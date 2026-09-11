Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo denuncia campañas de desinformación en medio de los bloqueos

El mandatario dijo en el XXI Congreso Industrial que hay actores que buscan provocar inestabilidad y erosionar la credibilidad democrática, mientras las protestas se relacionan con el alza de carburantes y el petróleo internacional

Un hombre habla en un podio junto a la bandera de Guatemala ante una pantalla con la frase XXI Congreso Industrial y el público en penumbra
Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario de Centroamerica)
Guardar

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció durante el XXI Congreso Industrial que campañas de desinformación y grupos interesados en generar caos buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas, en medio de bloqueos vinculados al alza de los combustibles y la volatilidad internacional del petróleo, según informó el Diario Digital Soy502.

El mandatario sostuvo que atribuir el encarecimiento de los carburantes únicamente a decisiones internas omite factores externos que exceden el control de cualquier gobierno nacional.

PUBLICIDAD

“No podemos seguir intentando manipular la opinión pública mediante desinformación cuando enfrentamos desafíos que son de carácter internacional como el costo de los combustibles que afecta a la población en su conjunto, pero que depende de factores externos fuera del control de cualquier gobierno nacional”, afirmó.

Arévalo señaló que las evaluaciones del Ejecutivo detectaron patrones de conducta orientados a profundizar la inestabilidad social e institucional. Pidió al sector empresarial, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que el debate público se base en hechos verificables y no en una percepción de crisis incontrolable.

Bernardo Arévalo corta una cinta azul junto a otros asistentes frente a un arco decorativo con el texto XXI Congreso Industrial
Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario de Centroamerica)

Estabilidad institucional y proyectos económicos

La economía guatemalteca registró un crecimiento de 4.3% y mantiene previsiones favorables para el actual ejercicio fiscal, según expuso el Presidente. Para preservar ese ritmo, planteó la necesidad de mantener estabilidad, certeza jurídica y un entorno institucional libre de interferencias.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado vinculó esa condición con proyectos de infraestructura logística, como la modernización portuaria, el transporte masivo en el área metropolitana y las reformas al marco de alianzas para el desarrollo. Afirmó que existen sectores que buscan recuperar cuotas de poder dentro del Estado para fines ilícitos.

De cara a las etapas previas del próximo proceso electoral, Arévalo pidió resguardar el marco constitucional. Advirtió que la captura de estructuras políticas y el uso indebido de espacios públicos para asegurar impunidad deterioran derechos ciudadanos y afectan las perspectivas de desarrollo a largo plazo.

El gobernante convocó a los sectores productivos a defender la institucionalidad y aseguró que el Gobierno concentrará los meses restantes de gestión en proyectos estratégicos, transparencia en el uso de recursos públicos y bases permanentes para el bienestar compartido. “A los líderes de la industria y a toda la sociedad guatemalteca los invito a defender la democracia, a preservar la estabilidad, si realmente queremos mantener un estado que avanza y desarrolla hacia ese horizonte de bienestar compartido, de bien común que tenemos claramente identificado en nuestra Constitución”, concluyó.

Decenas de motociclistas y automóviles permanecen detenidos en una calle frente a tambores verdes de señalización y policías
Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario La Hora)

Combustible disponible y rutas bloqueadas

Guatemala cuenta con combustible suficiente para atender la demanda nacional, pero los bloqueos viales impiden que los camiones con hidrocarburos lleguen a distintas regiones, informó el Ministerio de Energía y Minas.

La cartera descartó problemas en las fuentes de suministro, aunque reconoció riesgos para la entrega oportuna en las estaciones de servicio.

El Ministerio mantiene un monitoreo de las existencias de gasolinas y diésel, además de las condiciones de distribución. También pidió evitar compras de pánico y advirtió que las interrupciones en carretera afectan el traslado de bienes esenciales, los servicios públicos y otras actividades productivas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, informó que se registraban 13 bloqueos y detalló cierres en el kilómetro 19 de la CA-1 Occidente, en Mixco; el kilómetro 67 de la CA-1 Oriente, en Los Esclavos, Santa Rosa; y el kilómetro 168 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

También reportó bloqueos en los kilómetros 17,5, 13 y ocho de la CA-9 Norte, en Llano Largo, zona 25; cuesta del Águila, zona 18; y la entrada a San Rafael, zona 18. A ellos se suman el kilómetro 126 de la CA-9 Norte, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, y el kilómetro 477,7 de la CA-13, en el Aeropuerto Mundo Maya de Santa Elena, Petén.

Los otros puntos detallados fueron el Anillo Periférico, en la colonia La Bethania de la zona siete; el kilómetro 515 de la RD-PET-11, en La Libertad, Petén; y el kilómetro 254 de la RN-01, en El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévalobloqueosPROVIALEMETRA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraviesan dos pipas y paralizan el tránsito en ruta clave de la Ciudad de Guatemala en protesta por el alza a los combustibles

La colonia Bethania fue foco de movilizaciones a favor de Benardo Arévalo y vuelve a quedar en el centro del mapa por nuevas medidas de presión. Esta vez el reclamo gira en torno a los carburantes y las decisiones legislativas.

Atraviesan dos pipas y paralizan el tránsito en ruta clave de la Ciudad de Guatemala en protesta por el alza a los combustibles

Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

La delegación encabezada por el viceministro José Fernando Suriano participa en la reunión anual del sector con una propuesta de intermodalidad y cooperación para elevar la competitividad y la sostenibilidad del sistema marítimo-portuario

Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

Intentaron arrollar a policías para escapar y los capturaron tras dos kilómetros de persecución en Guatemala

Ocurrió en Champerico, entre los kilómetros 223 y 221, tras un operativo que derivó en una maniobra temeraria. La verificación de identidades reveló antecedentes judiciales que reabren el foco en la zona

Intentaron arrollar a policías para escapar y los capturaron tras dos kilómetros de persecución en Guatemala

Las exportaciones de Guatemala crecerían solo 3% en 2026, según AGEXPORT

La asociación prevé un cierre cercano a USD 16.060 millones, pese al avance de 4,9% en el primer semestre, y atribuye la desaceleración a costos logísticos, bloqueos y congestión en puertos

Las exportaciones de Guatemala crecerían solo 3% en 2026, según AGEXPORT

Guatemala investiga la toma de empresas de cable por parte de las pandillas en la capital y en Villa Nueva

Las pesquisas iniciaron el 9 de septiembre por denuncias de cierres forzados bajo intimidaciones en la zona 18 y en Villalobos 1 y 2, donde grupos delincuenciales buscarían adueñarse de distribuidoras pequeñas

Guatemala investiga la toma de empresas de cable por parte de las pandillas en la capital y en Villa Nueva

TECNO

John Ternus, nuevo CEO de Apple, reveló que al enterarse de su nombramiento se le “puso la piel de gallina” previo lanzamiento del iPhone 18 Pro

John Ternus, nuevo CEO de Apple, reveló que al enterarse de su nombramiento se le “puso la piel de gallina” previo lanzamiento del iPhone 18 Pro

El fútbol mexicano ahora usa inteligencia gracias para evitar lesiones y mejorar estrategias durante los juegos

Epic Games regala Astral Ascent y Luftrausers por tiempo limitado

Steam habilita la prueba gratuita de 5 juegos por tiempo limitado: F1 25, Borderlands 4 y más

Steam enfrenta problemas con su nuevo sistema de verificación de edad en varios países

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

MUNDO

Los diputados británicos rechazaron legalizar la muerte asistida

Los diputados británicos rechazaron legalizar la muerte asistida

Polonia advirtió que Rusia prepara provocaciones en la frontera entre Ucrania y la Unión Europea

Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

A 100 años de su nacimiento, revelan cintas inéditas de John Coltrane

El régimen iraní celebró el avance de los rebeldes hutíes en Yemen que condiciona el tránsito por el mar Rojo