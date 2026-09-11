El presidente Bernardo Arévalo denuncia campañas de desinformación en medio de los bloqueos

Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario de Centroamerica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció durante el XXI Congreso Industrial que campañas de desinformación y grupos interesados en generar caos buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas, en medio de bloqueos vinculados al alza de los combustibles y la volatilidad internacional del petróleo, según informó el Diario Digital Soy502.

El mandatario sostuvo que atribuir el encarecimiento de los carburantes únicamente a decisiones internas omite factores externos que exceden el control de cualquier gobierno nacional.

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“No podemos seguir intentando manipular la opinión pública mediante desinformación cuando enfrentamos desafíos que son de carácter internacional como el costo de los combustibles que afecta a la población en su conjunto, pero que depende de factores externos fuera del control de cualquier gobierno nacional”, afirmó.

Arévalo señaló que las evaluaciones del Ejecutivo detectaron patrones de conducta orientados a profundizar la inestabilidad social e institucional. Pidió al sector empresarial, a la sociedad civil y a los medios de comunicación que el debate público se base en hechos verificables y no en una percepción de crisis incontrolable.

Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario de Centroamerica)

Estabilidad institucional y proyectos económicos

La economía guatemalteca registró un crecimiento de 4.3% y mantiene previsiones favorables para el actual ejercicio fiscal, según expuso el Presidente. Para preservar ese ritmo, planteó la necesidad de mantener estabilidad, certeza jurídica y un entorno institucional libre de interferencias.

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El jefe de Estado vinculó esa condición con proyectos de infraestructura logística, como la modernización portuaria, el transporte masivo en el área metropolitana y las reformas al marco de alianzas para el desarrollo. Afirmó que existen sectores que buscan recuperar cuotas de poder dentro del Estado para fines ilícitos.

De cara a las etapas previas del próximo proceso electoral, Arévalo pidió resguardar el marco constitucional. Advirtió que la captura de estructuras políticas y el uso indebido de espacios públicos para asegurar impunidad deterioran derechos ciudadanos y afectan las perspectivas de desarrollo a largo plazo.

El gobernante convocó a los sectores productivos a defender la institucionalidad y aseguró que el Gobierno concentrará los meses restantes de gestión en proyectos estratégicos, transparencia en el uso de recursos públicos y bases permanentes para el bienestar compartido. “A los líderes de la industria y a toda la sociedad guatemalteca los invito a defender la democracia, a preservar la estabilidad, si realmente queremos mantener un estado que avanza y desarrolla hacia ese horizonte de bienestar compartido, de bien común que tenemos claramente identificado en nuestra Constitución”, concluyó.

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Bernardo Arévalo denunció en Guatemala que campañas de desinformación buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas en medio de los bloqueos por el alza de los combustibles. (Diario La Hora)

Combustible disponible y rutas bloqueadas

Guatemala cuenta con combustible suficiente para atender la demanda nacional, pero los bloqueos viales impiden que los camiones con hidrocarburos lleguen a distintas regiones, informó el Ministerio de Energía y Minas.

La cartera descartó problemas en las fuentes de suministro, aunque reconoció riesgos para la entrega oportuna en las estaciones de servicio.

El Ministerio mantiene un monitoreo de las existencias de gasolinas y diésel, además de las condiciones de distribución. También pidió evitar compras de pánico y advirtió que las interrupciones en carretera afectan el traslado de bienes esenciales, los servicios públicos y otras actividades productivas.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, informó que se registraban 13 bloqueos y detalló cierres en el kilómetro 19 de la CA-1 Occidente, en Mixco; el kilómetro 67 de la CA-1 Oriente, en Los Esclavos, Santa Rosa; y el kilómetro 168 de la CA-2 Occidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

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También reportó bloqueos en los kilómetros 17,5, 13 y ocho de la CA-9 Norte, en Llano Largo, zona 25; cuesta del Águila, zona 18; y la entrada a San Rafael, zona 18. A ellos se suman el kilómetro 126 de la CA-9 Norte, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa, y el kilómetro 477,7 de la CA-13, en el Aeropuerto Mundo Maya de Santa Elena, Petén.

Los otros puntos detallados fueron el Anillo Periférico, en la colonia La Bethania de la zona siete; el kilómetro 515 de la RD-PET-11, en La Libertad, Petén; y el kilómetro 254 de la RN-01, en El Boquerón, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

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