea el paso de aire. García sostuvo que la intervención inmediata busca “salvar la vida en el momento” en que ocurre la emergencia.

Si la persona queda inconsciente, debe colocarse sobre una superficie firme, llamar o volver a llamar al servicio de emergencias e iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con entrenamiento. Solo corresponde retirar un objeto con los dedos cuando pueda verse claramente dentro de la boca.

Los bebés requieren una técnica distinta

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La prevención del atragantamiento incluye supervisar a los niños, mantener lejos los objetos pequeños y evitar comer mientras se habla o se ríe. /(Andina)

En lactantes, los entrevistados recomendaron sostener al bebé boca abajo, con la cabeza más baja que el tronco, y aplicar palmadas controladas en la espalda. Las pautas vigentes establecen alternar cinco golpes en la espalda con cinco compresiones torácicas. No se deben realizar compresiones abdominales en bebés, debido al riesgo de lesiones.

La prevención también forma parte de los primeros auxilios. García alertó sobre los juguetes pequeños, que pueden terminar en la boca de bebés y niños. En los adultos, el riesgo aumenta al comer mientras se habla, se ríe o se realizan otras actividades.

Echeverría resumió esa pauta con una recomendación sencilla: si se está comiendo, conviene concentrarse en comer. Además, pidió supervisar de forma permanente a los niños y mantener fuera de su alcance juguetes u objetos pequeños que puedan causar una obstrucción.

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